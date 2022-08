La propagande de guerre sur l’Ukraine commence à s’épuiser

Des couvertures de magazines diabolisant Vladimir Poutine

Par Chay Bowes (revue de presse : Arrêt sur info – 17/8/22)*

De plus en plus de gens se rendent compte des mensonges.

Alors qu’Amnesty International confirme les vérités qui dérangent*, mais que de nombreux journalistes indépendants et observateurs politiques non partisans connaissaient déjà, sur le comportement de l’armée ukrainienne dans le Donbass, il convient d’examiner comment la manipulation de la vérité est devenue non seulement un phénomène quotidien, mais aussi un élément central de la guerre par procuration menée par l’Occident en Ukraine.

Un nombre croissant de journalistes, de commentateurs et d’individus ordinaires qui s’étaient empressés de « soutenir l’Ukraine » trouvent qu’il est de plus en plus difficile d’ignorer les vérités dérangeantes sur le régime de Zelensky et son armée.

C’est l’icône de la démocratie américaine, le président Abraham Lincoln, qui a dit « On peut tromper une partie du peuple un certain temps, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps« . Bien sûr, même si l’observation astucieuse de Lincoln a été largement mal citée, elle a certainement une résonance particulière lorsque nous considérons les récentes mésaventures et les échecs persistants de la politique étrangère de ses États-Unis bien-aimés.

Abraham Lincoln serait probablement atterré par ce qu’est devenue la République américaine aujourd’hui.

Les efforts américains pour maintenir le soutien d’un public de plus en plus sceptique à ses ambitions géopolitiques chancelantes et extrêmement coûteuses en Ukraine sont particulièrement importants.

Jusqu’à présent, il n’a pas été trop difficile d’élaborer un message destiné à la consommation générale, une narration de type « drive-through » si vous voulez, qui soit facilement accessible et digestible par un public confiant, en particulier lorsque ce même public a été globalement privé d’informations factuelles clés sur le contexte d’un conflit complexe de longue date dans lequel il a été séduit en tant que partisan aveugle.

La crise actuelle en Ukraine est cependant différente ; elle a vu la machine médiatique pro-occidentale cultiver et diffuser la désinformation, la propagande et les fake news à une échelle jamais vue auparavant. Alors que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN poursuivent leur conflit par procuration sur le terrain, dans les airs et en mer, une autre bataille illicite se déroule sur les médias sociaux, à la télévision et à la radio.

Bien entendu, la propagande et la conquête des « cœurs et des esprits » n’ont rien de nouveau en matière de conflit. Dès le 19e siècle, les gouvernements étaient conscients de l’importance de la narration au niveau national et cherchaient activement à supprimer les détails qu’ils jugeaient offensants ou inutiles pour le public national.

Lors de la deuxième guerre des Boers en Afrique du Sud (1899-1902), alors que la guerre coloniale de l’armée britannique était en train d’échouer, celle-ci a eu recours à l’emprisonnement des femmes et des enfants boers dans de vastes camps de concentration mal équipés où 26 000 d’entre eux sont morts de faim, de mauvais traitements et de maladies. Les Britanniques envisagent activement de mettre en place une campagne de publicité pour cacher la véritable horreur de ces camps infernaux, notamment par le biais de faux rapports et d’articles de journaux.

Pendant la Première Guerre mondiale, les détails macabres des pertes massives dans les tranchées horribles et inhumaines du front occidental ont également été traités de manière superficielle et minimisés. Pour le public, le Kaiser était le tueur, les Allemands mangeaient les bébés belges et la répugnante pieuvre teutonne devait être stoppée à tout prix.

Bien entendu, le fait que l’ensemble du conflit était lié à la puissance impériale, au commerce et à la concurrence entre les trois petits-enfants de la reine britannique Victoria était commodément ignoré. En juillet 1916, les rapports des journaux britanniques sur la bataille de la Somme, l’une des batailles les plus sanglantes de l’histoire de l’humanité, étaient célèbres : « Nos pertes ne sont pas lourdes », un titre tout à fait trompeur qui semble inquiétant aujourd’hui.

