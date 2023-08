Tentative d’assassinat d’un journaliste algérien réfugié politique en France

Témoignage d’Abdou Semmar, rédacteur en chef d’Algérie Part :

Le 15 août 2023, vers 15 H, j'étais victime d'une d'tentative d'homicide dans une avenue pavillonnaire d'une banlieue parisienne. Un individu armé d'un pistolet m'a agressé violemment d'abord à l'aide d'une bombe lacrymogène pour me gazer et m'empêcher de me défendre contre cette agression caractérisée qui me ciblait délibérément. L'assaillant a sorti ensuite son pistolet pour le pointer vers ma direction faisant mine de vouloir m'abattre à bout portant.

Fort heureusement, des témoins oculaires, des voisins habitant une maison dans le quartier pavillonnaire, ont lancé des cris pour effrayer l'assaillant le contraignant ainsi à renoncer à son dessein criminel. Ces témoins ont alerté également rapidement les forces de la Police française et des éléments de la Brigade anti-criminalité (BAC) sont intervenus rapidement pour me prendre en charge et protéger mon intégrité physique.

Merci à vous toutes et tous pour vos messages de solidarité et de bienveillance.

Ce soutien précieux me permet de tenir le coup, de résister et de survivre à toutes les persécutions les plus immondes qui ciblent ma personne et mon entourage familial depuis 2019.

Nota : En octobre 2022, Abdou Semmar a été condamné à mort par contumace par le Tribunal de Dar El Beïda, à Alger, pour avoir révélé la corruption au sein de la société pétrolière algérienne Sonatrach.

Récit d'une journée où j'ai failli perdre la vie :