Revue de presse : Christ Roi (18 janvier 2026)*

Les patriarches et chefs des Églises de Jérusalem ont publié une déclaration rejetant le sionisme chrétien et mettant en garde contre la "représentation" non autorisée des chrétiens en Terre sainte.

Le texte souligne l'unité des chrétiens et rejette les tentatives extérieures de "représenter" les chrétiens locaux, en particulier ceux liés au sionisme chrétien.

Les églises évangéliques soutiennent l'établissement d'Israël sur le territoire palestinien, tentant de le justifier comme faisant partie d'un plan divin.

Ce communiqué semble répondre à des événements récents au cours desquels des groupes évangéliques ont été officiellement reçus en Israël ou à l'étranger, s'immisçant ainsi dans les affaires ecclésiastiques internes.

Cela s'inscrit dans un contexte de tensions post-conflit : bien qu'un cessez-le-feu ait été mis en place à Gaza en octobre 2025, les violations, les morts civiles et les besoins humanitaires urgents persistent.

Déclaration complète (traduction de l'espagnol au français):

Les patriarches et chefs des Églises de Terre Sainte affirment devant les fidèles et le monde entier que le troupeau du Christ en cette terre est confié aux Églises apostoliques, qui ont accompli leur mission sacrée avec une dévotion inébranlable à travers les siècles. Les agissements récents de certains individus locaux, promouvant des idéologies néfastes telles que le sionisme chrétien, égarent le public, sèment la confusion et portent atteinte à l'unité de notre troupeau. Ces initiatives ont trouvé un écho favorable auprès de certains acteurs politiques, en Israël et ailleurs, qui cherchent à promouvoir un agenda politique susceptible de nuire à la présence chrétienne en Terre Sainte et, plus largement, au Moyen-Orient.

L’Écriture Sainte nous enseigne que "nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part" (Romains 12, 5). S’arroger une autorité en dehors de la communion de l'Eglise, c’est porter atteinte à l’unité des fidèles et surcharger la mission pastorale confiée aux Églises historiques, sur la terre même où notre Seigneur a vécu, enseigné, souffert et est ressuscité.

Les patriarches et chefs des Églises constatent avec inquiétude que ces individus ont été reçus à des niveaux officiels, tant au niveau local qu'international. De tels agissements constituent une ingérence dans les affaires internes des Églises et un mépris de la responsabilité pastorale dévolue aux patriarches et chefs des Églises à Jérusalem.

Les patriarches et chefs des Églises de Jérusalem réaffirment qu'ils sont les seuls à représenter les Églises et leurs fidèles pour tout ce qui concerne la vie religieuse, communautaire et pastorale chrétienne en Terre sainte.

Que le Seigneur, qui est le Berger et le Gardien des âmes, accorde la sagesse pour la protection de son peuple et la sauvegarde de ses témoins en cette terre sainte.

*Source : christroi.over-blog

https://christroi.over-blog.com/2026/01/les-patriarches-et-chefs-des-eglises-de-jerusalem-ont-publie-une-declaration-rejetant-le-sionisme-chretien.html