Azerbaïdjan-Iran: nouveau problème

Revue de presse : Euro-Synergies (20 février 2023)*

Qui profite de l'escalade du conflit entre les deux pays ?

Le 27 janvier 2023, vers 08h30 heure locale, un homme armé d'une Kalachnikov AK-47 a attaqué l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran. En franchissant le poste de garde, l'agresseur a tué Orkhan Rizvanoglu Askerov, le chef de la sécurité de l'ambassade, et a blessé deux autres gardes qui tentaient d'empêcher l'attaque. Le personnel de l'ambassade a réussi à désarmer l'auteur de l'attaque.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a condamné l'attaque armée, la décrivant comme une attaque terroriste et exigeant une enquête immédiate et la punition des auteurs. Le 29 janvier, le personnel de l'ambassade à Téhéran et les membres de leurs familles - 53 au total - ont été évacués vers Bakou. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Khalaf Khalafov, a déclaré aux journalistes que l'ambassade avait complètement suspendu ses activités diplomatiques, mais que le consulat général de Tabriz continuait à fonctionner normalement.

Le ministère des affaires étrangères du pays a déclaré que la police n'a pas réagi, même lorsque l'assaillant a commencé à crier des menaces aux diplomates azerbaïdjanais, disant qu'il allait tous les tuer.

Le fait que le terroriste ait choisi le vendredi, qui est considéré comme un jour de congé en Iran, portait une arme automatique et des chargeurs complets, des cocktails Molotov, un objet lourd et contondant pour frapper, ainsi que la non-intervention de la police iranienne suggèrent que l'attaque était pré-planifiée.

Il est à noter que les caméras de surveillance de l'ambassade ont capturé en détail le moment de l'attaque. En particulier, les séquences vidéo montrent que l'attaquant est passé en voiture devant l'ambassade à deux reprises à 19 minutes d'intervalle pour choisir un moment opportun avant de commettre son crime. Selon le ministère des Affaires étrangères, malgré le fait que "le terroriste a forcé l'entrée du bâtiment de l'ambassade et que le son des coups de feu pouvait être entendu sans cesse de là, l'officier de police iranien qui était posté devant l'entrée non seulement n'est pas intervenu, mais a quitté son poste". De plus, note le rapport, l'assaillant a tiré sur les fenêtres des appartements du bâtiment de l'ambassade où vivent des familles de diplomates azerbaïdjanais. Dans le même temps, la police ne s'est pas précipitée pour arrêter le terroriste, a commencé à lui parler et a pris une position d'observation.

L'incident confirme une fois de plus l'importance d'assurer la sécurité des missions diplomatiques par les autorités de l'État hôte, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Certaines sources pensent que le régime au pouvoir en Iran est derrière l'attaque de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran. C'est ce qu'a déclaré Michael Doran, expert américain et senior fellow au Hudson Institute, selon Report. "La règle générale est que les attaques contre les ambassades en Iran ne se produisent pas à moins que le régime ne le veuille", a-t-il déclaré.

Ce n'est pas la première attaque contre une mission azerbaïdjanaise. Il y a déjà eu une attaque contre la représentation azerbaïdjanaise à Londres par un représentant d'une organisation pro-iranienne. Les relations ont été particulièrement tendues à la fin de l'année dernière. Les deux pays effectuent des manœuvres militaires près de leurs frontières respectives et font des déclarations très dures. Par exemple, les représentants de Téhéran affirment que l'Azerbaïdjan héberge sur son territoire ceux qui s'opposent aux autorités iraniennes. Une telle déclaration a été faite par un général iranien de l'IRGC en octobre dernier lors d'exercices militaires à la frontière avec l'Azerbaïdjan. À cette occasion, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a critiqué très sévèrement l'Iran en novembre 2022. Il a promis de protéger le mode de vie laïc des Azerbaïdjanais, y compris ceux qui vivent en Iran. En général, les questions concernant le dit "Azerbaïdjan du Sud" se retrouvent souvent dans les médias azerbaïdjanais. Étant donné la situation difficile actuelle avec les protestations en Iran, il s'agit d'une question très douloureuse et sensible pour ce pays.

Un coup dur pour les usines en Iran

Peu après, dans la nuit du 29 janvier, les médias arabes ont parlé d'un incendie dans une usine de défense à Ispahan : selon leurs informations, elle produit des munitions. Un peu plus tard, l'autorité militaire de la République islamique d'Iran a affirmé que l'incendie avait été provoqué par une attaque de drone dans la soirée du 28 janvier 2023 vers 23h30. L'attaque, selon les militaires iraniens, n'a pas atteint ses objectifs : l'un des drones a été abattu par la défense aérienne, les deux autres sont tombés dans des pièges défensifs et ont explosé. L'attaque n'a fait aucune victime et peu de dégâts, les équipements sont restés intacts et la production continue. Parallèlement, les médias ont rapporté une explosion dans une base aérienne de la ville de Dizful, ainsi que des explosions et des incendies dans les villes de Hamadan et Resht.

Il convient de noter que les responsables iraniens ont à peine commenté les explosions à Ispahan - la plupart des informations ont été publiées par les médias, citant leurs propres sources. Le Wall Street Journal a écrit qu'Israël était derrière l'attaque, qui, avec les États-Unis, développe de nouveaux moyens d'affronter l'Iran. Les chaînes de télévision arabes Al Arabiya et Al Hadath ont rapporté que l'armée américaine était impliquée dans l'attaque - cette dernière a affirmé que les États-Unis avertissaient ainsi Téhéran et Moscou qu'il était interdit de monter des usines d'armement et d'exporter des armes balistiques. Le journal israélien The Jerusalem Post, citant des sources des services de renseignement occidentaux, a rapporté que, contrairement aux affirmations des autorités iraniennes, l'opération a été un "énorme succès" et que les dégâts étaient bien plus importants que les "dommages mineurs au toit" revendiqués par le bureau militaire de la République islamique d'Iran.

Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a déclaré que l'armée américaine n'était pas impliquée dans les frappes, et le ministère israélien des Affaires étrangères a refusé de commenter le sujet.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a officiellement déclaré que l'attaque contre les installations du ministère de la Défense n'affecterait pas les plans de Téhéran pour développer son industrie nucléaire. "Pour affaiblir la sécurité de l'Iran, des mesures lâches ont été prises qui n'affecteront pas la volonté et les intentions de nos experts concernant le développement de l'atome pacifique", a déclaré le chef du ministère des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian.

L'implication des Etats-Unis

Selon le groupe de recherche Iran Watch basé à Washington, Shahed Aviation Industries, qui fabrique les drones Shahed, est basé à Ispahan. En 2022, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et quelques autres pays occidentaux ont imposé des sanctions à Shahed Aviation Industries parce que la société était impliquée dans la fourniture de ses produits à la Russie.

Moscou et Téhéran ont démenti à plusieurs reprises les affirmations selon lesquelles la Russie aurait utilisé des drones iraniens pour une utilisation en Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitriy Peskov, a qualifié de tels rapports d'inepties et a souligné que l'armée russe utilise des drones produits localement. Début novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a déclaré que la République islamique avait fourni des drones à la Russie, mais en petit nombre et quelques mois avant le début de l'opération militaire en Ukraine.