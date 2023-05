Europe - Bases militaires américaines

Par Katehon (revue de presse : Euro-Synergies – 20 mai 2023)*

Un réseau d’installations militaires américaines est présent dans pratiquement tous les pays d’Europe. L’OTAN constitue l’élément essentiel de la présence politico-militaire de Washington.

Le Pentagone a construit un réseau dense d’infrastructures militaires autour de la planète. Il s’agit avant tout d’un réseau de bases militaires situées dans les principaux carrefours géopolitiques et sites géographiques où Washington projette sa puissance. Ce concept définit la domination régionale globale de Washington depuis 1823, date du discours annuel du président américain James Monroe devant le Congrès où il déclara ses principes de politique étrangère.

Au XXe siècle, la doctrine a acquis de nouvelles significations et a été actualisée à la lumière de la politique néocoloniale de l’hégémon nord-américain.

Au début du XXIe siècle, les États-Unis disposaient de 850 bases militaires. Elles sont situées dans environ 130 pays. Il est plus facile d’énumérer les pays où, selon l’expression figurée du Los Angeles Times, « l’empire des bases » n’a pas encore pénétré.

Après l’effondrement du « Commonwealth socialiste » et de l’URSS, les Américains se sont tournés vers les pays d’Europe de l’Est. Le président américain a personnellement donné son feu vert à des consultations sur le déploiement éventuel de bases américaines dans ces pays, y compris en Bulgarie.

Ce sujet a suscité un vaste débat public sur l’opportunité d’une présence américaine et sur les véritables intentions des États-Unis.

Le journal populaire de Sofia, Trud, par exemple, a déclaré à l’époque : « Les aspirations américaines sont logiques et calculées. Il n’y a pas de menace soviétique. L’OTAN, où les États-Unis jouent le rôle principal, absorbe les anciens satellites soviétiques. »

Les troupes américaines, notamment en Allemagne, ne sont pas nécessaires. Elles doivent donc déménager dans de nouvelles casernes d’où Washington pourra mener plus confortablement une nouvelle guerre contre le terrorisme. Et où se trouveraient ces casernes ? Naturellement, dans les États les plus proches du foyer de la nouvelle menace. Il est donc logique que la Bulgarie ait attiré l’attention des Américains…

Lors des discussions qui ont eu lieu en 2000, les parties ont convenu de moderniser les anciens aérodromes soviétiques et de les rééquiper selon les normes de l’OTAN. Les États-Unis ont déjà fourni à la Bulgarie des équipements pour plus de 25 millions de dollars à cet effet.

Le processus s’est surtout intensifié, notamment sous forme de consultations, après l’adhésion de la Bulgarie à l’OTAN.

Bases militaires en Europe

Les forces de l’OTAN sont actuellement concentrées dans les bases suivantes : Tapa et Tallinn (Estonie), Riga et Adazi (Lettonie), Vilnius, Siauliai et Rukla (Lituanie), Lublin, Cracovie, Szczecin, Bydgoszcz et Orzysz (Pologne). Ces bases sont exploitées par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne.

Quant à la Pologne, en novembre 2005, son premier ministre de l’époque, K. Marcinkiewicz, « a annoncé l’intention de Varsovie de rejoindre le programme Star Wars, un projet américain global de défense antimissile ». Selon le journal polonais Wyborcza, des discussions ont eu lieu dans les cercles militaires à ce sujet.

Auparavant, on pensait que seules des stations radar seraient installées sur le territoire polonais. Aujourd’hui, des silos souterrains fortifiés spéciaux ont été construits dans le sud et le nord du pays, où sont placés des missiles d’interception équipés d’ogives nucléaires. Washington entend ainsi se défendre activement contre les attaques des pays de ce que l’on appelle « l’axe du mal », à savoir la Corée du Nord et l’Iran, ainsi que certains pays d’Afrique du Nord.

Selon les données officielles, plus de 20 000 soldats de l’OTAN provenant de différents pays membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord se trouvent dans les États baltes. Parmi eux, on compte plus de 5500 Américains, dont la plupart se trouvent dans des bases en Pologne.

