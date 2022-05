Dans sa troisième phase d’expansion, la Grande Mosquée accueille dix-neuf millions de fidèles

La troisième phase d’expansion saoudienne à la Grande Mosquée accueille plus de 500 000 fidèles par heure. (SPA)

Revue de presse : Arabnews (1/5/22)*

DJEDDAH: Près de 19 millions de personnes ont célébré la troisième phase d’expansion de la Grande Mosquée de La Mecque pendant le Ramadan, rapporte l’Agence de presse saoudienne.

Le directeur de l’administration générale de cette troisième phase d’expansion, Walid al-Masoudi, affirme que plus de 500 000 fidèles par heure s’y sont rendus, à raison de 250 000 à l’intérieur de l’expansion et plus de 250 000 sur les places.

Il souligne que ces efforts relèvent des directives de la présidence générale pour les affaires des deux Saintes Mosquées, conformément aux aspirations des dirigeants saoudiens.

Au début du Ramadan, 80 nouvelles salles de prière faisant partie de la troisième phase d’expansion ont été ouvertes aux fidèles pour la première fois.

M. Al-Masoudi affirme que les fidèles étaient répartis sur tous les étages du bâtiment d’expansion tout au long du mois sacré : au rez-de-chaussée, au premier étage, à la première mezzanine, au deuxième étage, à la deuxième mezzanine, aux balcons et aux places nord et ouest environnantes.

Lorsque le roi Abdelaziz a uni le pays et fondé le royaume d’Arabie saoudite, il a fait des deux Saintes Mosquées une priorité absolue, s’assurant même qu’une attention particulière leur était accordée.

En 1926, il impose une rénovation complète de la Grande Mosquée et exige de couvrir tout le sol de marbre. Un an plus tard, selon la présidence générale, il ordonne que des chapiteaux soient érigés au mataf (espace de circumambulation) pour protéger les fidèles de la chaleur du soleil. Il entreprend aussi de faire paver la Masa, l’espace entre les rochers Safa et Marwah où les pèlerins font la marche qu’on appelle Saee.

Lorsque son fils, le roi Saoud, devient monarque, la Grande Mosquée couvrait environ 28 000 mètres carrés. En 1955, il lance un projet d’expansion à long terme qui se poursuit pendant près de dix ans. La taille de la Masa est alors augmentée. Une zone souterraine et un autre étage sont également ajoutés.

Le successeur de Saoud, le roi Faisal, poursuit les travaux d’expansion et de développement. Le bâtiment entourant le Maqam Ibrahim est supprimé pour dédier un plus grand espace aux fidèles faisant le tour de la Kaaba.

Après l’arrivée au pouvoir du roi Khaled en 1975, la zone du mataf est agrandie et la chaussée de pierre de la Masa remplacée par du marbre grec résistant à la chaleur afin que les fidèles puissent faire le tour de la Kaaba plus confortablement, surtout à midi.

Le 14 septembre 1988, le roi Fahd pose la première pierre de la plus grande phase d’expansion de la Grande Mosquée en quatorze siècles. La taille du projet atteint 356 000 mètres carrés. Cela est suffisant pour permettre à 1,5 million de fidèles d’effectuer confortablement leurs rituels. Deux minarets ont été ajoutés aux sept déjà existants.

Le sixième dirigeant saoudien, le roi Abdallah, qui accède au trône en 2005, lance un autre projet d’expansion majeur. Il comprend des améliorations architecturales, techniques et de sécurité. La capacité de la zone du mataf passe d’environ 50 000 personnes par heure à plus de 130 000. Un nombre croissant de pèlerins effectuent le Hajj et l’Omra.

L’espace total couvert par la Grande Mosquée, ses espaces ouverts et ses installations est passé à 750 000 mètres carrés, pour un coût total de plus de 80 milliards de riyals saoudiens (21,3 milliards de dollars, soit 20,2 milliards d’euros environ).

En 2015, le roi Salmane lance cinq grands projets destinés à permettre à la mosquée d’accueillir près de deux millions de fidèles sur un site d’1,5 million de mètres carrés.

