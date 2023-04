Jérusalem - Al-Qods : les théofascistes israéliens s’attaquent aux chrétiens

Photo : via aide-eglise-en-detresse.ch

Par Al-Mayadeen (revue de presse : Chronique de Palestine – 15 avril 2023)*

Le premier responsable de l’Église catholique romaine d’Al-Qods déclare à l’agence que les colons israéliens ont intensifié leurs attaques contre la communauté chrétienne vieille de 2000 ans.

Dans une interview, le chef de l’Église catholique romaine en Terre sainte a prévenu que l’émergence de l’administration d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu a rendu la vie plus difficile aux chrétiens dans ce qui est le berceau de la chrétienté.

Pierbattista Pizzaballa, l’influent patriarche latin nommé par le Vatican, a déclaré à l’Associated Press que la communauté chrétienne de la région, présente depuis 2000 ans, faisait l’objet d’attaques en augmentation ininterrompue, le gouvernement fascisant d’Israël encourageant encore les extrémistes qui ont harcelé le clergé et vandalisé les biens religieux à un rythme alarmant.

S’exprimant depuis son bureau pendant la semaine de Pâques, M. Pizzaballa a déclaré : « Ces personnes se sentent protégées […] l’atmosphère culturelle et politique peut désormais justifier ou tolérer des actions contre les chrétiens ».

« Israël » prétend constamment qu’il est attaché à la liberté de culte et aux relations avec les églises, mais les attaques permanentes contre les lieux saints musulmans et chrétiens en Palestine racontent une autre histoire.

En outre, les forces d’occupation israéliennes prennent régulièrement d’assaut la mosquée Al-Aqsa et attaquent les fidèles palestiniens.

Dimanche 19 mars 2023, un Israélien a été arrêté par la police après avoir interrompu l’office dominical sur le site du Tombeau de la Vierge, et tenté de s’en prendre aux prêtres avec une barre de fer.

Les chrétiens d’Al-Quds ne croient en rien les autorités israéliennes lorsque celles-ci affirment protéger leurs sites contre les attaques ciblées.

L’administration d’extrême droite de Netanyahu inclut des dirigeants de colonies occupant des postes importants, comme le ministre des finances Bezalel Smotrich et le ministre de la police Itamar Ben-Gvir, qui ont fait l’objet de condamnations pénales remontant à 2007 pour incitation à la haine anti-arabe et soutien à un groupe terroriste juif.

Leur pouvoir a aidé les colons israéliens à établir un contrôle juif sur la Cisjordanie occupée et sur Al-Qods-Est, ce qui a alarmé les responsables des Églises qui considèrent ces efforts – y compris les projets de l’occupation de créer un parc national sur le mont des Oliviers – comme une menace pour la présence chrétienne dans la ville sainte.

Le père Don Binder, pasteur de la cathédrale anglicane St. George, estime qu’il y a une tentative de judaïsation de la vieille ville et d’autres terres et que rien n’empêche les colons israéliens de parvenir à leurs fins.

Selon Yusef Daher, de l’Inter-Church Center, un organisme qui coordonne les différentes confessions, 2023 s’annonce comme la pire année pour les chrétiens depuis dix ans.

Trop souvent, les agressions physiques et le harcèlement du clergé ne sont pas signalés. L’Inter-Church Center a recensé au moins sept actes majeurs de destruction de biens ecclésiastiques entre janvier et la mi-mars, ce qui représente une augmentation importante par rapport aux six crimes antichrétiens signalés pour l’ensemble de l’année 2022.

« Cette escalade entraînera de plus en plus de violence », a déclaré M. Pizzaballa. « Elle créera une situation qu’il sera très difficile de corriger. »

En mars, deux Israéliens ont pris d’assaut la basilique située à proximité du jardin de Gethsémani, où la Vierge Marie serait enterrée, et ont attaqué un prêtre à l’aide d’une barre métallique.

La violence n’est pas l’apanage des juifs israéliens. En février, un juif américain a renversé une statue de Jésus de trois mètres de haut et l’a écrasée sur le sol, exigeant qu’il n’y ait « pas d’idoles dans la ville sainte ».

Des prêtres de diverses confessions ont déclaré avoir été suivis, victimes de crachats et attaqués sur le chemin de l’église. Le père Aghan Gogchian, chancelier du patriarcat arménien, affirme que la plupart des incidents restent impunis par la police.

Les attaques de colons contre des Palestiniens se sont multipliées ces derniers temps à l’occasion de la Pâque orthodoxe, les autorités israéliennes imposant des quotas stricts aux centaines de pèlerins qui tentent d’assister à la cérémonie du « feu sacré x à l’église du Saint-Sépulcre.

Les autorités ont limité la célébration de samedi à 1800 participants, invoquant des problèmes de sécurité liés au fait que les torches enflammées sont forcées de traverser des foules énormes dans la chapelle.

Mercredi, des prêtres ont dénoncé une discrimination religieuse après avoir vu la police ouvrir en grand les portes aux juifs célébrant la Pâque, qui coïncidait cette année avec Pâques.

Ces jours-ci, l’évêque Sani Ibrahim Azar, de l’église évangélique luthérienne d’Al-Qods, explique qu’il ne sait plus que répondre lorsque ses fidèles lui demandent pourquoi ils doivent payer le prix fort pour vivre en Terre sainte.

« Il y a des choses qui nous font craindre pour notre existence même », explique-t-il. « Mais sans espoir, nous serons de plus en plus nombreux à partir.»

Source et Traduction : Chronique de Palestine

Version originale : 13 avril 2023 – Al-Mayadeen

