Xi d’Arabie et la route du Petroyuan

Xi Jinping a fait une offre difficile à ignorer pour la péninsule arabique : la Chine sera garantie d’acheteurs de votre pétrole et de votre gaz, mais nous paierons en yuans.

Par Pepe Escobar (revue de presse : Afrique Asie - 18/12/22)*

Il serait tellement tentant de qualifier le président chinois Xi Jinping débarquant à Riyad il y a une semaine, accueilli avec la pompe et les circonstances royales, de Xi d’Arabie proclamant l’aube de l’ère du pétroyuan.

Mais c’est plus compliqué que ça. Même si le changement tectonique impliqué par le mouvement du pétroyuan s’applique, la diplomatie chinoise est bien trop sophistiquée pour s’engager dans une confrontation directe, en particulier avec un Empire blessé et féroce. Il y a donc bien plus de choses ici qu’il n’y paraît (d’Eurasie).

L’annonce de Xi d’Arabie était un prodige de finesse : elle était présentée comme l’internationalisation du yuan. A partir de maintenant, a déclaré M. Xi, la Chine utilisera le yuan pour le commerce du pétrole, par le biais de la Bourse nationale du pétrole et du gaz de Shanghai, et a invité les monarchies du golfe Persique à monter à bord. Près de 80 % des échanges sur le marché mondial du pétrole continuent d’être libellés en dollars américains.

Apparemment, Xi d’Arabie et sa grande délégation chinoise de responsables et de chefs d’entreprise ont rencontré les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour promouvoir l’augmentation des échanges. Pékin a promis « d’importer du pétrole brut de manière cohérente et en grande quantité du CCG ». Et il en va de même pour le gaz naturel.

La Chine est le plus grand importateur de brut de la planète depuis cinq ans maintenant, dont la moitié provient de la péninsule arabique et plus d’un quart de l’Arabie saoudite. Il n’est donc pas étonnant que le prélude à l’accueil somptueux de Xi d’Arabie à Riyad ait été un éditorial spécial élargissant la portée commerciale et louant l’augmentation des partenariats stratégiques/commerciaux à travers le CCG, avec « les communications 5G, les nouvelles énergies, l’espace et l’économie numérique ».”

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a mis les bouchées doubles sur le « choix stratégique » de la Chine et de l’Arabie au sens large. Plus de 30 milliards de dollars d’accords commerciaux ont été dûment signés, dont un certain nombre sont significativement liés aux ambitieux projets chinois de la Ceinture et de la Route (BRI).

Et cela nous amène aux deux liens clés établis par Xi d’Arabie : la BRI et l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Les routes de la soie d’Arabie

La BRI recevra un sérieux coup de pouce de Pékin en 2023, avec le retour du Forum de la Ceinture et de la Route. Les deux premiers forums semestriels ont eu lieu en 2017 et 2019. Rien ne s’est passé en 2021 à cause de la stricte politique zéro-Covid de la Chine, désormais abandonnée à toutes fins pratiques.

L’année 2023 est porteuse de sens puisque la BRI a été lancée il y a 10 ans par Xi, d’abord en Asie centrale (Astana) puis en Asie du Sud-Est (Jakarta).

La BRI n’incarne pas seulement une dynamique de commerce/connectivité transeurasienne complexe et à plusieurs voies, mais c’est aussi le concept global de la politique étrangère chinoise au moins jusqu’au milieu du XXIe siècle. Ainsi, le forum 2023 devrait mettre au premier plan une série de projets nouveaux et repensés adaptés à un monde post-Covid et endetté, et surtout à la sphère géopolitique et géoéconomique chargée atlantisme contre eurasisme.

De manière également significative, Xi d’Arabie en décembre a suivi Xi de Samarkand en septembre – son premier voyage à l’étranger post-Covid, pour le sommet de l’OCS auquel l’Iran a officiellement adhéré en tant que membre à part entière. La Chine et l’Iran ont conclu en 2021 un accord de partenariat stratégique de 25 ans d’une valeur potentielle de 400 milliards de dollars d’investissements. C’est l’autre nœud de la stratégie à deux volets de la Chine en Asie occidentale.

Les neuf membres permanents de l’OCS représentent désormais 40 % de la population mondiale. L’une de leurs principales décisions à Samarcande a été d’accroître le commerce bilatéral et le commerce global dans leur propre monnaie.

Et cela nous relie davantage à ce qui se passe à Bichkek, au Kirghizistan, en pleine synchronisation avec Riyad : la réunion du Conseil économique suprême eurasien, le bras de mise en œuvre des politiques de l’Union économique eurasienne (EAEU).

Le président russe Vladimir Poutine, au Kirghizistan, n’aurait pas pu être plus direct : « Le travail s’est accéléré dans le passage aux monnaies nationales dans les règlements mutuels… Le processus de création d’une infrastructure de paiement commune et d’intégration des systèmes nationaux de transmission des informations financières a commencé. »

Le prochain Conseil économique suprême eurasien aura lieu en Russie en mai 2023, avant le Forum de la Ceinture et de la Route. Regroupez-les et nous avons devant nous les linéaments de la feuille de route géoéconomique : la marche vers le pétroyuan se poursuivant parallèlement à la marche vers une « infrastructure payante commune » et surtout, une nouvelle monnaie alternative contournant le dollar américain.