L’OTAN dispose de bases à Sofia (Bulgarie), Craiova et Bucarest (Roumanie), ainsi qu’en Hongrie et en Slovaquie. Dans le cadre de l’accord avec la Bulgarie, les Américains se sont surtout intéressés à la base aérienne de Graf Ignatievo, près de la ville de Plovdiv, qui peut accueillir tous les types d’avions utilisés dans le système de l’OTAN, à la base aérienne de Bezmer, près de Yambolo, au terrain d’entraînement de Novo Selo, dans la région de Sliven, et aux dépôts situés près d’Aitos.

Si vous regardez la carte, il est clair que les Américains obtiennent des bastions avec accès à la mer Noire, situés dans la partie sud-est de la Bulgarie.

Ils abritent des unités comptant au total 2500 hommes. Elles changent tous les quelques mois par rotation, et lors des redéploiements, le nombre total peut être temporairement augmenté (jusqu’à 5000).

En 2019, l’OTAN a également commencé à moderniser la base aérienne de Kuçova en Albanie. Plus de 50 millions d’euros ont été dépensés pour sa rénovation, et les travaux devaient être achevés d’ici 2023, a rapporté Balkan Insight.

Les auteurs de la doctrine de la « présence mondiale » considèrent comme un facteur important la proximité des bases au Kosovo, oubliant apparemment que les États-Unis disposent déjà de la plus grande base militaire des Balkans au Kosovo (ndt: Camp Bondsteele). Il existe également des installations militaires du Pentagone dans les pays voisins, l’Albanie et la Bosnie. « Il est évident que quelque chose n’a pas de sens ici ou que les Américains ne disent pas la vérité sur quelque chose », déclare le journaliste Lukyanov. Ils parlent de « l’arc d’instabilité » en Asie centrale et rapprochent les bases des frontières de la Russie et de l’Ukraine. La mer Noire, après la mer Caspienne, est déjà déclarée zone d’intérêts vitaux pour les États-Unis.

Le Washington Post affirme que les nouvelles installations militaires en Europe de l’Est doivent être liées aux bases militaires américaines en Asie centrale. Selon des experts militaires, note le journal, ces préparatifs des Américains sont avant tout dirigés contre la Chine.

Il s’agit donc de considérations stratégiques. Dans un article publié dans Nova Zora, l’analyste politique Todor Andreev est parvenu à la conclusion suivante : « En réalité, nous parlons peut-être de bases modifiées. Mais pour l’essentiel, elles ont été créées, comme toutes les bases américaines, dans le cadre d’un objectif stratégique mal dissimulé : le soutien militaire au plan global des États-Unis, qui consiste à répandre la « liberté et la démocratie » et, désormais, à lutter contre le terrorisme mondial. »

Il existe également des bases de l’OTAN dans toute l’Europe occidentale : au Portugal, en Espagne, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, ainsi qu’en Norvège, en Islande et en Turquie.

L’Ukraine souhaitait également rejoindre les rangs, devenir membre de l’OTAN et avoir le droit de déployer des bases militaires et des contingents de l’alliance. Cependant, la Russie s’y est vivement opposée, car une telle expansion de l’OTAN vers l’est et le déploiement d’armes nucléaires à proximité des frontières russes auraient menacé la sécurité du pays. L’élargissement de l’OTAN a également eu d’autres opposants.

La Chine s’y est opposée ; sa représentation auprès de l’UE a déclaré que l’élargissement de l’OTAN ne contribuerait ni à la sécurité ni à la stabilité dans le monde, puisque l’alliance continuait à « s’engager dans la politique des blocs et de la confrontation ». Bien que la guerre froide ait pris fin il y a 30 ans, la Chine estime que l’OTAN conserve une mentalité idéologique partiale et ne respecte pas la souveraineté et les intérêts des autres pays.

Le ministère chinois des affaires étrangères a même produit une infographie spectaculaire pour montrer comment l’OTAN s’est rapprochée des frontières de la Russie. Les États membres de l’OTAN sont indiqués en bleu foncé sur la carte. Selon les responsables politiques, c’est cette expansion qui a déclenché l’escalade du conflit en Ukraine.

Cuba et le Belarus se sont également opposés à l’expansion de l’OTAN vers l’est. Le président croate Zoran Milanovic a exprimé une position similaire. Il a déclaré que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN menacerait les intérêts de son pays.

