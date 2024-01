Israël/Gaza : Sommes-nous bien informés ?

Revue de presse : SNJ-CGT (15 janvier 2024)*

Un jugement de portée historique est en train de se dérouler à La Haye aux Pays-Bas, et les téléspectateurs de France 2 n’en sauront rien.

Les audiences de la Cour Internationale de Justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, ont débuté jeudi 11 janvier pour statuer sur la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël, qu’elle accuse de génocide contre les Palestiniens à Gaza.

Quelle que soit l’issue de ce jugement, il constitue un événement majeur car la plainte sud-africaine repose sur des éléments sérieux. Le pays de Nelson Mandela, qui a lutté pendant des décennies contre l’apartheid, ne porte pas ses accusations à la légère.

Dans son mémorandum, il affirme que les actions actuelles de l’armée israélienne « visent à provoquer la destruction d’une partie substantielle » de la population palestinienne de Gaza, et fournit une soixantaine de citations de hauts responsables israéliens démontrant le caractère intentionnel de ces crimes de guerre.

Dans les JT de France 2, pas un mot, pas un off sur le défi lancé par l’Afrique du Sud à l’Etat d’Israël.

Depuis 100 jours, après l’attaque du Hamas qui a fait environ 1140 morts selon un bilan israélien, l’Etat hébreu mène une offensive dévastatrice à Gaza. Selon les chiffres du Hamas (jugés crédibles par les agences des Nations Unies), l’armée israélienne a tué près de 24 000 palestiniens, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, elle a déplacé 85 % de la population gazaoui, et créé les conditions d’une hécatombe en raison de la famine et des maladies non soignées.

Sur France 2, ce triste anniversaire est traité par un reportage sur les otages israéliens, suivi de quelques mots sur les bombardements à Gaza. Rien sur la centaine de journalistes tués (95 selon la FIJ - fédération internationale des journalistes - 117 selon le Hamas) dans le cadre de ce conflit, et sur la mobilisation des syndicats. Si la douleur des familles d’otages doit susciter notre compassion et notre solidarité, elle ne peut pas résumer à elle seule l’horreur de ce conflit.

Delphine Ernotte se vantait, lors de ses vœux, de « notre capacité à expliquer le monde » face à la désinformation des réseaux sociaux. Elle ne se rend pas compte que sa chaîne leader en termes d’audiences se livre au quotidien à une mésinformation, malgré le professionnalisme, l’honnêteté de ses journalistes, et les efforts de certains pour rétablir un équilibre éditorial malmené par les diktats des éditions.

Peut-être que par son silence sur ce litige devant la plus haute cour de l’ONU, France 2 veut signifier, à l’instar des gouvernements occidentaux, qu’elle considère l’action de l’Afrique du Sud sans fondement. Hélas, nos professionnels de l’info, à la tête du 20 heures et du 13 heures, ne mesurent pas l’enjeu que constitue cette plainte pour la paix dans le monde, quel qu’en soit le résultat.

Si elle est jugée recevable, et conduit la Cour à demander à Israël de prendre des mesures conservatoires pour éviter une violation de la Convention de 1948 sur les génocides, c’est un tremblement de terre dans le système des Nations Unies et l’application du droit international. Si elle est rejetée, les Etats agresseurs n’auront plus de limites dans leur conduite de la guerre et pourront se livrer aux pires atrocités, en s’abritant derrière le précédent israélien.

Dans ce sens, le bombardement de l’hôtel de Karkhiv en Ukraine, où se trouvaient nos journalistes, pourrait bien n’être qu’un sinistre avertissement.

