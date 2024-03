Samedi 30 mars, manifestations partout pour la « Journée de la Terre »

Communiqué de CAPJPO-EuroPalestine (26 mars 2024)*

Les manifestations pour le soutien au peuple palestinien le week-end prochain sont placées, notamment, sous le signe de la commémoration de la « Journée de la Terre », en souvenir du massacre de paysans palestiniens perpétré le 30 mars 1976 par la police et l’armée israélienne, dirigée à l’époque par un certain Yitzhak Rabin, plus tard célébré comme « homme de paix ».

Une des premières commémorations à Sakhnin, au début des années 1980

Ce jour-là, dans le nord d’Israël et plus particulièrement dans le village de Sakhnin, la troupe avait assassiné 6 Palestiniens désarmés qui protestaient contre la confiscation de leurs terres, en avait blessé au moins 100, et procédé à plusieurs centaines d’arrestations.

Halte au génocide !

Des sanctions contre Israël !

Levée du blocus de Gaza !

Pas de Jeux Olympiques pour les génocidaires !

Depuis, chaque année, le mouvement de solidarité avec la Palestine commémore le massacre un peu partout, que ce soit en Israël même, dans les territoires occupés lors de la conquête de 1967, et dans de nombreuses capitales.

À Paris, notre manifestation contre les génocidaires à l’oeuvre à Gaza et leurs complices sera ainsi placée elle aussi sous le signe de cette « Journée de la Terre » :

À Paris, nous vous donnons rendez-vous nombreux

SAMEDI 30 MARS DÉPART 14H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

(Le parcours de la manifestation vous sera précisé ultérieurement, dès qu’il aura été fixé)

*Source : CAPJPO-EuroPalestine