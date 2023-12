New York Times : Les attaques en mer Rouge et contre Israël renforcent la position régionale des Houthis

Cette capture d'écran montre le cargo « Galaxy Leader », saisi par des forces armées yéménites dans la mer Rouge, le 20 novembre 2023. ©Houthis Media Center

Revue de presse: presstv (13 décembre 2023)*

n tirant des missiles vers Israël et en attaquant des navires naviguant dans la mer Rouge, le mouvement Ansarallah du Yémen gagne en popularité au Moyen-Orient et développe une influence régionale qui pourrait l’aider à étendre son pouvoir dans le pays, selon les analystes, révèle un article du New York Times.

Dans le cadre d’une escalade majeure des actions d’Ansarallah contre Israël, le mouvement populaire a frappé lundi 11 décembre un pétrolier norvégien avec un missile de croisière. « Les Houthis ont également tenté des attaques de missiles et de drones sur le sud d’Israël […] Le mois dernier, ils ont détourné un navire commercial », ajoute l’article du NYT.

Partout au Moyen-Orient, où la guerre à Gaza a laissé les citoyens bouillonner de colère contre Israël et les États-Unis – et dans certains cas, contre leurs propres gouvernements soutenus par les États-Unis – les gens ont salué les Houthis comme l’une des seules forces régionales prêtes à défier Israël.

« Ce qu’ils ont fait nous a donné de la dignité, car ils l’ont fait à une époque où tout le monde regardait sans rien faire », a déclaré Khalid Nujaim, qui travaille dans une entreprise de fournitures médicales à Sanaa, la capitale yéménite.

« Les Houthis ont pris le contrôle d'une grande partie du nord du Yémen en 2014, augmentant progressivement leurs capacités militaires et remportant effectivement une guerre contre une coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui a passé des années à tenter de les mettre en déroute », note le journal américain.

Maintenant que les combats les plus intenses de la guerre civile au Yémen se sont en grande partie apaisés, le groupe fonctionne de plus en plus comme un gouvernement de facto.

« Ils ont décrit leurs récentes attaques comme une campagne de solidarité avec les 2,2 millions de Palestiniens vivant sous le siège et les bombardements de Gaza par Israël », note le NYT.

« Cette campagne a transformé les Houthis d’une force locale et régionale en une force ayant un impact mondial », a déclaré Yoel Guzansky, chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de l’Université de Tel Aviv. « En fin de compte, ce qu’ils veulent vraiment, c’est une plus grande participation au Yémen, et peut-être veulent-ils y parvenir en devenant un problème mondial », a déclaré M. Guzansky, un ancien responsable israélien.

« Particulièrement maintenant, alors que les Houthis sont sur le point de conclure un accord de paix avec l'Arabie saoudite qui pourrait potentiellement reconnaître leur contrôle sur le nord du Yémen, la guerre à Gaza est « une énorme opportunité pour eux d'obtenir une légitimité dans la région », a déclaré Farea al-Muslimi , chercheur yéménite au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de Chatham House, le groupe de recherche basé à Londres.

Mardi, Mohammed Ali al-Houthi, un haut responsable du mouvement Ansarallah, a publié un avertissement sur les réseaux sociaux soulignant les risques liés aux voyages en mer Rouge, demandant aux navires de ne pas se rendre dans les « ports occupés en Palestine » et d'être prêts à répondre aux ordres de « la marine yéménite ».

Ces jours-ci, partout où il va dans la région, Ahmed Nagi, analyste principal du Yémen à l'International Crisis Group, constate que les gens sont ravis d'apprendre qu'il est originaire du Yémen et commencent rapidement à « parler des Houthis et de leur courage ».

« Cela reflète très profondément l'opinion publique actuelle dans les pays arabes », a-t-il dit.

« Le soutien à la cause palestinienne et l’hostilité envers Israël sont depuis longtemps un pilier du discours des Houthis ; "Mort à l’Amérique, mort à Israël !" est le slogan du groupe. Une partie de la façon dont ils se présentent est en opposition avec les dirigeants arabes soutenus par les États-Unis, qu’ils considèrent comme de simples mercenaires pour l’Occident », a expliqué M. Nagi.

Selon le New York Times, les gouvernements arabes qui sont autrefois entrés en guerre contre Israël et ont imposé un embargo pétrolier pour punir ses soutiens occidentaux ont principalement réagi à la guerre à Gaza par des condamnations publiques, des campagnes d'aide et des efforts diplomatiques pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu, ce qui a renforcé un sentiment d’impuissance parmi certains de leurs citoyens qui préféreraient les voir rompre leurs liens avec Israël ou prendre d’autres mesures plus énergiques.

