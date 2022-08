Les Marocains moins favorables à la normalisation avec Israël

Revue de presse : Bladi.net (écrit par S.A – 13/8/22)*

En tout, 31 % des Marocains se disent favorables à l’accord de normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. C’est ce que révèle un sondage d’Arab barometer réalisé dans la région MENA.

Ce sondage intitulé « Public Views on US-China Competition in MENA » est axé sur plusieurs questions liées à la concurrence mondiale entre les États-Unis et la Chine. Dans huit des neuf pays sondés, moins d’un cinquième, soit une personne sur cinq, approuve les accords de normalisation avec Israël, dont moins d’une personne sur dix en Mauritanie (8 %), en Libye (7 %), en Palestine (6 %), en Jordanie (5 %) et en Égypte (5 %), détaille le rapport.

Au total, 31 % des citoyens marocains sont favorables à ces accords « probablement en partie parce que les États-Unis ont officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental lors de l’annonce de la normalisation », fait savoir Arab Barometer. A comparer à juin 2021 où le taux est de 41 %, on note que les Marocains sont moins favorables à ces accords. Une baisse de 10 points.

Au Soudan, 39 % % sont favorables à ces accords. Ceci se justifie par le fait que le pays bénéficie d’un important allègement de sa dette et de la suppression de son statut de parrain du terrorisme par les États-Unis en échange de son accord de normalisation.

*Source : Bladi.net