Dans le passé, les opposants à l’expansion de l’OTAN à l’est étaient encore plus nombreux. Le journal allemand Der Spiegel a écrit que les archives nationales britanniques ont trouvé un document datant de 1991 dans lequel des représentants de pays occidentaux déclaraient qu’une telle initiative de l’Alliance de l’Atlantique Nord était inacceptable. À l’époque, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne avaient protesté contre l’adhésion de la Pologne et d’autres pays d’Europe de l’Est à l’OTAN.

Contingent militaire

Début février 2022, plus de deux mille soldats américains sont arrivés en Allemagne dans le cadre du renforcement des troupes de l’OTAN dans la région. Toutefois, la plupart d’entre eux devaient être redéployés en Pologne, a rapporté l’agence TASS, citant des médias étrangers. Au total, jusqu’à cinq mille soldats américains et environ 350 soldats britanniques ont été promis à la Pologne.

Le corps de déploiement rapide terrestre du Nord-Est de l’OTAN est situé en Pologne, d’où les soldats peuvent se déployer rapidement en Ukraine, en Afghanistan ou n’importe où dans le monde. Ce corps comprend des contingents italiens, turcs, espagnols, allemands et polonais. Selon l’OTAN, le nombre de chaque contingent peut atteindre 60 000 personnes, écrit RBC.

En février 2022, environ 1000 soldats du contingent de l’OTAN ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes Stryker ont été amenés en Roumanie. Il a également été promis d’y envoyer jusqu’à un millier de soldats français.

L’OTAN a envoyé des chasseurs Typhoon de la RAF, des équipements et des spécialistes militaires en Bulgarie, en Lituanie et en Estonie, en plus des 2000 soldats déjà déployés dans ces pays.

La Lituanie et la Roumanie ont leurs propres bases américaines. Pour la seule année 2006, les États-Unis disposaient de plus de 800 bases, d’une superficie de plus de quatre hectares et d’une valeur de plus de 10 millions de dollars dans le monde entier, et en 2008, ils en comptaient plus d’un millier.

Récemment, Joe Biden a approuvé l’envoi de trois mille soldats supplémentaires en Pologne, en Allemagne et en Roumanie, et 8500 autres soldats sont en cours de préparation en vue d’une éventuelle mobilisation en Europe de l’Est. Des forces de défense aérienne et antimissile de l’OTAN sont également présentes dans les pays baltes.

L’OTAN a déclaré à Sky News qu’en cas d’escalade de la situation, l’alliance pourrait impliquer non seulement son propre contingent, mais aussi les forces armées distinctes de chaque État membre.

Par conséquent, le nombre total de militaires agissant au nom de l’OTAN pourrait augmenter de 3,5 millions.

Les forces militaires de l’OTAN étaient également stationnées sur les territoires de la Géorgie, de la Moldavie, de la Mongolie, du Kazakhstan, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Finlande, de la Suède, de l’Autriche, de la Macédoine et de la Suisse, ainsi que de l’Ukraine – tous ces pays ne faisant pas partie de l’Alliance de l’Atlantique Nord.

En 2019, l’OTAN a accidentellement révélé l’emplacement de bombes nucléaires en Europe. Elles ont été découvertes dans des bases militaires en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. Au total, environ 150 bombes nucléaires américaines ont été retrouvées en Europe. En 2018, l’opposition grecque a révélé que l’armée américaine stockait ses armes nucléaires dans le Péloponnèse, mais les autorités ont tout nié.

En 2018, le service Yandex.Maps a accidentellement révélé l’emplacement de 300 installations militaires en Turquie, dont la base aérienne d’Inçirlik, où sont stockées des bombes nucléaires à gravité américaines B61.

Pour la seule année 2019, selon RIA Novosti, il y avait en Europe 12 unités de brigades blindées en rotation de l’armée américaine, 51 bases aériennes américaines, quatre bataillons multinationaux de l’OTAN, 17 bases et champs de tir militaires, quatre unités de l’armée américaine, cinq bases des Marines, ainsi que six bases navales, 14 dépôts militaires et 19 centres d’entraînement.

Avec l’escalade du conflit en Ukraine, les États-Unis profiteront de toutes les occasions pour accroître leur présence militaire dans la région.

*Source : Euro-Synergies

Version originale : Katehon