Si l’on considère les plus récentes déroutes militaires à grande échelle de l’Amérique en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye, ces échecs sanglants et inconsidérés ont une fois de plus été dépeints comme « les bons contre les méchants », les Cowboys contre les Indiens, les sauvages musulmans dangereux et indignes de confiance contre l’existence même de la civilisation occidentale.

Les souffrances humaines incommensurables que ces guerres ont infligées à des populations innocentes sont rarement évoquées. La complicité et la responsabilité des Américains dans la création des problèmes qu’ils cherchent maintenant à « résoudre » sont bizarrement entièrement ignorées par leurs médias de « référence ».

Le conflit actuel en Ukraine ne fait pas exception, un récit similaire est colporté avec les vérités historiques sur l’origine du conflit qui ne sont pas rapportées.

Certains des faits les plus critiques concernant l’Ukraine sont régulièrement et commodément occultés par les médias grand public, comme la date à laquelle cette guerre civile a commencé et, surtout, qui a payé et construit l’échafaudage sur lequel elle brûle maintenant.

Il est bien sûr impopulaire, dans tous les cas, de nager à contre-courant, d’être l’enfant qui suggère que l’empereur n’est pas habillé, et de remettre en question des « réalités » qui ont été largement acceptées par un public confiant. Malgré le déséquilibre flagrant dans la présentation des faits, jusqu’à présent au moins, la dissidence était une chose acceptée comme un privilège de la société démocratique occidentale, cette liberté de parole et d’opinion est cependant en grand danger, surtout si elle est basée sur des vérités qui dérangent.

La « vérité absolue

En ce qui concerne l’Ukraine, les gouvernements et les médias occidentaux ont déployé une nouvelle arme, dangereuse et richement financée, dans la guerre contre la vérité : j’appelle cette arme la « vérité absolue ». La vérité absolue ne tolère aucun défi, lorsque ses allégations sont prouvées fausses, ces réalités sont supprimées et ignorées.

Elle cible immédiatement et efficacement tout désaccord avec le récit prescrit et qualifie les contestataires d’ « ennemis », d’ « agents étrangers » ou d’ « idiots utiles ». D’un point de vue critique, il n’y a pas de place pour un quelconque débat, il n’y a pas d’analyse des faits, il n’y a que leur vérité absolue.

Si un journaliste, un État ou un individu remet en question cette vérité absolue ou suggère simplement une analyse objective des faits, il est immédiatement et brutalement marginalisé, puis soumis à des représailles. Cette punition déterminée et chorégraphiée peut aller de la perte d’un emploi à l’isolement d’une nation entière, les menaces de violence étant monnaie courante.

Le fait que le récit de la « vérité absolue » de l’Occident s’appuie implicitement sur la censure massive et la destruction à grande échelle de la liberté d’expression est apparemment sans importance pour ses architectes et disciples, si ces piliers de la démocratie libérale doivent être abandonnés dans cette guerre contre les faits, ainsi soit-il.

La vérité absolue a également une attitude sélective lorsqu’il s’agit du comportement de ses idoles, lorsque l’élection de M. Zelensky avec l’aide, l’argent et les muscles d’un oligarque corrompu est soulignée, cela est ignoré, lorsque son interdiction antidémocratique de toute opposition et l’emprisonnement de ses dirigeants sont évoqués, cela va. Si la vérité absolue exige l’acceptation et le déploiement de milices nazies brutales contre des civils (précédemment désignés par l’Occident comme des terroristes), cela est à nouveau tout à fait acceptable.

En effet, les tenants de la vérité absolue a la capacité magique d’effacer l’histoire, d’attribuer le statut de héros à des meurtriers de masse (Stepan Bandera) et de diaboliser ceux qui ont vaincu le nazisme en Europe. La vérité absolue définit désormais le récit, mais pas les faits. Les faits et les preuves indépendantes seront exposées de manière sélective, voire pas du tout, et ceux qui remettent en cause ce principe sont immédiatement désignés comme des collaborateurs, des fauteurs de guerre et des ennemis de la démocratie.

