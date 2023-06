Quand les barbouzes britanniques tirent les ficelles de l’Autorité de Ramallah

Robson a ensuite été embauché par ASI pour diriger son programme en Syrie, « suivre et gérer les risques affectant AJACS » – le programme « Accès à la justice et à la sécurité communautaire » qui dirigeait la police syrienne libre.

On y apprend qu’il a été colonel de « domination informationnelle » en tant que conseiller en renseignement auprès du chef de l’armée britannique entre 2007 et 2010. Il a ensuite été commandant de la 1ère brigade de transmissions , une unité de l’armée du Royaume-Uni et de l’OTAN.

Le document vante de manière alléchante la « brillante carrière militaire » de Robson, au cours de laquelle il a « opéré aux plus hauts niveaux politiques et stratégiques ».

Selon son post sur LinkedIn, Malkin s’est assuré de former les forces de l’Autorité palestinienne à mener des « raids dans les camps de réfugiés palestiniens » qui, selon lui, sont des « sanctuaires où les criminels et les activistes politiques armés sont à l’abri de la loi ».

Le conseiller a « développé un programme de leadership actif de neuf mois avec plus de 1700 plans de cours en anglais et en arabe », selon le dossier.

Le coup d’État a échoué dans la bande de Gaza, mais a réussi en Cisjordanie, entraînant une scission amère et parfois violente entre le Hamas et le Fatah, la faction d’Abbas.

« Il est important que vous ne répondiez pas à ces demandes d’information et que vous nous fassiez savoir si vous êtes contactés », a écrit le directeur de l’ASI, Daniel Pimlott, dans un courriel interne dont The Electronic Intifada a eu connaissance.

Electronic Intifada vous donne à lire des extraits des fichiers au cours de cet article et certains documents complets à la fin. Les documents sont accessibles au public sur un site de partage de fichiers depuis le mois d’octobre de l’année dernière. Electronic Intifada a choisi de ne publier que les fichiers qu’elle a examinés et jugés d’intérêt public.

ASI forme l’Autorité palestinienne à Ramallah, Jéricho et en Jordanie, sous le commandement d’un général américain et en coordination avec Israël.

Un personnage plus important du nom de John Deverell est nommé dans une offre de l’ASI sur la « réforme » de la sécurité en Tunisie.

Ancien brigadier de l’armée britannique, ce diplômé de Sandhurst, qui parle arabe, a déjà « rendu compte personnellement au ministre des affaires étrangères David Miliband », un homme politique du parti travailliste en poste entre 2007 et 2010.

Le curriculum vitae de John Deverell de l’ASI indique qu’en 2007, il a commencé à superviser l’Autorité palestinienne à Ramallah, en tant qu’autre conseiller du coordinateur de la sécurité des États-Unis.

M. Deverell avait déjà travaillé pour le général américain Dayton en tant qu’adjoint en Irak, peu après l’invasion illégale américano-britannique.

Le curriculum vitae indique également Deverell a été « commandant adjoint » du « renseignement opérationnel » en Irak.

Interrogé à ce sujet, Deverell a déclaré à The Electronic Intifada qu’il n’avait jamais été officier du renseignement militaire et qu’ « à aucun moment, pendant mon séjour en Cisjordanie, je n’ai rendu compte aux services de renseignement militaire britanniques ou préparé des rapports pour eux ».

Dans le curriculum vitae de Deverell à l’ASI, on trouve une recommandation très élogieuse de Dayton : « Le meilleur esprit stratégique de haut niveau que j’ai jamais rencontré ».

Pendant deux ans, selon les dossiers, Deverell « a été le premier fonctionnaire britannique à vivre et à travailler à plein temps dans les territoires palestiniens [sic] depuis la fin du mandat britannique » en 1948.

Dans ses fonctions, la priorité de Deverell était de soutenir Salam Fayyad, alors « premier ministre » non élu et imposé par les États-Unis de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Selon les dossiers de l’ASI, Deverell a travaillé sur « l’amélioration des opérations de sécurité aux points de passage entre Israël et Gaza ».

ASI affirme que Deverell « a contribué à améliorer la vie des Palestiniens », mais seulement « dans le cadre des objectifs stratégiques visant à encourager leurs modérés [lire : Fatah contre Hamas] et à donner confiance aux Israéliens ».

Dans sa réponse à The Electronic Intifada, Deverell confirme avoir informé David Miliband « de temps en temps », mais nie avoir participé au coup d’Etat soutenu par les Etats-Unis : « J’ai commencé à travailler et à vivre en Cisjordanie en 2007, après que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, et non pendant la période qui a précédé ce moment ».

Il a également nié avoir participé « à quelque aspect que ce soit des opérations de sécurité à la frontière entre Israël et Gaza, et je n’ai jamais donné de conseils à ce sujet ».

