Israël: Les juifs fondamentalistes sont-ils plus dangereux que les juifs laïcs ? Demandez à leurs victimes palestiniennes

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM France - 13 avril 2023)*

Depuis des décennies, les sionistes laïcs et même les antisionistes nous alarment sur le danger du fondamentalisme juif sioniste. Leurs voix sont devenues plus tranchantes ces derniers mois avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu, qui comprend le plus grand nombre de fondamentalistes juifs jamais vu dans un gouvernement israélien.

La plupart des sionistes laïcs craignent que les juifs fondamentalistes soient très dangereux pour les juifs israéliens, d’autres qu’ils soient également dangereux pour les Palestiniens, tandis que certains, y compris les laïcs antisionistes, insistent sur le fait qu’ils menacent l’ensemble du monde « gentil ».

Pourtant, ce sont toujours les sionistes laïcs qui commettent les massacres les plus horribles de Palestiniens, qui ont conquis et colonisé leurs terres, qui discriminent les juifs mizrahi et qui restent amis avec les régimes et les forces antisémites du monde entier – du Hongrois Viktor Orban et d’autres mouvements politiques européens de droite aux fondamentalistes évangéliques américains.

Ce sont également les sionistes laïcs qui continuent d’utiliser la censure militaire sur tous les médias en Israël, et qui ont continué à gouverner le pays en vertu des lois d’urgence depuis 1948. Ce sont également les laïcs qui ont promulgué toutes les lois racistes pour lesquelles Israël est si tristement célèbre.

Qu’est-ce qui rend alors les juifs sionistes fondamentalistes plus dangereux que les juifs sionistes laïcs ?

Fondamentalisme laïc

Bon nombre des arguments fondamentalistes anti-juifs sont, en fait, proches dans le ton et les préjugés des traités anti-musulmans – sans parler des anti-islamistes – publiés par les islamophobes occidentaux et les laïcs arabes et musulmans.

En effet, ce que les pamphlets intégristes anti-juifs ont en commun avec les tirades anti-musulmanes et anti-islamistes, c’est un attachement sans réserve à la laïcité libérale protestante blanche européenne, déployée comme la principale référence « éclairée » avec laquelle l’islam, l’islamisme et le judaïsme intégriste (sinon le judaïsme lui-même) sont toujours comparés, et qui laissent tous les autres en défaut.

Un exemple pertinent est le long entretien que le journal israélien Haaretz a réalisé il y a quelques semaines sur l’influence du rabbin fondamentaliste israélien d’origine américaine, Yitzchak Ginsburgh. L’interview a été menée avec le professeur de religion formé en Israël et basé aux États-Unis, Motti Inbari, un spécialiste de Ginsburgh et de son mouvement. En tant que sioniste laïc, Inbari avertit les lecteurs que Ginsburgh veut transformer Israël en « Iran », car il cherche « à déraciner l’esprit sioniste-laïc et renverser le gouvernement, jusqu’à ce qu’un régime basé sur la Torah soit établi. Il faut écraser la Cour suprême et ses décisions criminelles. Il n’est pas nécessaire d’écraser l’armée, seulement de la soumettre. Dans ce contexte, il est important de faire des comparaisons, et cela doit être dit explicitement : c’est la façon de penser d’ISIS et d’Al-Qaïda. »

Inbari ajoute que Ginsburgh est également dangereux pour les Palestiniens et les autres Gentils car il pense que « le sang juif est plus digne que le sang des Gentils », et que « les juifs sont au-dessus de la nature, et donc, dans une situation dans laquelle un Gentil a l’intention de tuer un juif, le Gentil doit être liquidé pour protéger le juif ».

Ces avertissements ne sont pas nouveaux. Dans un livre publié il y a trois décennies sur l’intégrisme juif en Israël, le politologue juif américain pro-israélien Ian Lustick, qui s’oppose à l’occupation de 1967 et soutient les négociations pacifiques, a insisté sur le fait que le « système de croyance » des juifs fondamentalistes était « radicalement différent de l’éthique humanitaire libérale partagée par la plupart des Israéliens et des Américains ».

Lustick a identifié les fondamentalistes comme « le plus grand obstacle » à ce qu’il a appelé des « négociations significatives ». Il a affirmé que, contrairement aux juifs laïcs qui pourraient s’opposer à la « paix » sur la base de la « sécurité », les fondamentalistes le font sur la base de « l’idéologie ». Il semblerait que les sionistes laïcs ne soient guidés par aucune idéologie.

Lustick, qui s’inquiétait de l’affaiblissement des relations des États-Unis avec Israël par une prise de contrôle fondamentaliste juive en Israël, a averti qu’un tel régime fondamentaliste « détruirait la relation spéciale avec les États-Unis » qui est basée sur « des perceptions morales, politiques et culturelles communes ».

