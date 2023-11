Palestine - La militante Ahed Tamimi parmi les prisonniers libérés

Par Claire Tervé avec AFP (revue de presse : extrait – Huffington Post

30 novembre 2023

En échange, 30 Palestiniens, dont 16 mineurs et 14 femmes, ont été libérés par Israël. Parmi eux figure Ahed Tamimi, une militante de 22 ans devenue une figure-clé pour les Palestiniens défiant l’occupation israélienne.

Elle avait été arrêtée pour une publication sur Instagram, que selon sa famille elle n’a jamais effectuée, et qui selon des sources israéliennes appelait au massacre des Israéliens et faisait référence à Hitler.

Sa mère Narimane, dont le mari a également été arrêté, a affirmé qu’Ahed n’était pas à l’origine de cette publication et qu’elle n’était même pas la possibilité d’ouvrir un compte sur les réseaux sociaux.

Chaque soir depuis vendredi, une dizaine d’otages israéliens, tous des femmes et des enfants, sont relâchés par le Hamas dans la bande de Gaza. En contrepartie, trois fois plus de détenus palestiniens, également des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, sont libérés de prisons israéliennes.

