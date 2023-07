L'Iran arrête des membres d'un réseau "terroriste" lié au Mossad israélien

Revue de presse : Agence Xinhua (24 juillet 2923)*

TEHERAN -- Le ministère iranien du Renseignement a déclaré lundi avoir arrêté des membres d'un vaste réseau "terroriste" lié à Israël qui planifiaient des "actes de sabotage et de terreur à grande échelle" dans les provinces iraniennes.

Les membres du réseau, qui seraient liés au Mossad, service de renseignement israélien, et parrainés par le biais de "centres terroristes" au Danemark et aux Pays-Bas, prévoyaient de mener des "opérations terroristes" dans les provinces de Téhéran, Kerman, Ispahan, Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad, Kurdistan et Mazandaran, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site Internet.

Les opérations "terroristes" prévues comprennent le lancement d'attaques à la bombe sur la tombe du commandant iranien Qassem Soleimani et l'explosion de poteaux électriques et de stations de compression de gaz afin de perturber l'approvisionnement national et les exportations, selon le communiqué.

Le ministère a indiqué qu'il avait également saisi 43 bombes hautement destructrices, de grandes quantités de munitions, des matériaux chimiques et industriels utilisés pour fabriquer des explosifs, des kits électroniques, plusieurs pistolets M1911, des fusils de chasse et de nombreuses armes blanches.

Les dossiers criminels du réseau font état d'une série d'opérations "terroristes" telles que le lancement de cocktails Molotov sur des bâtiments de l'Etat, l'attaque de bases appartenant aux forces volontaires iraniennes Basij et des incendies criminels, a ajouté le communiqué.

*Source : Xinhua