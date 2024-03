À Moscou, les factions palestiniennes conviennent de poursuivre le dialogue pour parvenir à une unité nationale globale

À l’issue de leur réunion dans la capitale russe, les factions palestiniennes sont convenues d’œuvrer pour ‘’parvenir à une unité nationale globale dans le cadre de l'OLP, le seul représentant légitime du peuple palestinien’’

Par Dilara Afıfı (revue de presse : Anadolu – 1er mars 2024)*

Les factions palestiniennes ont annoncé, vendredi, dans une déclaration commune rendue publique au terme de leur réunion dans la capitale russe, Moscou, qu'elles continueraient à œuvrer pour parvenir à une ‘’unité nationale globale’’ incluant toutes les forces et factions palestiniennes.

La réunion inter-palestinienne s’est déroulée sur deux jours (jeudi 29 février et vendredi 1er mars). Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait assisté aux discussions de la première séance tenue jeudi.

Les factions palestiniennes sont convenues de ‘’poursuivre le dialogue pour parvenir à une unité nationale globale incluant toutes les forces et factions palestiniennes dans le cadre de l'Organisation de libération de la Palestine, le seul représentant légitime du peuple palestinien’’.

Selon le texte de la déclaration commune, toutes les factions se sont entendues pour ‘’faire face à l'agression criminelle israélienne et à la guerre génocidaire contre notre peuple dans la bande de Gaza, ainsi que pour résister, arrêter et contrecarrer les tentatives visant à déplacer le peuple palestinien de sa patrie, la Palestine, particulièrement dans la bande de Gaza, ou en Cisjordanie et à Jérusalem.’’

Dans leurs discussions, les factions palestiniennes sont convenues d’œuvrer ensemble pour ‘’obliger l'armée d'occupation (israélienne) à se retirer de la bande de Gaza et à empêcher les tentatives visant à établir son occupation ou son contrôle sur n'importe quelle partie de la bande de Gaza - sous prétexte d’établir des zones tampons - ou sur le reste des territoires occupés’’.

Elles ont également réitéré leur position de principe quant à l'unité de tous les territoires palestiniens conformément à la Loi fondamentale et la création d'un Etat de Palestine.

Le 16 février dernier, la Russie a annoncé une nouvelle initiative visant à réunifier les factions du mouvement national palestinien, parmi lesquelles les deux rivaux, le Hamas et le Fatah, en organisant une réunion inter-palestinienne à Moscou du 29 février au 2 mars, selon les déclarations de l'envoyé présidentiel pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov.

La Palestine est divisée de fait, depuis 2007, en deux entités dirigées par deux gouvernements distincts : l’Autorité palestinienne dominée par le Fatah et présidée par Mahmoud Abbas en Cisjordanie et le gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza.

Plusieurs réunions et rencontres ont eu lieu entre les factions palestiniennes dans le but de mettre fin à la division et de restaurer l'unité nationale. Une tentative de réunification des factions palestiniennes avait eu lieu à Alger, à l’initiative du président Abdelmadjid Tebboune, en octobre 2022. La dernière réunion en date, s’est tenue dans la ville égyptienne d'El Alamein le 30 juin 2023, sans aboutir à des mesures pratiques sérieuses pour atteindre ses buts.

Les nouveaux pourparlers interviennent en pleine guerre à outrance menée par Israël dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, avec le soutien de Washington, qui a fait plus de 30 000 morts, en majorité des enfants et des femmes.

Le conflit a provoqué également ‘’des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent’’, selon l’Onu.

Traduit de l’arabe par Majdi Ismail

*Source : Anadolu