Un tel Israël fondamentaliste en possession d’ « un arsenal nucléaire vaste et sophistiqué », a conclu Lustick, serait aussi menaçant pour les intérêts américains que « la révolution islamique en Iran ».

L’adhésion de Lustick et Inbari à la propagande américaine officielle qui qualifie la structure de l’État iranien de « fondamentaliste » – ou sur le fait qu’elle constitue une menace pour les États-Unis – est incontestée, c’est pourquoi les fondamentalistes juifs sont tous deux comparés à l’Iran comme le pire loup-garou de laïcs occidentaux.

Plus dangereux ?

Pour ne pas être en reste, le regretté activiste israélien antisioniste Israel Shahak a été encore plus direct dans ses fulminations antifondamentalistes. Dans un livre qu’il a co-écrit en 1999 sur le sujet, il a annoncé que les fondamentalistes juifs sont un danger non seulement pour les Palestiniens mais pour « tous les non-juifs ».

Comme Inbari plus récemment, Shahak a expliqué comment le judaïsme fondamentaliste considère les juifs comme uniques sur le plan racial et génétique, avec du sang juif spécial et de l’ADN juif qui, à leur tour, rendent la vie juive spéciale et plus précieuse que la vie non juive. Alors que Shahak était conscient du racisme sioniste laïc anti-arabe, ancré dans le racisme laïc européen, on ne sait pas pourquoi il a représenté le racisme des fondamentalistes juifs comme en quelque sorte plus dangereux pour les Palestiniens ou les autres non-juifs.

En effet, Shahak est allé jusqu’à attribuer le racisme sioniste laïc au judaïsme lui-même, et non au racisme laïc européen. Ainsi, l’attitude suprémaciste juive qui prévaut parmi les fondamentalistes, nous dit-on, s’est infiltrée dans le système de croyance des juifs laïcs, au point que les manifestants israéliens contre l’implication militaire israélienne au Liban n’ont jamais mentionné les victimes libanaises.

Pourtant, cette omission peut-elle être expliquée de manière adéquate par le seul fondamentalisme juif ? Aux États-Unis, par exemple, on fait souvent référence aux quelque 58.000 soldats américains tués au Vietnam sans mentionner les plus de trois millions d’Indochinois que ces soldats américains ont tués.

Est-ce qu’un nationalisme laïc chauvin et raciste qui privilégie la vie blanche européenne – sous sa forme sioniste en Israël et son camouflage anti-communiste et anti-asiatique aux États-Unis – sur la vie des non-blancs serait également le coupable, et pas seulement l’intégrisme juif qui privilégie la vie juive ?

D’emblée, les vues de Shahak, similaires à celles de Lustick et d’Inbari, déploient une grille comparative entre le judaïsme fondamentaliste, d’une part, et l’Europe libérale laïque protestante et ses imitateurs laïcs israéliens, d’autre part. C’est dans cette grille que beaucoup de ces auteurs racontent leurs histoires d’un fondamentalisme juif horrible.

Le livre de Shahak continue comme la plupart des essais occidentaux récents sur l’islamisme, qui exotisent les musulmans et l’islam avant de tirer les conclusions les plus scandaleuses à leur sujet.

La principale différence, bien sûr, est que, contrairement aux experts anti-islam qui font partie de la propagande occidentale hégémonique contre les musulmans, le livre de Shahak conteste la réécriture sioniste hégémonique et déformante de l’histoire juive. Ce que le livre partage avec les nombreux essais anti-islamiques, cependant, c’est la valorisation a priori positive de l’Occident laïc libéral protestant.

Shahak va jusqu’à déclarer volontairement que « la tension entre Israéliens fondamentalistes et laïcs découle donc principalement du fait que ces deux groupes vivent à des époques différentes ».

De telles représentations évolutionnistes et darwinistes sociales sont caractéristiques de nombreux auteurs occidentaux et de certains auteurs musulmans qui écrivent sur l’Islam et, plus généralement, sur le Tiers Monde.

Le racisme « éclairé »

Le Shahak laïc confond la piété religieuse avec l’intégrisme. Contrairement aux Ashkénazes laïcs qui sont présentés comme « éclairés » sur la question du judaïsme et de l’autorité rabbinique, nous avons droit au récit condescendant selon lequel « presque tous les politiciens [juifs] orientaux, y compris les Black Panthers du début des années 1970 et les membres du petits mouvements pacifistes orientaux, s’inclinent généralement et baisent les mains des rabbins en public ».

