Premier versement de l’aide financière américaine pour l’armée libanaise

Par la rédaction de Mondafrique (revue de presse – 25 juin 2023)*

Un programme de soutien à l’armée et aux forces de sécurité intérieur a été mis en place par les États-Unis, en coordination avec les Nations unies. Selon un communiqué de l’ambassade américaine à Beyrouth, daté de vendredi, ce programme de soutien a notamment pour but « d’atténuer le poids des difficultés économiques » auxquelles sont confrontées les militaires.

Le premier versement de l’aide des États-Unis à l’armée et à la police libanaises a été effectué. Une initiative saluée par le commandant en chef de l’armée – le général Joseph Aoun – qui a remercié le pays donateur pour son soutien pour le Liban et l’armée.

Dans le cadre du Programme de soutien à l’armée et aux forces de sécurité intérieure, mis en place en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la somme de 72 millions de dollars sera distribuée équitablement et sur six versements à tous les militaires, pour les soutenir dans un contexte de crise économique aiguë.

« Atténuer le poids des difficultés économiques »

Selon un communiqué publié vendredi par l’ambassade américaine à Beyrouth, les États-Unis et les Nations Unies ont commencé les distributions en espèces à l’armée libanaise, le 23 juin, dans le cadre du programme susmentionné. Plus de 70 000 militaires bénéficieront de la somme de 55,5 millions de dollars, à raison de 100 dollars par mois, pendant une période de six mois.

« Le programme de soutien contribuera à atténuer le poids des difficultés économiques auxquelles sont confrontés les militaires, qui déploient des efforts considérables pour servir leur pays et assurer la sécurité et la stabilité dans la région ».

Ce programme profitera également, selon le communiqué, aux membres des FSI. Le montant des aides qui leur seront accordées s’élève à 16,5 millions de dollars. Les versements qui s’étalent sur une période de six mois ont débuté au mois d’avril.

*Source : Mondafrique