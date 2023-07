Turquie: arrestation d'espions d'un réseau international affilié au Mossad

Revue de presse: Press TV (3 juillet 2023)*

Les médias turcs ont annoncé que L'Organisation nationale turque du renseignement (MIT) avait démantelé le réseau d'espionnage affilié au service d’espionnage israélien, Mossad en Turquie.

Les unités du département de contre-espionnage de la présidence régionale du MIT Istanbul ont suivi les activités d’espionnage des services secrets israéliens contre la Turquie, étape par étape, pendant des mois. Selon les informations obtenues par le MIT, le Mossad a spécialement sélectionné des personnes dotées de compétences en matière de renseignement et de pistage et les a formées à l'étranger. Sept personnes qui ont été pris dans l'opération d'espionnage politique et militaire organisée par la branche antiterroriste du département de police d'Istanbul, ont avoué au cours de leurs interrogatoires qu'ils travaillaient pour le Mossad. Au total, 56 personnes connectées à 9 cellules sont considérées comme travaillant pour le Mossad.

Le régime israélien a mis en place une équipe d'opérations en ligne à distance basée à Tel-Aviv et a même mis en place de faux sites d'information sur Internet diffusant dans différentes langues, en particulier en arabe, afin de collecter de l'intelligence biographique, pour obtenir la localisation et les adresses IP réelles sur une base technique.

Il a été déterminé que tous les contacts établis avec le personnel en Turquie depuis l'étranger ont été effectués via des centaines de lignes de données Internet jetables appartenant à de fausses personnes vivant en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, en Malaisie, en Indonésie et en Belgique. De faux sites d'information sur Internet, qui ont été mis en place par un membre du Mossad avec le faux nom de code via la ligne téléphonique allemande, « najarland.com, almeshar.com, nasrin-news.com hresource. co.uk » a préparé une nouvelle spéciale qui attirera l'attention de la personne cible. De cette manière, les téléphones de la personne ciblée étaient infiltrés en cliquant sur les liens infectés.

Priyanshi Patel Kulhari, né en 1999, directeur de la société de logiciels espions basée à Tel-Aviv, Cyberintellingence International Private Ltd, a fourni une formation en ligne et des services d'assistance technique à distance aux agents d’espionnage travaillant pour le compte d'Israël.

Les membres de ce réseau dirigé depuis Tel-Aviv, étaient majoritairement arabes, palestiniens, libanais et syriens.

Le MIT a également dévoilé que les espions d'origine arabe que le Mossad avait recrutés à Istanbul ont été envoyés au Liban pour recueillir des renseignements sur les chefs du Hezbollah.

Un autre groupe de ce réseau d'espionnage opérait en Jordanie.

Les éléments de ce vaste réseau d'espionnage, dans lequel des citoyens turcs étaient également impliqués, ont d'abord été formés en Serbie, puis ils sont allés à Dubaï et ils ont suivi une autre formation Et en troisième étape, ils sont allés en Thaïlande et ils ont été formés à Bangkok.

Espionner des ressortissants égyptiens opposés au président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi en Turquie est l'une des autres activités de ce réseau d'espionnage.

Il y a quelque temps, un réseau d'espionnage appartenant au régime sioniste a été découvert en Turquie, un réseau qui espionnait des citoyens iraniens et des entreprises opérant en Turquie.

*Source : Press TV