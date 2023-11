Gaza - Manifestation du 2 décembre à Paris

Communiqué CAPJPO-EuroPalestine (30 novembre 2023)*

Le peuple palestinien vit les heures les plus tragiques de son histoire.

Dans la bande de Gaza, une trêve précaire se traduit pour la population par un ralentissement - mais même pas un arrêt - des bombardements les plus meurtriers.

Les survivants, en manque de nourriture, d’eau et de soins, privés de leurs hôpitaux quasiment tous détruits, recherchent, dans des conditions extrêmement difficiles faute de moyens matériels, les cadavres de 7.000 hommes, femmes et enfants ensevelis sous les décombres. Ils s’ajouteront, si on les retrouve, aux 15.000 morts, dont plus de 6.000 enfants, déjà recensés.

Ce bilan en 50 jours est effrayant. Il correspond, à populations égales, à 600.000 morts en France, soit autant que le total des victimes françaises pendant les 6 années de la Deuxième Guerre Mondiale !

Et ce n’est pas fini. Netanyahou et sa bande de tueurs parlent ouvertement de déportation de toute la population de Gaza dans le désert du Sinaï !

Sauvagerie à Gaza, sauvagerie aussi en Cisjordanie occupée, où chaque jour apporte son lot d’actions criminelles, comme ce énième raid dans la ville de Jénine, qui a coûté la vie mercredi à deux garçons, dont Adam al-Ghoul, 8 ans, abattu froidement par la soldatesque.

Alors, continuons à manifester partout et à clamer notre soutien à la résistance palestinienne. Exprimons notre colère contre les assassins et leurs complices, Macron-la-honte, au premier rang, lui qui n’a même pas voulu voter, à l’AG de l’ONU, le retrait par Israël des territoires qu’il occupe depuis 1967 !

À Paris, retrouvons-nous samedi 2 décembre, à 14 H Place de la République (pour défiler jusqu’à la Place de la Bastille).

*Source : CAPJPO-EuroPalestine