L'inondation des tunnels avec de l’eau de mer fera de Gaza une zone inhabitable pour 100 ans (expert)

Israël a besoin de 40 jours pour inonder les tunnels, longs de 450 km, selon l'expert en environnement, Abdul Rahman Tamimi

Par Qais Abu Samra (revue de presse: Anadolu – 13 décembre 2023)*

L'expert palestinien en environnement, Abdul Rahman Tamimi a déclaré mercredi que l'inondation des tunnels du Hamas à Gaza avec de l'eau de mer, par Israël, "fera de la bande une zone inhabitable pendant 100 ans".

Abdul Rahman Al-Tamimi, directeur du Groupe des hydrologues palestiniens (la plus grande organisation non gouvernementale travaillant sur la surveillance de la pollution dans les territoires palestiniens), a déclaré à Anadolu que "l'inondation du réseau de tunnels est difficile, mais pas impossible".

"Les discussions sur l'inondation du réseau de tunnels se heurtent à des défis, le premier étant celui de savoir s'ils sont connectés ? Leur sol est-il en sable ou en ciment ? La résistance a-t-elle creusé des puits pour évacuer l'eau de pluie ou a-t-elle tenté d'inonder les tunnels ? Tous ces éléments sont des défis et indiquent que la question n'est pas facile. Elle est complexe mais elle n'est pas impossible", a-t-il ajouté.

L'expert en environnement a poursuivi : "Israël a besoin de 40 jours pour inonder les tunnels, qui font 450 kilomètres de longueur".

Concernant les effets de l'inondation des tunnels, il a expliqué que "si Israël réussit son plan, cela entraînera de multiples catastrophes environnementales, dont la première est la contamination des eaux souterraines déjà polluées, et l'accumulation de sel tuera considérablement le sol et provoquer sa dissolution, ce qui entraînera des effondrements du sol, ce qui signifie également la démolition de milliers de maisons palestiniennes dans la bande de Gaza, densément peuplée".

Al-Tamimi a souligné que si l’eau et le sol sont pollués, les gens seront piégés dans toutes les formes de pollution, y compris l’eau potable et les produits agricoles, ce qui entraînera des impacts environnementaux sur la santé.

"La bande de Gaza deviendrait une zone dépeuplée, et il faudrait environ 100 ans pour se débarrasser des effets environnementaux de cette guerre. Israël détruit l’environnement dans l'enclave. La guerre en cours contre Gaza a des effets mortels sur l'environnement. De nombreux métaux résultant des déchets solides, et d'autres résultant des bombes au phosphore et des bombes explosives qu'Israël largue sur la bande de Gaza, se décomposent et se combinent avec d'autres. les métaux deviennent ainsi encore plus dangereux pour l'environnement, les humains et l'eau à Gaza", a-t-il expliqué.

L'expert a signalé que toutes sortes de catastrophes sont attendues à Gaza en raison de la pollution de l'eau, de l'air et du sol, en plus des cadavres et des grandes quantités de matières explosives qui ont été jetées sur la bande.

"Gaza est en train d'être détruite du point de vue environnemental à la suite de multiples bombardements au cours des vingt dernières années. Avant la guerre, la situation de l'eau dans la bande de Gaza se détériorait. Environ 90% des sources d'eau n'étaient pas potables, et maintenant les conditions sont encore pires, puisque 99% de l'eau n'est pas du tout potable. La situation environnementale dans la bande de Gaza est catastrophique", a-t-il regretté.

Mardi, le président américain Joe Biden a commenté les informations selon lesquelles Israël aurait commencé à inonder certains tunnels de la bande de Gaza avec l'eau de mer afin de détruire le réseau des tunnels.

"Bien qu'il ait des assurances qu'aucun otage n'est actuellement détenu dans ces tunnels, l'administration n'a pas été en mesure de le confirmer au-delà de tout doute raisonnable, mais je sais que chaque mort d'un civil est une tragédie absolue", a déclaré Biden, lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Un responsable américain a déclaré à CNN que les Israéliens ont informé les États-Unis qu'ils avaient commencé à mener des « tests méticuleux » pour inonder certains tunnels de la bande de Gaza avec de l'eau de mer « à une échelle limitée » afin de voir si cela détériorerait le réseau de tunnels à plus grande échelle.

En réponse aux « attaques israéliennes quotidiennes contre le peuple palestinien et ses lieux sacrés », le mouvement Hamas a lancé, le 7 octobre, l'attaque « Déluge d'Al-Aqsa » contre les colonies israéliennes et les bases militaires autour de l'enclave.

Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait, jusqu'à mardi, 18 412 morts, 50 100 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d'infrastructures et une « catastrophe humanitaire sans précédent », selon des sources officielles palestiniennes.

Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi

*Source : Anadolu