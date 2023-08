Qui a peur de Prigojine et de Wagner?

Par M. K. Bhadrakumar (revue de presse : Réseau international – 25 août 2023)*

Dans les minutes ou les heures qui ont suivi la mort, mercredi, du chef de l’organisation Wagner Evgueni Prigojine, qui regroupe des entrepreneurs militaires russes, les médias occidentaux ont publié une avalanche d’articles accusant le président Vladimir Poutine d’être l’auteur de ce crime.

C’est presque comme si on avait appuyé sur un bouton dans un centre de commandement inconnu pour lancer un nouveau récit visant à diaboliser Poutine pour avoir servi le plat froid de la vengeance à Prigojine, pour reprendre les mots récents du directeur de la CIA William Burns, pour avoir organisé un coup d’État raté en Russie. Personne ne s’est soucié de produire des preuves empiriques.

«Répétez un mensonge assez souvent et il deviendra la vérité». La loi de la propagande est souvent attribuée au dirigeant nazi Joseph Goebbels, qui avait compris le pouvoir de la répétition des mensonges. C’est désormais la boussole de l’Occident pour «effacer» la Russie.

Certes, Poutine avait toutes les raisons d’être agacé par Prigojine – un «coup de poignard dans le dos», comme il l’a dit – alors que le pays mène une guerre existentielle contre des ennemis jurés qui cherchent à démembrer la Russie. Mais trois considérations discréditent l’hypothèse de l’implication de Poutine.

Premièrement, pourquoi une méthode aussi grossière qui rappelle l’assassinat du charismatique général iranien Qassem Soleimani, fer de lance de «l’axe de résistance» de Téhéran contre les États-Unis, par l’ancien président américain Donald Trump ?

Dans son célèbre essai de 1827 intitulé «Le meurtre considéré comme l’un des beaux-arts», Thomas De Quincey écrivait : «Tout dans ce monde a deux poignées. Le meurtre, par exemple, peut être saisi par sa poignée morale… et c’est, je l’avoue, son côté faible ; ou il peut aussi être traité esthétiquement, comme l’appellent les Allemands, c’est-à-dire en relation avec le bon goût». L’esthétique du meurtre de Prigojine est, pour faire simple, la moins séduisante du meurtre si la motivation était la vengeance.

Deuxièmement, Prigojine était un homme mort en sursis pour avoir mis en scène un acte aussi idiot, après que sa couverture de sécurité lui a été retirée par l’État. Imaginez l’ex-président Barack Obama sans protection des services secrets après le meurtre d’Oussama ben Laden, ou Mike Pompeo et Trump se promenant sans sécurité après le meurtre de Soleimani.

Mais Poutine a clairement indiqué que Wagner aurait encore un avenir et que le pays se souviendrait de son rôle dans la guerre en Ukraine. Poutine a même invité Prigojine à une réunion au Kremlin. On peut dire que les premières remarques de Poutine sur la mort de Prigojine trahissent une trace de pitié. (ici et ici)

Poutine a déclaré :

«Je connais Prigojine depuis très longtemps, depuis le début des années 1990. C’était un homme dont le destin n’était pas facile. Il a commis de graves erreurs dans sa vie, mais il a aussi obtenu les résultats nécessaires – à la fois pour lui-même et, lorsque je le lui demandais, pour la cause commune. C’est ce qui s’est passé ces derniers mois».

«Pour autant que je sache, il n’est rentré d’Afrique qu’hier. Il a rencontré des responsables ici. Il a travaillé non seulement dans notre pays – et avec succès – mais aussi à l’étranger, en particulier en Afrique. Là-bas, il s’est occupé de pétrole, de gaz, de métaux précieux et de pierres», a ajouté Poutine.

Dans l’empressement excessif à se concentrer sur le meurtre de Prigojine pour diaboliser Poutine, on oublie que celui qui a chorégraphié le crime s’est également assuré que toute la structure de commandement de Wagner a été éliminée. Bye, bye, l’Afrique !

Dans un avenir proche, personne ne pourra contester l’hégémonie de la Légion française au Sahel ou rivaliser avec le vaste réseau de 29 bases du Commandement Afrique du Pentagone réparties sur le continent, de Djibouti au nord au Botswana au sud. En d’autres termes, le bras long du «smart power» russe a été coupé d’un seul coup de lame. Qui en profitera ?

Troisièmement, le meurtre de Prigojine a été mis en scène un jour spécial qui, dans une perspective historique, doit être considéré comme l’heure de gloire de la diplomatie russe depuis la désintégration de l’ancienne Union soviétique. La réalité d’un «nouveau point de départ pour les BRICS» – comme l’a déclaré le président chinois Xi Jinping – doit encore être pleinement assimilée, mais ce qui ne fait aucun doute, c’est que la Russie en sort gagnante.

