Maroc-Russie: maintien et développement des projets conjoints

Par Mikhail Gamandiy-Egorov (revue de presse : Observateur continental – 2/11/22)*

Malgré la conjoncture internationale difficile, à un moment où une minorité planétaire s’obstine à refuser d’admettre officiellement l’ordre multipolaire, les relations russo-marocaines maintiennent le cap d’un développement intéressant. Et ce malgré l’opposition occidentale et de certains éléments leur étant affiliés.

Bien que l’impact des sanctions occidentales visant la Russie s’est fait ressentir pour les opérateurs économiques russes comme marocains, notamment dans le cadre de l’organisation des transactions financières réciproques, le fait est que les deux parties, contre vents et marées, maintiennent non seulement l’orientation des secteurs et projets conjoints existants, mais s’ouvrent déjà à de nouveaux horizons.

Le domaine agricole reste évidemment l’un des premiers concernés. Sachant que la Russie représente l’un des principaux marchés d’exportation du Maroc dans le secteur agroalimentaire, et que pour les agrumes marocains le marché russe reste certainement le principal. A ce titre et comme le rappelle le journal marocain L’Opinion – la Russie a vu son approvisionnement en fruits et légumes augmenter pour s’établir à 5,1 millions de tonnes, au titre des sept premiers mois de l’année courante, dont 45% de ce volume total proviendrait du Maroc.

Dans l’autre sens, la Russie se dit prête à multiplier par 10 ses exportations agricoles vers le Royaume, notamment dans le cadre des céréales, la viande, les huiles végétales, le sucre et d’autres produits. D’ailleurs et en ce qui concerne particulièrement la question stratégique de fourniture des céréales, le chef de la représentation commerciale russe à Rabat, Artem Tsinamdzgvrishvili, a rappelé la pleine disponibilité de la Russie à fournir le pays en volumes nécessaires.

Il faudrait d’ailleurs certainement rappeler que le Maroc fait partie du Top 3 des principaux partenaires économico-commerciaux de Moscou en Afrique. L’autre domaine de grande interaction entre les deux pays est celui de la pêche, où tout semble aller vers une nouvelle phase fortement intéressante. Au-delà du renouveau de l’accord pour les navires russes à pêcher dans les eaux marocaines, la capitale économique du Maroc – Casablanca – deviendrait un important centre de réparation et d’entretien pour les navires de pêche russes, opérant dans l’océan Atlantique.

Et ce aux dépens de la ville espagnole de Las Palmas, avec à la clé des centaines de millions d’équivalent d’euros qui seront versés aux chantiers navals locaux et des centaines d’emplois pour les citoyens marocains. Mais là aussi ce n’est pas tout. De plus en plus d’opérateurs économiques russes s’intéressent aux projets d’investissements en terre marocaine, et le plus souvent avec la bienveillance des autorités compétentes locales.

Enfin, la question de la coopération dans le nucléaire civil est venue s’ajouter au panier des projets conjoints, y compris l’éventualité de la construction d’une centrale nucléaire par l’un des principaux acteurs mondiaux en la matière – la compagnie étatique russe Rosatom. Si les experts discutent déjà de l’éventualité de ce projet, de sa faisabilité et du timing nécessaire à sa réalisation en cas de confirmation définitive, le fait est que cela inquiète déjà le porte-flambeau médiatique de la Françafrique, le magazine Jeune Afrique, allant même jusqu’à dire qu’en cas de concrétisation dudit projet – cela représenterait « une nouvelle preuve de défiance vis-à-vis de la France ».

Pour conclure, il serait certainement juste de dire que malgré l’opposition de certains éléments – internes comme externes – quant au développement de nouveaux et grands projets conjoints russo-marocains, les principaux décideurs, de part et d’autre, semblent généralement motivés à poursuivre la voie d’une plus forte interaction. Et cela, c’est l’essentiel.

*Source : Observateur continental