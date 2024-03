Désactiver les bases militaires américaines dans le golfe Persique

Par Suat Delgen (revue de presse : The Cradle – 27 février 2024)*

En Asie occidentale, le fondement de la projection de la puissance américaine réside dans ses bases militaires stratégiquement situées nichées dans le golfe Persique. Cependant, l’avenir de ces installations vitales semble de plus en plus incertain à mesure que les alliances géopolitiques évoluent vers une multipolarité, accélérée par la guerre sur plusieurs fronts qui se déroule dans la région.

Les conséquences de l’attaque militaire brutale d’Israël contre Gaza et le soutien inconditionnel des États-Unis accélèrent ces changements. Les alliés traditionnels comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – autrefois fidèles à leur partenariat avec Washington – tracent désormais des voies plus indépendantes, évitant prudemment les enchevêtrements qui pourraient conduire à des conflits plus larges, en particulier avec l’Iran et ses alliés de l’Axe de la Résistance.

En effet, ce recalibrage, associé aux efforts concertés des États du Golfe Persique en faveur d’une diversification économique au-delà du pétrole, érode progressivement les bases solides de partenariats de longue date.

La question est maintenant de savoir comment ces changements affecteront la présence militaire américaine dans la région et la capacité des Américains à opérer à partir de leurs bases établies.

Sensibilisation stratégique américaine

Au cœur de la position militaire américaine dans le golfe Persique se trouve un réseau d’accords stratégiques de coopération en matière de défense (DCA) signés avec chaque pays hôte. Ces accords définissent les termes de la collaboration militaire, catégorisant les États en deux groupes distincts : ceux désignés comme alliés majeurs non membres de l'OTAN ( MNNA ) et ceux qui ne le sont pas.

Cette classification éclaire la profondeur et la portée de la coopération militaire, y compris les avantages et obligations stratégiques. Selon le Département d'État américain , 18 pays dans le monde sont reconnus comme MNNA : Argentine, Australie, Bahreïn, Brésil, Colombie, Égypte, Israël, Japon, Jordanie, Koweït , Maroc, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Qatar, Corée du Sud, Thaïlande et Tunisie.

L'obtention du statut MNNA en vertu de la loi américaine représente une reconnaissance significative du partenariat stratégique d'un pays avec Washington, offrant un éventail d'avantages en matière de commerce de défense et de coopération en matière de sécurité.

Cette désignation prestigieuse n’est pas simplement le signe d’interactions militaires et économiques renforcées ; il symbolise le profond respect et la reconnaissance des relations profondes que les États-Unis entretiennent avec ces pays. Mais malgré les privilèges accordés par le statut MNNA, il est crucial de noter que cette classification n’implique aucun engagement automatique en matière de sécurité de la part de Washington.

Ces privilèges incluent l'éligibilité aux prêts de matériel à des fins de recherche et de développement, le placement de stocks de réserve de guerre appartenant aux États-Unis sur le territoire de l'allié et la possibilité d'accords de formation réciproques.

De plus, les pays du MNNA sont prioritaires pour recevoir des articles de défense excédentaires et peuvent être considérés pour l’achat de munitions à l’uranium appauvri. Ces États peuvent s’engager dans des projets coopératifs de recherche et de développement en matière de défense avec les États-Unis, permettant ainsi à leurs entreprises de concourir pour des contrats du ministère de la Défense pour des services de maintenance et de révision en dehors des États-Unis.

Cela comprend également le soutien à l'acquisition de dispositifs de détection d'explosifs et la participation à des initiatives antiterroristes dans le cadre du groupe de travail de soutien technique du Département d'État.

Refoulement dans le golfe Persique

Parmi les États du golfe Persique, le Koweït, Bahreïn et le Qatar ont obtenu le statut de MNNA, contrairement à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à Oman. La présence stratégique de l’armée américaine dans la région correspond à ces catégorisations.

Les attaques menées par le Hamas le 7 octobre, les inondations d'Al-Aqsa et les développements ultérieurs en Asie occidentale ont incité l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à adopter des positions distinctes des autres États du golfe Persique concernant le soutien aux opérations militaires américaines dans la région.

La possibilité que les États-Unis déplacent une partie de leurs forces militaires vers la région Asie-Pacifique pour contrer la puissance mondiale croissante de la Chine a contraint l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – pays fortement dépendants des États-Unis pour leur sécurité – à explorer des arrangements de sécurité alternatifs.

La transition d’un système mondial unipolaire à un système multipolaire, parallèlement à l’intérêt accru de la Russie et de la Chine pour le golfe Persique, s’aligne sur la quête de nouvelles solutions de sécurité par ces puissances, modifiant considérablement la dynamique politique et économique de la région.

