Algérie - Réunion du Conseil national de Rachad

Communiqué du Mouvement Rachad (4 août 2022)*

Le Conseil national du Mouvement Rachad a tenu sa réunion en session ordinaire le 3 août 2022. Le Conseil a discuté de la situation actuelle en Algérie, en particulier en ce qui concerne les détenus et leurs familles, ainsi que les moyens de les soutenir juridiquement et financièrement. La façade civile de l’armée nie l’existence même des prisonniers d’opinion, la qualifiant de « mensonge du siècle », avant même qu’un tribunal n’ait rendu de verdict à leur égard.

Le Conseil national a réaffirmé le but du Mouvement Rachad, proclamé dans sa Charte du 18 avril 2007, à savoir le changement politique radical par des moyens non violents en impliquant tous les segments de la société algérienne, et ce afin d’établir un État de droit et une bonne gouvernance, un État civil exerçant un contrôle démocratique sur les forces armées.

Au niveau organisationnel, et compte tenu de l’impossibilité de se rassembler en congrès dans le contexte actuel, le Conseil national a décidé de renouveler les structures du mouvement, y compris le secrétariat, qui comprend désormais MM. Rachid Mesli, Nazim Taleb, Mahmoud Logbi, Younes Bahloul et Mourad Dhina comme porte-parole. Le Conseil national a également adopté et lancé des programmes d’action médiatiques, politiques et de réflexion intellectuelle, contribuant aux efforts pour le changement.

*Source : Mouvement Rachad

