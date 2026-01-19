Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Chevron et ses partenaires approuvent l’expansion du champ gazier israélien de Leviathan, au large de Gaza

Publié par Gilles Munier sur 19 Janvier 2026, 07:11am

Catégories : #petrole, #Gaza, #Trump, #Netanyahou

Revue de presse : Drop Site News (16 janvier 2026)*

Chevron a pris la décision finale d’investir dans l’extension du gisement de gaz naturel israélien de Leviathan, une initiative qui augmentera considérablement la production de gaz en Méditerranée orientale, a rapporté Reuters jeudi.

extension devrait porter la production à environ 21 milliards de mètres cubes par an, renforçant ainsi les approvisionnements d’Israël et des marchés d’exportation, notamment l’Égypte, où le gaz israélien alimente les usines de GNL qui desservent l’Europe.

Cette décision intervient quelques semaines après la finalisation par Israël de ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié de plus important accord énergétique de l’histoire du pays : un contrat d’exportation de gaz à long terme avec l’Égypte, d’une valeur d’environ 112 milliards de shekels, soit près de 35 milliards de dollars. L’extension de Leviathan fournira la capacité de production nécessaire pour honorer ces engagements d’exportation plus importants à terme.

Chevron exploite Leviathan en partenariat avec des acteurs israéliens. La mise en service de l’extension, prévue plus tard dans la décennie, contribuera à consolider le rôle d’Israël en tant que fournisseur régional de gaz.

Article original en anglais sur la page X de Drop Site News / Traduction MR

*Source : ISM-France

