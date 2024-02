Livre : « Les destructeurs » par Jean-Loup Izambert

Par Hervé (revue de presse : Réseau international – 11 février 2024)*

Jean-Loup Izambert avait bouclé sa série sur la Santé par un dernier sur les dangers de la «vaccination». Dans ce nouveau livre**, il change son angle d’analyse pour se concentrer sur l’Empire Américain, pronostiquant même sa fin et l’émergence d’un nouveau pole d’attraction à l’Est de l’Europe.

Le livre pose les bases historiques de cet Empire pour permettre au lecteur de comprendre comment les dirigeants américains officiels ou dans l’ombre ont façonné les évènements depuis au moins la chute du mur de Berlin pour pousser leur avantage, du moins c’est ce qu’ils pensaient.

Le livre vaut aussi pour les chapitres consacrés à John Perkins, dont le nom ne vous sans doute pas inconnu, car il est l’auteur du fameux livre, Les Confessions d’un assassin financier. Il nous raconte par le menu comment les multinationales américaines pouvaient avoir la main mise sur les marchés, comment l’état américain et ses organisations affiliées y compris celles officiellement neutres comme le FMI, pouvaient endetter et tenir les états cibles pour piller tout ce qui était possible. John Perkins a même cette remarque terrible sur les dérives actuelles :

Des activités qui auraient été considérées comme immorales, inacceptables et illégales à mon époque sont maintenant devenues des pratiques courantes.

Des allées de Wall-Street à celles de la Maison-Blanche, rien n’échappe à cette mafia et Jean-Loup Izambert nous montre comment ces dernières cette pourriture s’est installée dans les capitales européennes grâce notamment à la crise Covid qui aura servie de cheval de Troie aux multinationales de l’Empire. La France n’est pas en reste avec son gouvernement actuel : l’affaire Alsthom, le dépeçage du service public par les fameux cabinets de conseils et le pillage de nos armées pour envoyer tout ce qui est possible alimenter la guerre en Ukraine.

Le livre se termine sur une émergence qui se lève à l’Est. Certains pays qui avaient résisté à la pression de ces fameux destructeurs, bâtissent patiemment des structures nouvelles pour accueillir les états qui souhaitent s’émanciper de leur lourde tutelle occidentale. OCS, BRICS, Route de la soie sont les outils de cette reconquête.

Pour la France inféodée, la route sera longue mais si vous avez ce livre entre les mains, les analyses de l’auteur vous seront d’un grand secours pour comprendre les crises actuelles et être vous-même les acteurs du renouveau.

*Source : Réseau international

** Ed Godefroy (22 euros - 280 pages)