Mais surtout, et dans le contexte de la guerre à Gaza et de ses répercussions régionales, Riyad et Abou Dhabi semblent très préoccupés par la possibilité que les opérations militaires américaines en Asie occidentale ne dégénèrent en un conflit militaire à grande échelle impliquant l’Iran.

La principale illustration de cet exemple concret est la non-participation de facto de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis à l'opération Prosperity Guardian (OPG), la coalition navale dirigée par les États-Unis et formée en décembre 2023 pour répondre aux attaques yéménites contre des navires liés à Israël dans la mer Rouge. – et le refus de Riyad et d'Abou Dhabi d'autoriser l'utilisation de bases américaines sur leurs territoires pour l'opération Poséidon Archer, un effort militaire conjoint américano-britannique ciblant les territoires yéménites sous l'administration du gouvernement aligné sur Ansarallah.

"Pas depuis nos bases"

Politico rapporte que les Émirats arabes unis ont imposé des restrictions sur la capacité du Pentagone à mener des frappes aériennes de représailles contre les alliés régionaux de l'Iran. Les États-Unis s’abstiennent d’utiliser des avions de combat depuis ces bases pour des missions d’attaque afin d’éviter une escalade des tensions entre les États arabes du golfe Persique et l’Iran.

Plus de 2 700 militaires américains et 3 500 soldats américains sont déployés respectivement sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite et sur la base aérienne d'Al Dhafra aux Émirats arabes unis. Ce dernier sert également de Gulf Air Warfare Center et accueille un important contingent d’avions américains participant aux opérations régionales. Cela comprend une variété d'avions de combat et de drones de reconnaissance, notamment les MQ-9 Reapers.

Ces dernières semaines, le président américain Joe Biden a autorisé plusieurs frappes aériennes et de missiles visant des entités de résistance soutenues par l’Iran dans toute l’Asie occidentale. Des factions proches de l’Iran ont lancé 170 attaques contre les forces américaines stationnées principalement en Irak et en Syrie depuis octobre dernier, employant des drones, des roquettes et des missiles dans le but d’ évincer la présence militaire américaine de la région.

À ce jour, ces attaques ont entraîné la mort de trois militaires américains et en ont blessé de nombreux autres. Parallèlement, l'armée yéménite soutenue par Ansarallah aurait mené 51 opérations contre des navires naviguant dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, marquant une augmentation des attaques depuis le début de l'opération le 19 novembre.

Stratégies non durables

Toutefois, cette approche militaire américaine n’est pas viable à long terme pour Washington. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis cherchent à résoudre leurs problèmes avec le Yémen après une guerre de huit ans qui a considérablement épuisé leurs finances et attiré des tirs de missiles sur leurs principales villes et contre des cibles d'infrastructures énergétiques.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré dans un entretien accordé à France 24 le 19 février qu'« un accord de paix entre le gouvernement du Yémen et les Houthis était proche et que Riyad le soutiendrait ».

Dans ces conditions, il est peu probable que les États-Unis s’engagent dans des actions susceptibles de raviver les tensions entre Riyad, Abu Dhabi et Sanaa. Néanmoins, maintenir un groupe de porte-avions constant au large des côtes du Yémen pour l’opération Poséidon Archer et les frappes aériennes contre les intérêts iraniens sera une entreprise coûteuse et difficile pour les Américains.

Alors que les bases du Koweït, de Bahreïn et du Qatar , qui ont le statut de MNNA, restent cruciales pour les États-Unis, le veto unilatéral de Washington aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza – et son soutien militaire et politique inconditionnel à Israël, malgré les dizaines de milliers de la mort de femmes et d’enfants à Gaza – ont enflammé le sentiment anti-américain dans la rue arabe, qui rejette aujourd’hui massivement les accords de normalisation avec Tel Aviv.

Pour l’instant, la Chine observe tranquillement l’érosion de la stature américaine en Asie occidentale, attendant potentiellement un moment opportun pour – avec le soutien de Moscou – lancer une initiative diplomatique visant à résoudre la question israélo-palestinienne, loin de l’ingérence américaine.

Ce ne serait pas la première fois que les nouvelles puissances multipolaires volaient la vedette à Washington dans le golfe Persique : le rapprochement Iran-Saoudite négocié par Pékin en mars 2023 a non seulement pris les États-Unis par surprise, mais a également démontré aux États de la région que la conclusion d'un accord était possible sans NOUS.

Les changements en cours dans le golfe Persique auront certainement un impact sur la stratégie militaire et diplomatique américaine. Mais désactiver des bases américaines lors d’un conflit régional actif impliquant les forces américaines est quelque chose de tout à fait nouveau.

Une fois la poussière retombée, quel sera l’intérêt de ces installations militaires valant plusieurs milliards de dollars si les avions de combat ou les missiles américains ne peuvent pas être lancés à partir d’elles ?

*Source : The Cradle

Traduction avec Google