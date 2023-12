ISRAËL UTILISE UNE NOUVELLE ARME A URANIUM – LA BOMBE A NEUTRONS, par Christopher Busby

Extrait du résumé :

Depuis 2003, les mesures effectuées par Green Audit à Fallujah, en Irak en 2003, au Liban en 2006 et à Gaza en 2008 ont fourni des preuves sans équivoque de la présence de résidus d’uranium présentant des rapports anormaux entre les signatures isotopiques de l’uranium U-238 et U235. Les résultats obtenus par des laboratoires indépendants en Europe et au Royaume-Uni, utilisant des techniques différentes, ont révélé la présence d’uranium enrichi dans des matériaux biologiques et des échantillons environnementaux, notamment dans le sol, les cratères de bombes et l’air (comme l’indique la poussière des filtres à air des véhicules).

Plus récemment, les résultats de 2021 publiés dans la revue Nature montrent que les niveaux d’enrichissement de l’uranium dans les échantillons de fond provenant de Gaza ont augmenté de manière significative depuis 2008. L’uranium enrichi étant une substance anthropique qui n’existe pas dans la nature, la question se pose de savoir d’où il provient, dans les armes utilisées par les États-Unis (Falloujah) et Israël (Liban, Gaza). Il est proposé que la seule réponse logique soit qu’il existe une arme à base d’uranium qui produit de l’U-235 par activation neutronique et qui a été déployée. Une telle arme doit être une sorte de bombe à neutrons…

Une déduction inévitable des découvertes cohérentes d’uranium enrichi dans des échantillons prélevés à Gaza, au Liban et en Irak est qu’une sorte d’arme à neutrons a été utilisée depuis la deuxième guerre du Golfe, et peut-être même avant. Il s’agit d’une arme secrète israélienne (et américaine), comme l’a rapporté Robert Fisk dans The Independent en 2006 [7]. L’augmentation des effets congénitaux observée dans la population de Fallujah [8,9,10] et à Gaza [20,21] peut vraisemblablement résulter de l’exposition aux neutrons ainsi qu’aux aérosols de particules d’uranium. L’arme est idéale pour les armées employées dans la destruction méthodologique de combattants cachés dans des environnements urbains (où les neutrons traversent les murs) et pour tout État ayant pour objectif de détruire la population civile à l’aide d’une arme de mutation génétique (cancer, perte de fertilité, malformations congénitales).

Il s’agit cependant d’une arme nucléaire, et ceux qui la déploient utilisent une arme nucléaire contre des populations civiles dans le cadre d’un projet de destruction d’une population d’un État ennemi sans le reconnaître. Il s’agit d’un crime de guerre.

