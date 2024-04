Guerre contre Gaza : pourquoi la sauvagerie d’Israël est le signe de sa défaite imminente

“(…) Mais de tous ces précédents, l’Algérie est peut-être l’exemple le plus pertinent de ce qui se passe à Gaza.”

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 16 avril 2024)*

Les dernières années de toutes les colonies de peuplement sont marquées par une sauvagerie coloniale plus prononcée, y compris un génocide. La prise de conscience que la perte du pouvoir colonial est proche pousse les forces coloniales à utiliser les méthodes les plus barbares pour vaincre la révolte des peuples autochtones.

Au Kenya, on estime que les Britanniques ont tué jusqu’à 100.000 Kenyans au cours de la guerre de libération nationale qui a mis fin au régime colonial de la suprématie blanche en 1963. Les guerres de libération en Angola et au Mozambique contre leurs colons portugais et le régime de la suprématie blanche ont coûté des dizaines de milliers de vies entre 1956 et 1976.

Craignant que les deux pays indépendants n’accélèrent la fin de l’Afrique du Sud-Apartheid, les États-Unis et l’Afrique du Sud, aux côtés des forces mercenaires africaines, ont mené des guerres racistes contre les peuples des deux pays entre 1975 et 1992, tuant 1,5 million de personnes en Angola et au Mozambique sur une population totale de 23 millions d’habitants. Douze millions de plus sont devenus des réfugiés.

En Afrique du Sud, une fois que le régime colonial n’a eu d’autre choix que de négocier avec l’African National Congress (ANC) en 1989, il a tenté de briser l’unité des Sud-Africains noirs en continuant à soutenir l’homme politique et prince zoulou Mangosuthu Buthelezi, dont les partisans ont commencé à affronter les partisans de l’ANC.

Il a été révélé que le gouvernement avait fourni une formation financière et militaire au Parti de droite et séparatiste Inkatha Freedom Party (IFP) de Buthelezi. Soutenus par la police, les membres de l’IFP ont attaqué les habitants des townships. Près de 15.000 Africains noirs ont été tués par la police et l’appareil de sécurité sud-africains entre 1989 et 1994 au cours de ce soi-disant processus de paix.

De même Israël a tué des milliers de Palestiniens depuis la signature d’un traité de « paix » préliminaire en septembre 1993. Au cours des 30 années du « processus de paix » jusqu’en septembre 2023 – juste avant le génocide actuel à Gaza – Israël a tué plus de 12.000 Palestiniens.

Mais de tous ces précédents, l’Algérie est peut-être l’exemple le plus pertinent de ce qui se passe à Gaza.

Répression violente

En janvier 1955, l’ancien ministre français des Colonies et anthropologue des civilisations précolombiennes Jacques Soustelle, protestant antifasciste de Montpellier, est nommé gouverneur général de l’Algérie.

Alors que le nouveau gouvernement d’Edgar Faure, arrivé au pouvoir un mois plus tard, était occupé à réprimer les luttes anticoloniales en Tunisie et au Maroc, Soustelle dirigeait seul l’Algérie. Il a créé les Sections administratives spécialisées (SAS) pour affaiblir le Front de libération nationale algérien (FLN) et rallier les Algériens.

L’armée, quant à elle, a commencé à dépeupler les villages algériens, déplaçant des villages entiers loin des zones d’activité du FLN. Il a en outre créé des milices algériennes anti-FLN, décrivant les combattants du FLN comme des « criquets » dans une vaste campagne de propagande, tout en se présentant comme sauvant les Algériens des maux du communisme et du nationalisme arabe du président égyptien Gamal Abdul-Nasser.

Cela n’est pas sans rappeler les tentatives américaines et israéliennes de « sauver » les Palestiniens des maux du « terrorisme » et de la solidarité iranienne.

En avril 1955, les Français déclarèrent l’état d’urgence dans certaines régions, qui s’étendit progressivement à toute l’Algérie. Les châtiments collectifs des villages algériens et la torture aveugle des personnes arrêtées étaient désormais à l’ordre du jour alors que le gouvernement appelait les réservistes de l’armée parmi les colons à se joindre au combat.

En août 1955, un soulèvement a vu les Algériens attaquer les colons de la colonie de Philippeville, ainsi que les policiers et les soldats de l’armée. Ils tuèrent 100 Européens, et nombre d’entre eux à coups de hache.

L’armée française, la police et les colons ont répondu en tuant des milliers d’Algériens. Des dizaines de personnes ont été abattues sur place et des centaines ont été rassemblées dans le stade de football de Philippeville et exécutées. Entre 12.000 et 20.000 personnes ont été tuées. Une nouvelle phase de la révolte venait de commencer.

