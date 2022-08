Irak: le mouvement sadriste appelle à une manifestation massive à Bagdad

Revue de presse : Agence Anadolu (14/8/22)*

Le mouvement sadriste a appelé, samedi, à une manifestation massive dans le centre de la capitale irakienne, Bagdad, pour manifester contre "la corruption, les milices et les partis autoritaires corrompus".

C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par Saleh al-Iraqi, proche du chef du mouvement Moqtada al-Sadr, sur Twitter, et consulté par le correspondant de l'Agence Anadolu.

Al-Iraqi a déclaré qu'il "appelle tous les Irakiens à participer à des manifestations pacifiques et massives sur la place Tahrir à Bagdad".

Il a ajouté que "l'objectif de la manifestation est de soutenir la réforme, de sauver l'Irak et de lutter contre la corruption, l'injustice, les milices, les corrompus et les partis autoritaires''.

Al-Iraqi a appelé les manifestants de toutes "les provinces à se diriger vers Bagdad et la place Tahrir, pour soutenir la réforme''.

De son côté, un éminent leader du mouvement sadriste a révélé au correspondant de l'Agence Anadolu que "l'appel lancé par le chef du mouvement sadriste, vise à empêcher toute tentative du cadre de coordination de tenir des sessions pour la Chambre des représentants afin d'élire un président''.

Mercredi, Al-Sadr a appelé le Conseil supérieur de la magistrature à dissoudre le Parlement dans un délai ne dépassant pas la fin de cette semaine, et à charger le président de la République de fixer une date pour des élections anticipées, sous réserve de conditions qui seront annoncées ultérieurement.

Hier, vendredi après-midi, des manifestations ont eu lieu aux portes et à l'intérieur de la zone verte ainsi que d'autres gouvernorats irakiens, à l'exception de Najaf et Karbala, organisées par le Cadre de coordination, le Mouvement sadriste et des mouvements et partis civils .

Les partisans du Cadre de coordination ont manifesté pendant deux heures près du pont suspendu à l'une des portes de la zone verte, ainsi qu'à Bassorah et Mossoul, sous le slogan "manifestations en faveur de la légitimité et de la loi", en signe de protestation contre les ''violations'' du mouvement sadriste.

D'autre part, les partisans du mouvement sadriste ont manifesté dans un certain nombre de provinces et à l'intérieur de la zone verte, tandis que les partisans du "Parti communiste" et des forces civiles ont envahi la place du Paradis au centre de Bagdad.

Depuis le 30 juillet dernier, les partisans du mouvement sadriste organisent à l'intérieur de la zone verte des sit-in, rejetant la nomination par le Cadre de coordination de Mohamed Shia Al-Sudani au poste de Premier ministre,.

Le 3 août, al-Sadr a appelé dans un discours télévisé, à la dissolution du Parlement et à la tenue d'élections anticipées.

Traduit de l'arabe par Hajer Cherni

*Source : Anadolu