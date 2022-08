L’ordre mondial semble différent depuis Moscou et Pékin

Le président Vladimir Poutine et son ministre de la Défense Sergueï Choïgou lors de l’ouverture de la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, mardi 16 août à Moscou. Sputnik

Par M. K. Bhadrakumar (revue de presse : Afrique Asie - 18/8/22)*

Le ministère chinois de la défense a annoncé aujourd’hui sa participation à l’exercice de commandement et d’état-major stratégique Vostok 2022, qui se déroulera en Russie du 30 août au 5 septembre. La déclaration discrète de Pékin indique que la Chine enverra quelques troupes et que cette participation s’inscrit dans le cadre du plan de coopération annuel des deux pays.

La déclaration mentionne que « l’Inde, le Belarus, le Tadjikistan, la Mongolie et d’autres pays participeront également ». Il précise que la participation chinoise « vise à approfondir la coopération pragmatique et amicale avec les armées des pays participants, à améliorer le niveau de coordination stratégique entre toutes les parties participantes et à renforcer la capacité à faire face à diverses menaces pour la sécurité. »

Dans ce qui peut être interprété comme une référence oblique au conflit en Ukraine et aux tensions entre grandes puissances en général, Pékin a déclaré que l’exercice était « sans rapport avec la situation internationale et régionale actuelle. »

Vostok est l’un des événements phares du cycle d’entraînement annuel des forces armées russes visant à tester la préparation nationale à une guerre de grande envergure et de haute intensité contre un adversaire pair technologiquement avancé dans un conflit multidirectionnel au niveau du théâtre.

Vostok 2018 a impliqué environ 300 000 soldats – ainsi que 1 000 avions et hélicoptères, 80 navires et 36 000 chars, véhicules blindés et autres – et a été d’une ampleur sans précédent. Les forces russes, chinoises et mongoles étaient les seuls participants et l’événement a été présenté comme une démonstration militaire russo-chinoise soigneusement orchestrée.

Il semble que la participation chinoise sera réduite, malgré les tempêtes qui se profilent à l’horizon pour la Russie et la Chine. L’annonce chinoise intervient un jour après que le président russe Vladimir Poutine a utilisé un langage exceptionnellement dur pour condamner les « élites mondialistes occidentales », les accusant de provoquer le chaos, « d’attiser des conflits anciens et nouveaux et de poursuivre la politique dite d’endiguement » dans le cadre d’un programme visant à « conserver l’hégémonie et le pouvoir qui leur échappent ». Poutine a allégué : « Ils ont besoin de conflits pour conserver leur hégémonie. »

Le discours prononcé lors de la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, mardi à Moscou, contenait également des références précises à la région Asie-Pacifique. Poutine a déclaré :

« L’OTAN rampe vers l’est et renforce son infrastructure militaire… Les États-Unis ont récemment fait une nouvelle tentative délibérée pour attiser les flammes et semer le trouble dans la région Asie-Pacifique. L’escapade américaine vers Taïwan n’est pas seulement le fait d’un politicien irresponsable, mais fait partie d’une stratégie américaine délibérée et ciblée visant à déstabiliser la situation et à semer le chaos dans la région et dans le monde. Il s’agit d’une démonstration effrontée de manque de respect pour les autres pays et leurs propres engagements internationaux. Nous considérons qu’il s’agit d’une provocation minutieusement planifiée.

« Ils veulent rejeter la responsabilité de leurs propres échecs sur d’autres pays, à savoir la Russie et la Chine, qui défendent leur point de vue et conçoivent une politique de développement souveraine sans se soumettre au diktat des élites supranationales.

« Nous constatons également que l’Occident collectif s’efforce d’étendre son système de blocs à la région Asie-Pacifique, comme il l’a fait avec l’OTAN en Europe. À cette fin, ils créent des unions militaro-politiques agressives telles que l’AUKUS et d’autres. »

De manière significative, Poutine a appelé à « un renforcement radical du système contemporain d’un monde multipolaire ». Il a déclaré : « Tous ces défis sont mondiaux, et il serait donc impossible de les surmonter sans combiner les efforts et le potentiel de tous les États…

« La Russie participera activement et avec assurance à ces efforts conjoints coordonnés ; avec ses alliés, ses partenaires et ses collègues penseurs, elle améliorera les mécanismes existants de sécurité internationale et en créera de nouveaux, et renforcera constamment les forces armées nationales et les autres structures de sécurité en leur fournissant des armes et des équipements militaires de pointe. La Russie assurera ses intérêts nationaux, ainsi que la protection de ses alliés. »

Il convient toutefois de noter que les commentaires chinois évitent généralement de considérer la question de Taïwan et le conflit en Ukraine comme analogues et symptomatiques de la naissance d’un monde multipolaire. Dans un commentaire publié aujourd’hui, le rédacteur en chef du Quotidien du Peuple, Ding Yang, a une fois de plus souligné que le véritable danger est que les États-Unis et la Chine puissent « somnoler dans le conflit ».

Il a écrit que les États-Unis sont « comme un cheval emballé qui court sauvagement vers le précipice de la guerre », mais l’objectif est de savoir comment profiter d’une guerre, ou plutôt « comment profiter de la guerre de quelqu’un d’autre ». Ding a adopté une perspective marxienne selon laquelle la politique américaine est dictée par les intérêts du capital américain et « Washington considère la Chine comme un ennemi parce qu’elle a déplacé le fromage américain. »

Selon lui, la stratégie américaine consiste essentiellement à « évincer la Chine du marché mondial et de la chaîne de production. » Ainsi, même en ce qui concerne Taïwan, « l’un des principaux objectifs est de créer des tensions et d’entraîner davantage la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dans le siège des puces américaines contre la Chine. »

L’idéologie, les droits de l’homme, etc., ne sont que des alibis pour la concurrence des capitaux pour les marchés. En clair, cela inquiète les États-Unis que « le capital chinois commence également à se mondialiser ».

Deng est confiant : « Si nous suivons la logique du développement du capital telle qu’ils la voient, ce qui compte, c’est que la fabrication chinoise finira par les pousser hors de la chaîne industrielle mondiale, les laissant sans argent à gagner et sans travail à faire. Donc la première chose qu’ils veulent faire est de maximiser leur part du marché chinois. »

« Ensuite, la prochaine chose à faire est inévitablement de mettre en place une mainmise mondiale sur le capital et la fabrication chinoise. » C’est là que réside le danger, car « l’option de la guerre est une partie inhérente de l’exportation et de l’expansion du capital américain. »

Mais l’avantage de la Chine est que « contrairement à la voie historique de l’expansion mondiale du capital occidental, il y a une logique de « développement commun » derrière le capital chinois allant à l’étranger. »

Il est intéressant de noter que le journal gouvernemental China Daily a rapporté aujourd’hui que les avoirs de la Chine en bons du Trésor américain ont encore été réduits jusqu’en juillet, mais la Chine n’est qu’un des nombreux autres pays à le faire, y compris le Japon, en réaction au cycle de resserrement de la Fed.

Mais « la baisse pourrait progressivement décélérer ». Le fait est qu’il est « irréaliste » pour la Chine de renoncer à ses avoirs en dette américaine tant que les bons du Trésor américain restent un actif de réserve international essentiel ! C’est diamétralement opposé à la voie révisionniste empruntée par la Russie.

