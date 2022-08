Sayyed Nasrallah : Que l’accord nucléaire soit signé ou non, si le Liban n’obtienne pas ses droits, nous irons à une escalade

Par AlAhed (revue de presse : 19/8/22)*

Le secrétaire général du Hezbollah sayyed Hassan Nasrallah a nié toute relation entre les négociations autour de l'accord nucléaire iranien et la question des frontières maritimes, du champ offshore de Karish, du pétrole et du gaz et des droits libanais. Sayyed Nasrallah a émis ces propos lors de la cérémonie célébrant la pose de la pierre angulaire du site touristique jihadiste à Janta, dans la Békaa.

Au début de son discours, sayyed Nasrallah a présenté les félicitations et les condoléances à la famille du chef martyr Ibrahim al-Nabulsi et à ses compagnons, ainsi qu’aux familles de tous les martyrs tombés ces jours-ci en Palestine.

S'adressant aux familles des martyrs palestiniens : Nous vivons votre douleur, votre tristesse et votre fierté, nous parions sur vous pour poursuivre la lutte jusqu’à la victoire.

Sayyed Nasrallah a dèclaré qu'au cours des dernières années, le Hezbollah a pensé à établir un site touristique djihadiste dans la Béqaa, tout comme l'expérience réussie du site de Mleeta au Sud. Le village de Janta a été choisi car c’était la première zone où une force des Gardiens de la révolution iranienne a entraîné les résistants au Liban, ajoutant que l’Iran combattait sur un front de milliers de kilomètres, mais l’imam Khomeiny a décidé d’envoyer des chefs militaires en Syrie et au Liban pour les aider contre les sionistes.

Et de poursuivre : Sayyed Abbas al-Moussawi était le premier à s’inscrire à la première formation organisée par les gardiens de la révolution islamique.

Le secrètaire général a rappelé que les camps d’entraînement à Janta et aux alentours ont été bombardés plusieurs fois par les «Israéliens». Dans le bombardement israélien de Janta, de nombreux martyrs des Gardiens de la révolution islamique sont tombés, le sang des martyrs libanais s’est mélangé au sang de ceux iraniens.

Et d'ajouter : Ces camps ont accueilli les hommes de Dieu qui sont durs et miséricordieux, leurs cœurs sont pleins de bonté.

Au sujet du site de Janta, sayyed Nasrallah a déclaré: Depuis des années, nous avons acheté de vastes terrains autour des camps, ce site touristique djihadiste sera construit selon des bases légales. Nous aspirons à ce que le site de Janta encourage à la fois le tourisme religieux et l’attraction touristique, a-t-il dit.

Passant au dossier des droits du Liban dans le dossier de l'extraction du pétrole et du gaz, sayyed Nasrallah a affirmé que la question des frontières maritimes, du champ offshore de Karish, du pétrole et du gaz et des droits libanais n’a rien à voir avec l’accord nucléaire. Que l’accord nucléaire soit signé ou non, si les demandes de l’État libanais soient respectées, nous irons au calme. Si le Liban n’obtienne pas ses droits, nous aurons recours à une escalade militaire, a lancé sayyed Nasrallah avant d'ajouter : Les regards au Liban doivent être rivés vers Karish, la frontière libanaise et le médiateur américain, qui perd encore du temps, qui est devenu restreint.

Concernant la situation au Liban, Nous soulignons la nécessité de poursuivre les efforts pour former un gouvernement au Liban, a réitéré sayyed Nasrallah.

En outre, il a salué la position du jeune Libanais Charbel Abu Daher, qui s’est retiré du championnat du monde d’arts martiaux, refusant d’affronter un joueur israélien à Abu Dhabi, estimant que cela «confirme que la résistance n’est pas liée à la confession». Nous exprimons à Charbel et à sa famille notre fierté pour sa position nationale, humanitaire et morale honorable, s'est félicité sayyed Nasrallah.

*Source : Al Ahed