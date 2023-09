Inde - Le pays le plus peuplé du monde pourrait changer de nom

Revue de presse : Sputnik Afrique (5 septembre 2023)*

L’Inde pourrait cesser de porter son nom actuel dès fin septembre. Des spéculations sur le sujet ont été provoquées par la publication d’une invitation au dîner du G20 émanant du chef d’État indien et dans laquelle il se désigne comme "Président de Bharat", mot signifiant "Inde" en hindi, relatent les médias locaux.

Le gouvernement indien de Narendra Modi aurait l’intention de changer le nom officiel du pays pour Bharat, tel qu’il se dit en hindi, au cours de la prochaine session parlementaire spéciale prévue pour les 18-22 septembre, ont annoncé les médias indiens.

Le conseiller économique du Parti du Congrès et ex-ministre du Développement rural, Jairam Ramesh, a affirmé ce 5 septembre que le Président indien, Droupadi Murmu, s’était nommé lui-même "Président de Bharat" dans une invitation pour le dîner du G20 prévu le 9 septembre, précise India TV News.

"La nouvelle est donc effectivement vraie. Rashtrapati Bhawan [résidence officielle de la présidence indienne, ndlr] a envoyé une invitation à un dîner du G20 le 9 septembre au nom du ‘Président de Bharat’ au lieu de l'habituel ‘Président de l’Inde’. Maintenant, l'article 1 de la Constitution peut se lire comme suit: "Bharat, c'était l'Inde, sera une Union d'États", a déploré le politicien indien sur le réseau social X, anciennement Twitter.

La nouvelle a déclenché une controverse dans les milieux politiques indiens. Suite aux interrogations de Jairam Ramesh, c’est Mamata Banerjee, femme politique indienne et fondatrice du parti politique All India Trinamool Congress, qui s’est adressée au gouvernement dans une vidéo partagée sur le réseau social X:

"Aujourd'hui, ils (les autorités) ont changé le nom de l'Inde. Dans l'invitation pour le dîner du Sommet du G20, il est mentionné 'Bharat'... En anglais, on dit 'India' et la 'Indian Constitution' et en hindi, on dit 'Bharat ka Samvidhan'. Nous disons tous 'Bharat', qu’est-ce qu’il y a de nouveau là-dedans ? Mais le nom de ‘l’Inde’ est connu dans le monde entier... Que s'est-il passé soudainement pour qu'ils aient dû changer le nom du pays?", a-t-elle demandé.

Selon le magazine India Today, une proposition de rebaptiser l’Inde en Bharat pourrait être soumise au parlement pendant sa prochaine session extraordinaire.

En vertu de la Constitution indienne, le nom actuel du pays est "l'Inde, c'est-à-dire Bharat [en hindi, ndlr]". Par ailleurs, il y a un appel croissant pour modifier cette dénomination simplement en "Bharat", affirment les médias. Ils indiquent que la demande de rebaptiser l'Inde pour Bharat en modifiant la Constitution s'est intensifiée ces derniers temps.

*Source : Sputnik Afrique