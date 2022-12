Israël empêche les chrétiens de Gaza de célébrer Noël à Bethléem

L'arbre de Noël sur la place Manger près de l'église de la Nativité, Bethléem, Cisjordanie, le 3 décembre 2022. - Hazem Bader/AFP via Getty Images

Israël a refusé d'accorder à 200 chrétiens de Gaza des permis pour entrer en Cisjordanie et célébrer Noël à Bethléem et à Jérusalem

Par Amany Mahmoud (revue de presse : PAJU – 16/12/22)*

Karam Tarazi, un citoyen de 37 ans de la ville de Gaza, ne célébrera pas les festivités de Noël organisées dans les villes de Bethléem et de Jérusalem en Cisjordanie cette saison des fêtes, après que les autorités israéliennes ont refusé de lui accorder un permis d'entrée, et a seulement autorisé sa femme et les membres de sa famille à passer par le poste frontière d'Erez de la bande de Gaza vers le côté israélien.

Avant la période des fêtes, l'Église orthodoxe grecque de Gaza avait envoyé une liste de 800 noms au Comité des affaires civiles palestiniennes de Gaza - l'organe chargé de communiquer avec les autorités israéliennes concernant les demandes de permis soumises par les résidents de Gaza - demandant à se rendre en Cisjordanie pour fêter Noël. Cependant, Israël a refusé d'accorder des permis d'entrée à 200 d'entre eux, invoquant des prétextes de sécurité.

Le mouvement Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a condamné dans un communiqué du 8 décembre la décision israélienne d'empêcher les chrétiens de Gaza de se rendre dans les lieux saints des villes de Jérusalem et de Bethléem pour participer aux célébrations de Noël.

Les chrétiens catholiques romains célèbrent Noël le 25 décembre, tandis que les chrétiens orthodoxes orientaux le célèbrent le 7 janvier. Des dizaines de milliers de chrétiens du monde entier affluent vers Jérusalem-Est et d'autres régions des territoires palestiniens pour participer au maximum aux célébrations.aux sites religieux sacrés pour les chrétiens, à savoir l'église de la Nativité à Bethléem, lieu de naissance du Christ.

« J'ai déposé une demande auprès de l'Église [orthodoxe] de Gaza pour partir avec ma famille en Cisjordanie afin de participer aux festivités de Noël. Mais j'ai été choqué d'apprendre que je faisais partie des personnes interdites d'aller [en Cisjordanie]. En conséquence, ma famille - qui a reçu un permis d'entrée - a refusé de partir sans moi », a déclaré Tarazi à Al-Monitor.

« Ma famille ne ressentira aucune joie cette année. Nous nous contenterons de célébrer des rituels, d'allumer des bougies et de décorer le sapin à la maison. Nous effectuerons également des prières dans l'église [à Gaza] et chanterons des hymnes, ainsi que saluer les amis et la famille. Nous préparerons la burbara, une friandise locale de fête à base de blé et de noix offerte aux voisins chrétiens et musulmans qui viendront nous souhaiter un joyeux Noël », a-t-il déclaré.

Tarazi a noté qu'il avait pu se rendre en Cisjordanie l'année dernière et participer aux célébrations là-bas, mais cette année, il s'est vu refuser un permis de sortie de la bande de Gaza. « Cette mesure raciste fait partie des efforts israéliens pour faire pression sur les chrétiens dans le but de séparer les familles de Gaza et de la Cisjordanie et de les forcer à quitter Gaza », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'interdiction israélienne était injustifiée puisque la plupart des chrétiens de Gaza n'ont aucune affiliation politique ou factionnelle.

Salah Abdel-Aty, chef de la Commission internationale de soutien aux droits du peuple palestinien, a déclaré à Al-Monitor : « Les mesures punitives d'Israël contre les chrétiens de Gaza sont une violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, qui obligent Israël à faciliter le voyage et la circulation des citoyens sans restrictions. »

Il a déclaré à Al-Monitor : « Israël a déçu les chrétiens de Gaza [en les empêchant de] participer aux célébrations de Noël organisées en Cisjordanie. Chaque chrétien de Gaza a le droit d'aller [en Cisjordanie] et de participer aux célébrations annuelles comme les autres chrétiens du monde, sans aucune mesure punitive ou restriction.»

Environ 1 500 chrétiens vivent à Gaza, dont la plupart sont grecs orthodoxes, et il y a environ 20 baptistes, tandis que les autres suivent le patriarcat latin.

Malgré le petit nombre de chrétiens à Gaza, Israël les traite comme le reste de la population de l'enclave assiégée et leur impose de nombreuses restrictions.

Amany Mahmoud est une journaliste palestinienne indépendante et une jeune militante qui s'intéresse à écrire sur les questions politiques et sociales.

*Source : PAJU (Palestiniens et Juifs Unis) no. 1139 le 16 décembre 2022

Version originale : Al Monitor

