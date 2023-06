Le projet irakien « Route du développement »

Par Adli Kandah (revue de presse : The Jordan Times – 28 mai 2023)*

Le terme "plan Marshall" est souvent utilisé métaphoriquement pour décrire le programme global de reconstruction ou de développement d'un pays. Le plan Marshall était une initiative mise en œuvre par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour fournir une assistance économique et une aide à la reconstruction de l'Europe ravagée par la guerre. Il porte le nom de George C. Marshall, le secrétaire d'État américain qui a proposé le plan.

Aujourd'hui, lorsque les gens se réfèrent au plan Marshall, ils établissent généralement des parallèles avec la nature ambitieuse et de grande envergure du plan original. Ils préconisent une approche similaire pour relever les défis économiques, sociaux ou infrastructurels dans un pays ou une région en particulier.

En outre, le Plan Marshall était un effort de collaboration impliquant de nombreux pays et organisations travaillant ensemble vers un objectif commun. De même, lorsque les gens évoquent le "Plan Marshall", ils appellent à la coopération internationale et à l'assistance de diverses parties prenantes, y compris les gouvernements, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux.

Samedi dernier, le Premier ministre irakien, Muhammad Al Sudani, a annoncé le projet de "Route du développement", qui s'étend de la partie la plus méridionale de l'Irak à la Turquie. Lors de son discours à l'ouverture de la conférence « Route du développement », Al Sudani a déclaré : « La Route du développement, avec ses plateformes de travail, sa valeur ajoutée aux productions nationales et locales, et ses leviers économiques, est un plan ambitieux et délibéré pour transformer l'actuel réalité dans une structure économique robuste. Il a en outre ajouté : "Ce projet est la pierre angulaire d'une économie non pétrolière durable, et il sert de lien au profit des voisins de l'Irak et de la région".

Le vaste port de Fao dans la province de Bassora, qui sert de point d'entrée à la "Route du développement", a fait des progrès significatifs vers son achèvement. Il servira de point de départ à un mouvement économique crucial, et les villes urbaines s'intégreront au port. De plus, une ville industrielle intelligente à la pointe de la technologie sera établie à côté du port, représentant les dernières avancées dans la région et dans le monde, visant à simuler les développements technologiques anticipés des cinquante prochaines années.

Semblable au "plan Marshall" en Europe, le projet de "route du développement" devrait devenir une entreprise prometteuse de partenariat économique avec les pays voisins et la région, transformant les pays de la région en exportateurs d'industries et de biens modernes. Cet objectif sera atteint grâce à la mise en place de corridors multimodaux, de plus de 1 200 km de voies ferrées, d'une interopérabilité conjointe et d'autoroutes, comme annoncé samedi dernier à Bagdad.

Le projet « Development Road », s'il est mis en œuvre comme prévu, et tout porte à croire qu'il le sera, sera similaire au Plan Marshall européen en termes de nombre de pays participants. Cela favorisera une plus grande coopération et des mécanismes de partenariat entre les pays de la région, remplaçant une compétition politique coûteuse. Les pays participants sont l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman.

Les attentes indiquent que la "Route du développement" transformera l'Irak en une plaque tournante commerciale majeure, réduisant la durée des voyages en mer. La première phase du projet s'étalera sur cinq ans avec un budget de 17 milliards de dollars. Il comportera un chemin de fer reliant le principal port de Fao à Bassora au territoire turc, les conceptions initiales de la ligne de chemin de fer étant déjà achevées, comme l'a déclaré le Département irakien des chemins de fer. Le projet comprend également une autoroute qui part de Bassora et atteint la frontière irako-turque, entièrement financée par l'Irak. De plus, il comprend des villes industrielles, des pôles commerciaux et de divertissement, et il devrait générer 100 000 opportunités d'emploi à l'issue de la première phase d'ici cinq ans.

Nous espérons que ce projet profitera à tous les pays participants et à leurs économies, qui ont besoin de tels projets. Les composantes du projet contribuent à son succès et à son intégration aux autres initiatives régionales. Les événements politiques, militaires et sécuritaires que les pays de la région, en particulier ceux du nord, ont connus ont eu des conséquences néfastes sur les terres, les cultures et les populations. Les nations de la région et leurs infrastructures recherchent désespérément des projets de cette nature pour les sortir de leur situation actuelle et les propulser vers des stades de développement similaires à ce que l'Europe a réalisé après la Seconde Guerre mondiale.

*Source : The Jordan Times - Traduction Google

Sur le même sujet, lire aussi :