Même les Algériens assimilationnistes et assimilés, qualifiés d’« évolués » ou d’« élus », furent horrifiés par l’ampleur de la répression et abandonnèrent Soustelle.

En juin 1956, 450.000 soldats français étaient stationnés en Algérie. Ils ont incendié des villages, mené une politique d’exécutions sommaires et torturé les combattants du FLN capturés ou ceux pris pour eux. Des prisonniers du FLN ont également été guillotinés à Alger. Le FLN tue dix colons pour les venger. Les colons font à leur tour exploser le quartier algérien d’Alger, tuant 70 personnes. Le FLN a riposté en faisant exploser deux cafés dans la zone blanche d’Alger, tuant quatre colons.

Justifications impériales

Alors que des négociations secrètes entre le gouvernement français et les dirigeants politiques du FLN se déroulaient simultanément au Caire, le 22 octobre 1956, l’armée française décida d’intercepter un avion volant du Maroc à Tunis alors qu’il traversait l’espace aérien algérien. Les cinq dirigeants politiques du FLN à bord, dont Ahmed Ben Bella, qui se rendaient à l’une de ces réunions secrètes avec les Français, furent arrêtés et détenus jusqu’en 1962.

Blâmant l’Égypte pour la révolte en Algérie, la France lança une invasion du pays avec les Britanniques et les Israéliens en novembre 1956, qui se soldera par une défaite et augmentera la popularité de Nasser dans le monde arabe.

Le jeune psychiatre martiniquais Frantz Fanon, entré au FLN en 1956, comprend l’importance des motivations françaises de l’invasion : « L’expédition de Suez était destinée à frapper la Révolution algérienne au sommet. L’Egypte, accusée de diriger la lutte du peuple algérien, a été criminellement bombardé. »

En revanche, les philosophes juifs allemands Max Horkheimer et Theodor Adorno, fondateurs de l’École de théorie critique de Francfort qui ont fui les nazis pour les États-Unis dans les années 1930, sont devenus des guerriers sionistes froids après la guerre et ont soutenu avec enthousiasme l’invasion de l’Égypte. Ils considéraient Nasser comme « un chef fasciste » qui « conspire avec Moscou ».

Ils ont ajouté que « personne n’ose même souligner que ces États arabes voleurs sont à l’affût depuis des années d’une opportunité de s’abattre sur Israël et de massacrer les Juifs qui y ont trouvé refuge ».

Si ces justifications impérialistes nous rappellent à quel point l’Iran est aujourd’hui ciblé comme la force derrière la révolte palestinienne à Gaza et en Cisjordanie et est constamment menacé et attaqué par Israël, les États-Unis et leurs alliés arabes, c’est parce que la rhétorique est la même.

Isolement international

La mobilisation de la résistance contre l’ordre colonial a conduit à une répression française massive lors de la bataille d’Alger, menée de janvier à septembre 1957, y compris la torture généralisée de civils.

En octobre 1957, la répression française et les massacres perpétrés par l’armée, la police et les colons, au cours desquels des dirigeants clés de la résistance du FLN furent capturés ou tués, mirent effectivement fin à la bataille d’Alger.

Cependant, même si le FLN a été vaincu militairement, il a remporté d’importantes victoires diplomatiques. En décembre 1957, la Conférence afro-asiatique réunie au Caire a apporté son plein soutien au FLN et à l’appel à l’indépendance, tout comme l’avait fait le sénateur américain de l’époque, John F. Kennedy, qui avait soutenu l’indépendance de l’Algérie au début du mois de juillet.

L’indépendance de l’Algérie bénéficie également d’un soutien croissant à l’ONU. Les États-Unis se sont toutefois abstenus lors d’une résolution de l’Assemblée générale de décembre 1957 reconnaissant le droit des Algériens à l’indépendance.

Même si le FLN a été vaincu à Alger, la guerre française contre ses combattants s’est poursuivie, culminant avec le massacre de Saqiyat Sidi Yusuf. En février 1958, le bombardement français de la ville frontalière tunisienne tua 70 civils, dont de nombreux enfants – un crime de guerre condamné dans tout le monde arabe et par l’administration Eisenhower.

Quelques mois plus tard, Charles de Gaulle, devenu le nouveau Président du conseil des ministres français, se rend en Algérie le 4 juin et reçoit un accueil enthousiaste de la part des colons, à qui il dit : « Je vous ai compris ». Il promulgua bientôt une nouvelle constitution et devint président de la république. Ses manœuvres ont inquiété certains dirigeants du FLN car s’ils perdaient, « l’Algérie subirait le même sort que la Palestine ».