C’est exactement ce que le chef de la politique macroéconomique de l’UEE, Sergey Glazyev , a conçu, aux côtés de spécialistes chinois.

Guerre financière totale

Le mouvement vers le pétroyuan sera semé d’immenses périls.

Dans chaque scénario de jeu géoéconomique sérieux, il est évident qu’un pétrodollar affaibli se traduit par la fin du repas gratuit impérial en vigueur depuis plus de cinq décennies.

Concrètement, en 1971, le président américain de l’époque, Richard « Tricky Dick » Nixon, a retiré les États-Unis de l’étalon-or ; trois ans plus tard, après le choc pétrolier de 1973, Washington a approché le ministre du pétrole saoudien, le célèbre cheikh Yamani, avec l’offre proverbiale-vous-ne-pouvez-refuser : nous achetons votre pétrole en dollars américains et en retour vous achetez nos bons du Trésor, beaucoup d’armes et recycler ce qui reste dans nos banques.

Un signal à Washington maintenant soudainement capable de distribuer de la monnaie hélicoptère – soutenue par rien – à l’infini, et le dollar américain comme l’arme hégémonique ultime, avec un éventail de sanctions sur 30 nations qui osent désobéir à « l’ordre international fondé sur des règles » imposé unilatéralement.”

Faire basculer impulsivement ce bateau impérial est un anathème. Pékin et le CCG adopteront donc le pétroyuan lentement mais sûrement, et certainement sans tambour ni trompette. Le cœur du problème, une fois de plus, est leur exposition mutuelle au casino financier occidental.

Dans le cas chinois, que faire, par exemple, avec ces 1 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain ? Dans le cas saoudien, il est difficile de penser à une « autonomie stratégique » – telle que celle dont jouit l’Iran – lorsque le pétrodollar est un élément de base du système financier occidental. Le menu des réactions impériales possibles comprend tout, d’un coup d’État en douceur/changement de régime à Shock and Awe over Riyad – suivi d’un changement de régime.

Pourtant, ce que les Chinois – et les Russes – visent va bien au-delà d’une situation difficile saoudienne (et émiratie). Pékin et Moscou ont clairement identifié comment tout – le marché pétrolier, les marchés mondiaux des matières premières – est lié au rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve.

Et c’est exactement ce dont parlent les discussions de l’EAEU ; les discussions de l’OCS ; désormais les discussions BRICS+ ; et la stratégie à deux volets de Pékin à travers l’Asie occidentale vise à saper.

Pékin et Moscou, dans le cadre des BRICS, et plus loin au sein de l’OCS et de l’UEE, coordonnent étroitement leur stratégie depuis les premières sanctions contre la Russie post-Maïdan en 2014, et la guerre commerciale de facto contre la Chine déclenchée en 2018.

Maintenant, après que l’opération militaire spéciale de février 2022 lancée par Moscou en Ukraine et que l’OTAN se soit transformée, à toutes fins pratiques, en une guerre contre la Russie, nous avons dépassé le territoire de la guerre hybride et sommes plongés dans la guerre financière totale.

SWIFTly à la dérive

L’ensemble du Sud global a absorbé la « leçon » de l’Occident collectif (institutionnel) gelant, comme en volant, les réserves de change d’un membre du G20, en plus d’une superpuissance nucléaire. Si cela arrivait à la Russie, cela pourrait arriver à n’importe qui. Il n’y a plus de « règles ».

Depuis 2014, la Russie améliore son système de paiement SPFS, parallèlement au CIPS chinois, contournant à la fois le système de messagerie bancaire SWIFT dirigé par l’Occident et de plus en plus utilisé par les banques centrales d’Asie centrale, d’Iran et d’Inde. Partout en Eurasie, de plus en plus de personnes abandonnent Visa et Mastercard et utilisent les cartes UnionPay et/ou Mir, sans parler d’Alipay et de WeChat Pay, tous deux extrêmement populaires en Asie du Sud-Est.

Bien sûr, le pétrodollar – et le dollar américain, qui représente toujours moins de 60 % des réserves de change mondiales – ne tomberont pas dans l’oubli du jour au lendemain. Xi d’Arabie n’est que le dernier chapitre d’un changement sismique désormais dirigé par un groupe restreint du Sud global, et non par l’ancienne « hyperpuissance ».

Le commerce dans leurs propres devises et une nouvelle monnaie alternative mondiale est en tête des priorités de cette longue liste de nations – de l’Amérique du Sud à l’Afrique du Nord et à l’Asie occidentale – désireuses de rejoindre BRICS + ou l’OCS, et dans un bon nombre cas, les deux.

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Et tout est une question d’assujettissement ou d’exercice de la pleine souveraineté. Laissons donc les derniers mots essentiels au plus grand diplomate de notre époque troublée, le Russe Sergueï Lavrov, lors de la conférence internationale interpartis Le choix eurasien comme base du renforcement de la souveraineté :

« La principale raison des tensions croissantes d’aujourd’hui est l’effort obstiné de l’Occident collectif pour maintenir une domination historiquement décroissante sur la scène internationale par tous les moyens possibles… Il est impossible d’empêcher le renforcement des centres indépendants de croissance économique, de puissance financière et influence politique. Ils émergent sur notre continent commun qu’est l’Eurasie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Tous à bord… du Sovereign Train.

*Source: Afrique Asie

Version originale: The Cradle

Articles de Pepe Escobar publiés sur France-Irak Actualité : ICI