France / Israël : Mélenchon demande des sanctions économiques et un embargo sur les armes

Suite aux bombardements israéliens sur Rafah

Par Feïza Ben Mohamed (revue de presse : Anadolu – 12 février 2024)*

Le chef de file de La France Insoumise(LFI ), Jean-Luc Mélenchon, réclame un « embargo sur les armes » et des « sanctions économiques » contre Israël pour « les empêcher d’agir », dans une publication diffusée lundi matin sur le réseau social X.

« Sniper, bombardements à Rafah, les criminels de guerre font la loi. Il faut les empêcher d'agir. Il faut respecter la signature de la France sur la Convention pour la prévention et la répression des génocides », a-t-il notamment plaidé alors que la situation au sud de la Bande de Gaza est de plus en plus inquiétante.

Jean-Luc Mélenchon estime à cet effet qu’un embargo sur les armes et des sanctions économiques sont aujourd’hui « la voie la plus courte pour imposer le cessez-le-feu ».

Ces deux revendications ont été portées par de le groupe LFI à l’Assemblée nationale depuis plusieurs semaines et nombre de députés se sont exprimés sur la question.

Dans un entretien donné à Anadolu fin décembre, Carlos Martens Bilongo, député du Val d’Oise réclamait, par exemple, des sanctions contre Israël mais également des poursuites pénales contre les Français ou binationaux partis rejoindre les rangs de l’armée israélienne pour y commettre des exactions.

Ce lundi matin, le député de Seine-Saint-Denis Thomas Portes dénonçait, de son côté, « un carnage à Rafah » et faisait état de son « émotion » et de sa « colère » face au massacre en cours.