Un autre élément sinistre du culte de la vérité absolue est la réticence à corriger le dossier ou à admettre que l’on s’est trompé, du « massacre » de Snake Island qui n’a jamais eu lieu aux faux titres sur la maternité de Mariupol, pour n’en citer que quelques-uns, il n’y a jamais eu de tentative de corriger le dossier, ce qui pose la question de la sincérité des allégations au départ.

Comment la guerre en Ukraine est couverte par la télévision russe.

Il est intéressant de noter que lorsque l’organisation Amnesty International, respectée dans le monde entier, a courageusement opposé la vérité absolue à des faits indiscutables, elle a elle-même été attaquée par un Zelensky de plus en plus paranoïaque. Il y a maintenant un élément distinct de « l’enfant qui criait au loup » dans les allégations persistantes, et maintenant routinières de Zelensky, de génocide, de ciblage des civils et du désir apparent de « rayer l’Ukraine de la carte ».

Tout examen superficiel des faits entourant l’opération « antiterroriste » de l’armée ukrainienne contre son propre peuple en 2014 dans le Donbass suggère que c’est une armée ukrainienne de plus en plus radicalisée qui a attaqué en premier les populations d’ethnie russe dans l’est en 2014.

Alors que la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie, exceptionnellement coûteuse et de plus en plus destructrice, se poursuit, la perspective d’une victoire militaire de l’Ukraine s’estompe presque d’heure en heure, la probabilité que la Russie cherche un règlement s’estompe également de jour en jour, toute incitation à le faire étant désormais stratégiquement sans valeur.

Le soutien occidental au régime apparemment sans gouvernail et incompétent de Zelensky vacille en privé, alors que l’impact des sanctions irréfléchies contre la Russie menace la cohésion sociale en Europe et en Amérique, parallèlement à une crise énergétique mondiale.

L’image de super-héros de Zelensky ne durera probablement plus très longtemps.

Les contre-offensives promises dans le sud ne se sont pas concrétisées, l’ « armée d’un million d’hommes » tant vantée n’est pas apparue et, une fois de plus, la presse américaine et européenne qui a présenté cela comme un fait n’est pas revenue sur ses affirmations farfelues.

La dure réalité de la guerre semble avoir échappé à la vigilance de la communauté de la « vérité absolue », qui est heureuse de « se tenir aux côtés de l’Ukraine » mais ne se tiendra jamais en Ukraine.

Le public occidental est un public inconstant, étant donné le manque de vérification généralement appliquée au récit dominant sur l’Ukraine, il est probable qu’au fur et à mesure que les vérités dérangeantes sur Zelensky, son régime et les réalités de ce conflit apparaîtront, de plus en plus d’Occidentaux se faufileront dans leurs jardins au cœur de la nuit pour décrocher leurs drapeaux ukrainiens hâtivement hissés.

Contrairement aux efforts de ceux qui ont financé, façonné et justifié cette guerre par procuration, la vérité a l’habitude de refaire surface. Il sera impossible de « gérer » la marée montante de la réalité qui jaillira d’Ukraine alors que les puissances occidentales se recentreront sur leurs propres problèmes intérieurs cet hiver, Zelensky lui-même pourrait devenir le bouc émissaire de l’escapade ratée de l’OTAN en Ukraine.

La vérité n’a pas de date limite et elle est patiente; la mémoire des innombrables morts l’exige.

Et bien sûr, comme le disait ce bon vieil Abraham Lincoln, « Vous pouvez tromper une partie du peuple une partie du temps, vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps« .

NdT: *C’était bien une des premières fois

*Source : Arrêt sur info

Version originale: CovertAction Magazine

Traduction: Arrêt sur info