L’expansion des BRICS signifie que la question d’une monnaie unique de règlement est sur la table et que le système financier international ne sera plus jamais le même ; la dédollarisation frappe aux portes ; un nouveau système commercial mondial prend forme et rend obsolète le régime d’exploitation occidental vieux de quatre siècles, conçu pour transférer les richesses aux pays riches ; les BRICS sont enfin passés d’un club informel à une institution qui éclipsera le G7.

Le pays hôte, l’Afrique du Sud, a largement contribué à l’agenda russe et chinois de la multipolarité. La déclaration commune de l’Afrique du Sud et de la Chine et l’admission de l’Éthiopie (où l’Occident a tenté d’organiser un changement de régime) en tant que membre des BRICS soulignent l’émergence d’un alignement en Afrique. Tout cela n’a-t-il pas un sens ?

Et surtout, le grand message qui ressort de Johannesburg est qu’avec tous les chevaux et tous les hommes du roi, l’administration Biden a lamentablement échoué à «isoler» la Russie – c’est écrit en toutes lettres dans l’éclat resplendissant du sourire effervescent du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La Russie couronne ses gains sur les champs de bataille de l’Ukraine par une victoire diplomatique exceptionnelle en se plaçant du bon côté de l’histoire aux côtés de la Majorité mondiale.

Aurait-il été logique que, de tous les jours, Poutine ait choisi mercredi pour jouer les trouble-fêtes alors que le prestige de la Russie était au plus haut au sein de la communauté internationale ? Une fois de plus, la question se pose : Qui a à y gagner ?

La vérité, c’est qu’il peut y avoir n’importe qui pour éliminer physiquement Prigojine. En Russie même, Prigojine avait recruté des criminels endurcis qui purgeaient une peine de prison pour qu’ils combattent en Ukraine et obtiennent ainsi une remise de peine. Il les a déployés sans formation militaire adéquate et plus de 10 000 d’entre eux auraient été tués. Cette affaire suscite un profond sentiment de répulsion au sein de la Russie.

Il y a aussi les ennemis extérieurs, à commencer par la France, qui a été pratiquement évincée de la région du Sahel, son terrain de jeu où elle s’amusait comme ancienne puissance coloniale jusqu’à ce que Prigojine vienne gâcher la fête. Depuis, la France a du mal à cacher sa rancœur à l’égard de la Russie.

Entre-temps, la crise qui se préparait au Niger a alerté les États-Unis sur le fait que Prigojine était à l’affût. La redoutable secrétaire d’État par intérim Victoria Nuland, qui a orchestré le coup d’État de 2014 en Ukraine, s’est rendue à Niamey pour implorer les putschistes de ne pas collaborer avec Wagner.

Cependant, Prigojine se serait faufilée dans le pays voisin, le Mali, où Wagner est bien établi, dans le but d’établir un contact avec les nouveaux dirigeants du Niger et de proposer les services de Wagner. En d’autres termes, Prigojine menaçait de faire au Pentagone ce qu’il avait déjà fait à la Légion française au Sahel.

Il est tout à fait concevable que l’administration Biden ait décidé que trop c’était trop et que Wagner devait être décapité. Bien entendu, le départ de Prigojine et de son noyau de commandants supérieurs affaiblira Wagner de manière incalculable.

Pendant ce temps, en Russie, les impitoyables services secrets ukrainiens opèrent à différents niveaux. Les attaques de drones contre Moscou sont organisées par des saboteurs à l’intérieur de la Russie. Et l’Ukraine a elle aussi un compte à régler avec Wagner, qui s’implante en Biélorussie.

Il ne fait aucun doute que les services de renseignement ukrainiens et leurs mentors occidentaux ont des intérêts convergents pour détruire Wagner et l’éliminer complètement de l’échiquier géopolitique.

Diplomate de carrière pendant 30 ans dans les services indiens des affaires étrangères, M.K. Bhadrakumar a été affecté pendant une grande partie de sa carrière au département consacré au Pakistan, à l'Afghanistan et à l'Iran. Dans ses affectations à l'étranger il a été assigné sur le territoire de l'ancienne Union Soviétique. Il parle couramment russe et a servi à deux reprises dans l'ambassade indienne à Moscou. Il a également été ambassadeur auprès de la Turquie et le l'Ouzbékistan, ainsi de Haut-commissaire délégué par intérim à Islamabad. Ses autres missions: Bonn (RFA), Colombo (Sri Lanka) et Séoul (Corée du Sud). Enfin, il a fait des passages brefs dans les ambassades indiennes à Kaboul et au Koweït. Depuis qu'il a quitté les services diplomatiques indiens, il est devenu écrivain et publie des articles sur The Asia Times, The Hindu et le Deccan Herald. Il vit à New Delhi. Son blog : Indian Punchline

Source et Traduction : Réseau international

Version originale : Indian Punchline (25 août 2023)

Lire aussi : Articles de M.K. Bhadrakumar publiés sur France-Irak-Actualité : ICI