Interrogé dans un courriel de suivi sur le fait que son CV indiquait le contraire, il a répondu : « Je m’en tiens à ce que j’ai dit. Il ne m’appartient pas de commenter ce qu’ASI a dit de moi ».

L’ASI a refusé de dire si oui ou non elle avait menti au gouvernement. Le ministère des affaires étrangères a également refusé de faire des commentaires.

Alors que le curriculum vitae de Deverell donne l’impression qu’il était impliqué dans le renseignement militaire, une autre personne citée dans l’offre d’ASI pour la Tunisie ressemble à un officier du MI6 – un espion de l’agence de renseignement britannique à l’étranger.

La nature même d’un tel poste fait qu’il est presque impossible de le prouver avec certitude. Mais si l’on en croit les dossiers d’ASI, David Haines est au minimum un agent du MI6 au sein du service diplomatique britannique.

Haines est décrit dans l’appel d’offres pour la Tunisie comme « un ancien diplomate de haut rang » qui a des décennies d’expérience dans la « lutte contre le terrorisme ». Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont une longue tradition de dissimulation de leurs espions sous une couverture diplomatique.

Le « diplomate » britannique David Haines possède une habilitation de sécurité « top secret » du niveau d’un officier du MI6. Il a travaillé avec l’Autorité palestinienne dans les années 1990.

Selon l’offre de services de l’ASI, M. Haines a dirigé le « programme de renforcement des capacités des services de renseignement omanais » du gouvernement britannique et parle couramment l’arabe. Sur la page LinkedIn de M. Haines, cette fonction est décrite en termes légèrement plus euphémiques comme « la gestion d’une partie des relations du Royaume-Uni avec Oman dans les domaines de la sécurité et des relations internationales ».

Il est fort probable qu’un diplomate chargé d’une mission de renseignement aussi sensible ait au moins des liens très étroits avec les services de renseignement britanniques, s’il n’est pas lui-même membre d’une telle agence.

La ligne la plus révélatrice du CV de Haines à l’ASI précise qu’il bénéficie d’une « habilitation de sécurité de niveau DV ».

Le « Developed Vetting (DV) » est le plus haut des cinq principaux niveaux du contrôle de sécurité nationale du gouvernement britannique. Ceux qui le réussissent – y compris tous les officiers du MI6 – peuvent bénéficier d’un accès « régulier et libre » à des dossiers de sécurité très secrets et à des codes, ainsi qu’à des services de renseignement étrangers.

M. Haines est présenté dans l’offre de service de l’ASI à la Tunisie comme un conseiller en matière de renseignement.

Selon l’offre, il a dirigé des équipes qui gèrent la coopération sur les enquêtes « antiterroristes » « entre les services de sécurité d’Oman, d’Égypte, d’Irak, du Nigeria et d’Israël/OPT et leurs homologues [du gouvernement britannique] ».

En d’autres termes, il gérait la coopération entre les espions britanniques et israéliens.

Son profil LinkedIn indique qu’il était basé au consulat britannique de Jérusalem au milieu des années 1990, où il aidait l’Autorité palestinienne à s’établir « en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des capacités » – un langage similaire à celui qu’il utilisera plus tard pour développer les services de renseignement omanais.

L’argent

Certaines des offres de l’ASI contiennent des budgets détaillés, donnant une indication du type d’honoraires demandés par les consultants de l’organisation.

Les dossiers montrent que David Robson a reçu 285 000 dollars pour diriger le programme « AJACS » d’ASI en Syrie entre 2015 et 2016.

L’offre de service à la Tunisie n’est pas accompagnée d’une ventilation détaillée du budget, ce qui signifie que nous ne savons pas combien John Deverell et David Haines ont été payés. Mais le projet dans son ensemble a reçu près de 500 000 dollars de fonds du gouvernement britannique.

On ne sait pas ce qu’il est advenu de cette mission.

David Haines a reçu près de 43 000 dollars pour 52 jours de travail sur une autre mission de renseignement de l’ASI en Jordanie en 2018, qui a été financé par le Foreign Office.

Michael Frayne a reçu 23 000 dollars pour 40 jours de travail au Soudan du Sud en 2017 et 2018.

Partenaires impérialistes de second rang

Anthony Malkin, Michael Frayne et David Robson n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

David Haines n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par le service de presse du ministère des Affaires étrangères.

Les dossiers de l’ASI donnent de nouvelles indications importantes sur le rôle que joue le Royaume-Uni en tant que partenaire junior de l’empire américain.

Les documents montrent clairement le rôle que les forces militaires et de renseignement britanniques jouent en Cisjordanie, sous le contrôle général des États-Unis.

En fin de compte, les trois entités – les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Autorité palestinienne – collaborent avec Israël et son occupation de la Palestine.

*Source : 31 mai 2023 – The Electronic Intifada – Traduction : Chronique de Palestine – Dominique Muselet