Outre la similitude de ce geste pieux non fondamentaliste avec la façon dont les musulmans et les chrétiens arabes pieux traitent leurs clercs, cette panique orientaliste de Shahak est aggravée par la description des mouvements pacifistes mizrahi comme « minuscules » (ce qu’ils avaient en effet été historiquement), comme pour suggérer que les mouvements « pacifistes » ashkénazes étaient des mouvements populaires de masse (ce qu’ils ne furent jamais).

Shahak avait depuis longtemps prédit une guerre civile en Israël qui ne s’est jamais concrétisée de son vivant. Dans ce livre, il avait des prédictions plus surprenantes à faire : « Il n’est pas déraisonnable de supposer que [le mouvement fondamentaliste des colons juifs] Gush Emunim, s’il possédait le pouvoir et le contrôle, utiliserait des armes nucléaires dans la guerre pour tenter d’atteindre son objectif. »

Cela est tout à fait conforme à la propagande américaine sur la prétendue volonté des islamistes et des États musulmans « voyous » d’utiliser des armes nucléaires, ce qu’ils n’ont pas, contrairement à Israël, contre l’Occident – d’autant plus que Shahak s’efforce de nous dire que les Gentils n’incluent pas seulement les Arabes mais « tous les non-juifs ».

Absent de ce récit est le fait que les premiers ministres israéliens Levi Eshkol et Golda Meir, des sionistes laïcs, étaient ceux qui ont presque utilisé des armes nucléaires contre l’Égypte et la Syrie en 1967 et 1973. Shahak, qui a écrit sur la capacité nucléaire d’Israël, n’était pas étranger à ces faits.

Le point n’est pas que le Gush Emunim dans les années 1990 ou les fondamentalistes juifs d’aujourd’hui n’utiliseraient pas les armes nucléaires (qu’Israël a en abondance), mais qu’ils ne les utiliseraient pas uniquement sur la base de leur interprétation fondamentaliste du judaïsme, mais sur la base de leurs convictions sionistes, qui colorent leur vision du judaïsme en premier lieu.

Le plus remarquable est que Shahak, Lustick et Inbari ne voient pas le colon fondamentaliste juif américain Baruch Goldstein – qui a massacré des Palestiniens dans la mosquée al-Ibrahimi à Pourim en 1994 – dans le contexte d’un sionisme laïc raciste et colonialiste et de ses innombrables massacres de Palestiniens depuis les années 1930, mais plutôt dans le cadre des engagements fondamentalistes juifs.

Pour le contexte du massacre, Shahak, par exemple, parle même des « cas bien documentés de [juifs qui ont commis] des massacres de chrétiens et des fausses répétitions de la crucifixion de Jésus à Pourim, dont la plupart se sont produits soit à la fin de l’Antiquité ou au Moyen Âge ».

Contrairement à ces incidents, cependant, les massacres laïcs sionistes et israéliens de Palestiniens sont des événements continus et fournissent des exemples plus immédiats à imiter pour des gens comme Goldstein, plutôt que certaines pratiques juives médiévales. En invoquant d’anciens exemples juifs de meurtres de chrétiens à Pourim, l’antisioniste Shahak laisse involontairement le sionisme laïc s’en tirer.

Il n’y a à ce jour rien que les fondamentalistes juifs sionistes aient réclamé qui n’ait déjà été commis ou prôné par le sionisme laïc. Cela a peut-être été mieux exprimé par le ministre fondamentaliste juif israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, lorsqu’il était un jeune homme en 1994.

Dans une interview, le jeune Ben Gvir fustigeait ses hypocrites interlocuteurs juifs laïcs de gauche qui ont accusé Ben Gvir de soutenir le meurtre en raison de sa défense de Goldstein.

Sous leurs cris d’orfraie, Ben Gvir a astucieusement et avec une honnêteté sincère rappelé à ses accusateurs laïcs que tous les héros de l’armée israélienne et de la milice sioniste pré-étatique, la Haganah, sont des héros parce qu’ils ont assassiné des Palestiniens. Il n’avait pas tort.

Quant à la campagne de propagande en cours selon laquelle les fondamentalistes juifs sont en quelque sorte plus dangereux, violents ou meurtriers que les laïcs, demandez à leurs victimes palestiniennes survivantes et ils feront volontiers écho au récit

Joseph Massad est professeur de politique arabe moderne et d'histoire intellectuelle à l'université Columbia de New York. Il est l'auteur de nombreux livres et articles universitaires et journalistiques. Il a notamment publié Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question : Essays on Zionism and the Palestinians, et plus récemment Islam in Liberalism. Ses livres et articles ont été traduits dans une douzaine de langues

