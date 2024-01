Cour Internationale de Justice: 15 Hommes en colère ? ou les 8 mercenaires ?

Revue de presse : Vive la Révolution (18 janvier 2024)*

Bulletin Comaguer 543 du 17 janvier 2024 : Ce titre inspiré de celui de deux célèbres films (12 hommes en colère de Sidney Lumet et Les 7 mercenaires de John Sturges) introduit une réflexion sur les capacités de la Cour Internationale de Justice à dire le droit sur la violation par Israël de ses engagements en tant que signataire de la convention internationale de 1948 contre le génocide

***

L’opinion mondiale et particulièrement dans les pays non occidentaux attend de la CIJ qu’elle reconnaisse les actes génocidaires commis par Israël qui non seulement sont visibles mais en plus reconnus et assumés dans les déclarations des membres de son gouvernement depuis le 7 Octobre 2023.

Ceux-ci protégés par une cuirasse mentale forgée par 75 ans d’impunité et donc à proprement parler aliénés peuvent proférer sans le moindre frémissement de simple empathie humaine des horreurs et décider d’actions qui à Nuremberg ont valu la corde aux dignitaires nazis.

Mais le tribunal de Nuremberg a été créé alors que la CIJ existait déjà. Ses juges représentaient uniquement les 4 vainqueurs de la seconde guerre mondiale et le jugement de Nuremberg exprimait la dernière action solidaire des alliés avant la mise en œuvre de la guerre froide déjà annoncée et programmée.

C’était un dernier hommage du vice occidental à la vertu soviétique qui avait porté la plus lourde partie du fardeau mondial de l’élimination du nazisme.

La plainte déposée contre Israël par l’Afrique du Sud constitue incontestablement le dossier le plus politiquement explosif sur lequel la CIJ ait jamais eu à juger depuis sa naissance puisqu’il met directement en accusation l’occident collectif avec à sa tête les Etats-Unis et son bras armé régional Israël .

La manipulation de la Cour par l’accusé va évidemment avoir lieu. Etat des lieux

Qui préside la CIJ aujourd’hui ?

Mme JOAN DONOGHUE citoyenne étasunienne et ancienne fonctionnaire du département d’Etat

Qui sont les 15 magistrats qui vont délibérer d’abord sur une mesure immédiate de cessation de la guerre – l’affaire de quelques semaines – ensuite sur le fond du dossier ce qui peut prendre des années ?

S’il n’est pas possible de dire qu’ils représentent le gouvernement de leur pays il reste qu’ils ont été nommés à ce poste, prestigieux dans la carrière d’un magistrat, par leur gouvernement.

Voici la liste des pays qui les ont désignés :

Australie, Brésil, Chine, Inde, Jamaïque, Japon, Liban, Maroc, Ouganda, Russie, Somalie. Il s’est ajouté conformément au statut un juge sud-africain représentant le plaignant mais qui (selon des sources pour nous encore incertaines) ne devrait pas avoir de voix délibérative.

Les pays européens membres de l’UE et de l’Otan ont désigné 4 juges ( France , Allemagne, Belgique, Slovaquie) - soit 26% des 15 . En ajoutant au camp hégémonique le Japon et l’Australie on arrive à 6 avec la présidente étasunienne on atteint le nombre 7 et il ne reste plus qu’à faire basculer un des 8 autres. Chacun peut imaginer un vainqueur à cette ignoble course à la cocarde.

Nous, le grand public, l’opinion mondiale ne connaissons pas individuellement chacun de ces magistrats mais ce qui est certain c’est que l’accusé, à commencer par Mme la Présidente de la Cour les connait individuellement, connait leur intégrité, leur probité, leur rigueur professionnelle, leur indépendance d’esprit comme elle peut aussi connaitre leurs faiblesses éventuelles et leur degré de soumission à leur gouvernement. Donc le ou les maillons faibles sont certainement déjà identifiés.

Une formidable bataille où tous les moyens seront utilisés – y compris les plus crapuleux , il y a des précédents dans les couloirs de l’ONU – est en cours dans les coulisses pour la sélection de ce 8éme larron .

S’il est trouvé et quel qu’il soit et si, de ce fait, la CIJ ne reconnait pas le génocide en cours son image sera définitivement salie, l’ONU sera très fragilisée et le monde entier comprendra que cette institution est tombée entre les mains d’un gang dont les discours démocratiques, humanitaires qu’il foule au pied en permanence sont devenus insupportables et finalement inaudibles.

