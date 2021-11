Comment ‘Israël’ a assis son influence en Azerbaïdjan?

Revue de presse: Al Manar (2/11/21)*

Le 30 octobre 2021, Uzi Arad, stratège israélien et figure connue de la politique étrangère et de la sécurité en Israël, a répondu aux questions de Gil Hoffman, un journaliste de JPost, dans une interview publiée sur son site personnel.

Uzi Arad, tout en racontant des souvenirs de son parcours en Azerbaïdjan avec deux missions différentes, a révélé pour la première fois des stratégies israéliennes concernant les relations entre les deux pays dans lesquels il assumait respectivement le poste d’agent de Mossad et celui de conseiller de la Sécurité nationale d’Israël.

Arad a affirmé qu’au cours des 24 dernières années, plus de 50 personnes supérieures du commandement israélien, sous la supervision de l’OTAN, et celles de la Turquie ont collaboré pour reconstruire et organiser la structure militaire de l’Azerbaïdjan. La vente d’armes militaires, la construction d’installations de production de drones avancées, tenant 146 cours d’enseignement pour les commandants militaires azerbaïdjanais à Tel-Aviv, une tenue annuelle de plusieurs exercices militaires confidentiels dans la mer Caspienne, l’Azerbaïdjan du Sud et ses frontières avec l’Arménie constituent des principaux axes de coopération entre Tel-Aviv et Bakou.

Il a également révélé le déploiement des officiers du Mossad, de la CIA et du FBI dans l’une des bases de l’organisation de sécurité azerbaïdjanaise.

Arad a annoncé qu’Israël a reconnu l’indépendance de la République d’Azerbaïdjan le 7 avril 1992, et depuis, les relations diplomatiques de Tel-Aviv et Bakou ont immédiatement commencé par les visites des responsables israéliens à Bakou. Arad a déclaré qu’il avait accompagné Shimon Perez dans un voyage historique durant lequel ils avaient visité les plus anciennes tribus juives vivant en Azerbaïdjan.

En réponse à la manière dont le gouvernement israélien a entrepris pour avoir une telle influence dans un pays majoritairement musulman, il a déclaré que même si la présence de la Russie, l’Iran et l’Arménie dans la région le rendait plus difficile pour Israël, la plupart des habitants de l’Azerbaïdjan n’avaient pas de fanatisme religieux et d’esprit terroriste comme des musulmans au Moyen-Orient et que des activités des deux pays se trouvaient souvent dans des zones sécuritaires et militaires.

Arad a souligné que les ambassades américaine, britannique et Israélienne à Bakou ont formé une coalition pour des objectifs communs, il y a 20 ans. De plus, la conversion au judaïsme de Laya, fille du président de la République d’Azerbaïdjan ne serait pas impossible, si le Clergé juif le permet.

À la fin de son entretien avec Gill Hoffman, il a déclaré qu’il passait ses vacances sur la côte de Bakou depuis 2017 et que la sécurité des citoyens israéliens était parfaitement assurée à Bakou tout comme s’ils étaient à Tel-Aviv.

*Source : Al Manar