En septembre 1958, le FLN déclara au Caire un gouvernement provisoire algérien de la nouvelle république algérienne à libérer, immédiatement reconnue par les États arabes ainsi que par d’autres États du tiers monde.

Pendant ce temps, les services secrets français multipliaient les assassinats et attaquaient des membres du FLN et des marchands d’armes allemands en Allemagne. Ils ont fait exploser un navire dans le port de Hambourg transportant des armes vers l’Algérie, attaques sur lesquelles l’Allemagne de l’Ouest du chancelier Konrad Adenauer a fermé les yeux tout en espionnant les Algériens et d’autres musulmans pour le compte des Français.

En octobre, de Gaulle parlait de « la paix des braves » (expression que le bouffon Yasser Arafat adoptera plus tard) qu’il souhaitait poursuivre en Algérie en ordonnant une nouvelle offensive contre le FLN.

Derniers jours

Les Français ont continué à recruter des collaborateurs algériens qui, entretemps, sont passés de 26.000 à 60.000 hommes pour traquer l’Armée de libération nationale (ALN) du FLN, un peu comme les mercenaires de l’Autorité palestinienne qui sont aujourd’hui entraînés par les Américains et les Européens.

En avril 1959, submergés par l’intensité de la répression française et le nombre massif de soldats français et de collaborateurs algériens, la moitié des combattants de l’ALN furent tués. En octobre, 2.157.000 Algériens ont été « relocalisés » par les Français et parqués dans 1.242 camps de concentration sous le contrôle de l’armée, et plus d’un quart de million sont devenus réfugiés en Tunisie et au Maroc voisins.

Les 60.000 collaborateurs algériens (« harkis ») sont désormais organisés en unités pour aider les Français à capturer les combattants de l’ALN. 19.000 collaborateurs supplémentaires ont été organisés en milice.

Alors que des philosophes français tels que Jean-Paul Sartre et Francis Jeanson, comme Frantz Fanon, soutenaient l’indépendance algérienne et le FLN, le philosophe juif algérien Jacques Derrida s’est rangé du côté des colons et s’est opposé à l’indépendance de l’Algérie.

Avec le soutien du tiers monde, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution en faveur de l’autodétermination de l’Algérie. Elle a rejeté la possibilité d’une partition, suggérée par de Gaulle l’année précédente (63 pays ont voté pour la résolution et huit s’y sont opposés, avec 27 abstentions).

Peu après le vote de l’ONU, De Gaulle a entamé des négociations avec le FLN et les colons français ont créé une nouvelle organisation terroriste, appelée Organisation de l’Armée Secrète (OAS), dans le Madrid du général Franco. Alors que les pourparlers entre le FLN et les Français devaient débuter en avril 1961 dans la ville suisse d’Evian, des terroristes coloniaux assassinèrent le maire d’Evian.

Pendant ce temps, en juillet 1961, les Français bombardèrent la ville frontalière tunisienne de Bizerte, tuant 4.000 civils tunisiens et en blessant des milliers d’autres, ciblant le site où existait une base militaire française et que les Français refusaient de quitter.

Cela a entraîné davantage de condamnation internationale et un isolement accru de la France. Cependant, les États-Unis et le Royaume-Uni, un peu comme ils protègent actuellement Israël auprès de l’ONU, ont tué une résolution de l’ONU appelant à des négociations concernant l’évacuation française de la base de Bizerte.

Les attaques terroristes des colons se sont poursuivies mais ont finalement été vaincues par l’armée française.

Lorsque les Algériens ont finalement obtenu leur indépendance en 1962, ils avaient perdu plus de 300.000 personnes tuées par les Français depuis 1954. Au total, plus d’un million d’Algériens ont été tués par la France depuis sa première colonisation de l’Algérie en 1830.

Jusqu’à présent, les Israéliens ont tué plus de 40.000 Palestiniens au cours des six derniers mois, dont des milliers restent ensevelis sous les décombres.

Ils ont montré leur appétit et leur volonté d’en tuer encore davantage pour préserver leur colonie de peuplement suprémaciste juive. Comme pour les anciennes colonies de peuplement blanches, le monde suprémaciste blanc d’Europe et ses colonies de peuplement blanches survivantes soutiennent le génocide d’Israël tout autant qu’ils l’ont fait pour ses prédécesseurs en Afrique depuis la Seconde Guerre mondiale – tout comme de nombreux experts et des intellectuels occidentaux, dont Jurgen Habermas, l’héritier de l’école de Francfort.

Seuls les stratèges de la Maison Blanche savent combien de Palestiniens supplémentaires ils laisseront Israël tuer pendant ses dernières années avant qu’il ne soit démantelé et remplacé par un État non racial décolonisé.

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR