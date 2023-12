Le Premier ministre irakien met en garde les États-Unis contre une réaction unilatérale aux attaques contre ses avoirs dans le pays

Revue de presse : Shafaq news (9 décembre 2023)*

Le Premier ministre irakien Mohammad Shia al-Sudani a mis en garde Lloyd Austin, secrétaire américain la Défense contre le lancement d'une réponse unilatérale aux récentes attaques à la roquette contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad.

Tôt le vendredi, près de sept obus de mortier ont atterri tout près de l'ambassade US à Bagdad. L'attaque est la première fois depuis plus d'un an,

Le bureau d'al-Sudani a déclaré que les deux hommes d'État avaient discuté de la "coopération bilatérale en matière de sécurité" et des moyens de l'améliorer face aux défis croissants.

La déclaration a ajouté que l'appel touchait également aux récentes attaques contre l'ambassade des États-Unis et à l'importance de les réduire, car elles sapent la souveraineté et la stabilité de l'Irak.

Selon la déclaration, al-Sudani a réitéré l'engagement du gouvernement à protéger les missions diplomatiques et le personnel de la coalition dirigée par les États-Unis, ajoutant que les forces de sécurité sont capables de traquer et de découvrir les personnes impliquées dans ces attaques, quels qu'elles soient.

Il a également mis en garde contre une réponse unilatérale sans le consentement du gouvernement et s'est engagé à mettre un terme aux futures attaques contre la base aérienne d'Ain al-Asad.

Pour sa part, Austin a salué la position du gouvernement irakien, sa condamnation des attaques contre l'ambassade des États-Unis en Irak, et ses efforts pour traquer les auteurs, selon le texte.

Selon un communiqué du Pentagone, le secrétaire Austin a souligné que les groupes armés ciblant du personnel américain étaient l’œuvre de milices alignées sur l'Iran, Kata'ib Hezbollah et Harakat Hezbollah al-Nujaba.

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque de l'ambassade, mais les attaques précédentes contre les forces américaines ont été menées par des groupes alignés sur l'Iran opérant sous la bannière de la Résistance islamique en Irak.

"Les États-Unis se réservent le droit de réagir de manière décisive contre ces groupes", a déclaré Austin à al-Sudani, selon la déclaration du Pentagone.

Des explosions ont été entendues près de l'ambassade, dans le centre de Bagdad, vers 4 heures du matin, vendredi. Les sirènes appelant les gens pour se mettre à l'abri de la couverture ont été activés. Les médias d'État ont déclaré que l'attaque avait porté atteinte au siège d'une agence de sécurité iraquienne.

Les forces américaines en Irak et en Syrie ont également été prises pour cible avec des roquettes et des drones au moins depuis vendredi, trois fois à visant des bases situées en Syrie, et deux fois à la base aérienne d'Ain al-Asad à l'ouest de Bagdad, a déclaré un autre responsable de la défense des États-Unis.

Les attaques ont été les plus enregistrées contre les forces américaines dans la région en une seule journée depuis la mi-octobre, lorsque des groupes paramilitaires alignés sur l'Iran ont commencé à prendre pour cible les biens américains en Irak et en Syrie contre le soutien de Washington à la guerre contre le Hamas à Gaza.

Les forces américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées au moins 84 fois depuis le 17 octobre. Les États-Unis ont réagi par une série de frappes qui ont tué au moins 15 militants en Irak en Syrie.

"Les nombreuses milices alignées sur l'Iran qui opèrent librement en Irak menacent la sécurité et la stabilité de l'Irak, de notre personnel et de nos partenaires dans la région", a déclaré le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, dans une déclaration.

"Le gouvernement irakien s'est engagé à plusieurs reprises à protéger les missions diplomatiques ainsi que le personnel militaire américain, qui sont présents dans le pays à l'invitation de l'Irak. C'est non négociable, tout comme notre droit à l'autodéfense", a ajouté M. Miller.

Les attaques posent un défi pour al-Sudani qui s'est engagé à protéger les missions diplomatiques étrangères et à tirer parti de la stabilité fragile pour mettre l'accent sur l'économie et les investissements étrangers, y compris en provenance des États-Unis.

Al-Sudani a chargé les agences de sécurité de poursuivre les auteurs, les qualifiant de "groupes sans loi qui ne représentent en aucune manière la volonté du peuple irakien", a déclaré un communiqué de son bureau.

Le chef de la milice Kataib Sayyid al-Shuhada, l'une des principales factions qui a pris pour cible les forces américaines dans la région, a déclaré dans un billet sur les médias sociaux qu'il a rejeté « l'arrêt ou l'assouplissement des opérations » alors que « les crimes sionistes se poursuivent à Gaza ».

Outre leur personnel diplomatique en Irak, les États-Unis ont environ 2 500 soldats dans le pays en mission, qui visent à conseiller et à aider les forces locales à empêcher une résurgence de l'État islamique, qui en 2014 s'est emparée de vastes pans de l'Irak et de la Syrie avant d'être vaincu.

Les Houthis au Yémen ont tiré sur Israël et ses navires dans la mer Rouge dans le cadre d'une campagne qui, selon eux, visent à soutenir les Palestiniens. Les navires de guerre américains ont abattu plusieurs de leurs projectiles.

*Source : Shafaq news

Traduction avec google