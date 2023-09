Sommet de La Havane : Les États membres du G77 veulent changer l’ordre mondial actuel

Revue de presse : Histoire et société (18 septembre 2023)*

Les États du Sud appellent à la levée de toutes les sanctions

Le sommet du Groupe des 77 et de la Chine s’est achevé samedi à La Havane par un appel à promouvoir le multilatéralisme et la coopération internationale. « Aujourd’hui, Cuba a été la capitale du Sud, la place de l’espoir éternel, la maison de ceux qui reçoivent le moins de prospérité mondiale malgré le fait qu’ils y ont le plus contribué », a déclaré le Premier ministre cubain Manuel Marrero, remerciant les délégations présentes pour leur soutien pendant les six décennies d’embargo américain contre Cuba.

« Le sommet a confirmé que Cuba n’est pas seule », a déclaré Rodolfo Benítez, directeur général des affaires multilatérales et du droit international au ministère cubain des Affaires étrangères. « Nous pouvons dire que le sommet de La Havane a été un succès », a-t-il ajouté, en soulignant que les États membres du G77 veulent changer l’ordre mondial actuel afin qu’ils puissent se développer en utilisant leur propre modèle de développement. Samedi, ils ont adopté la déclaration finale du sommet, soulignant le besoin urgent d’une réforme globale de l’architecture financière internationale et d’une transformation plus coordonnée de la gouvernance financière mondiale.

« Nous rejetons les lois et règlements ayant des effets extraterritoriaux et toutes les autres formes de mesures économiques coercitives, y compris les sanctions unilatérales contre les pays en développement, et réitérons la nécessité de les lever immédiatement », indique le communiqué final, ajoutant: « Nous réaffirmons également notre engagement à consolider l’unité et la solidarité du Groupe afin d’atteindre ses objectifs et de renforcer son rôle dans la situation internationale actuelle ».

Cuba a pris la présidence tournante du G77 en janvier. Le prochain sommet G77+Chine est prévu en janvier 2024 à Kampala, la capitale ougandaise.

(MTI)

*Source : Histoire et Société