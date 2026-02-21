« En Dieu nous croyons » : La république chrétienne de Trump poursuit la croisade

Donald Trump se faisant bénir par des chefs religieux lors d’un événement de Turning Point Action en Géorgie le 23 octobre 2024. La vidéo ICI.

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 17 février 2026)* Lors du petit-déjeuner national de prière du 5 février, le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, ont réaffirmé leur engagement à maintenir l’Amérique comme une « nation chrétienne ».

Trump a déclaré : « Nous allons consacrer à nouveau l’Amérique comme une nation sous l’égide de Dieu », insistant sur le fait que les droits des Américains sont un don divin. « Nous tenons nos droits sacrés à la vie et à la liberté non pas du gouvernement, mais de Dieu Tout-Puissant lui-même », a-t-il affirmé.

En effet, se réclamant d’une nation de croyants chrétiens, Trump s’est étonné que des Américains votent pour le Parti démocrate, remettant en question leur foi : « Je ne comprends pas comment une personne croyante peut voter pour un démocrate. Vraiment pas.»

Si les communistes étaient les ennemis du christianisme américain et de la « démocratie » pendant la Guerre froide, ce sont aujourd’hui les démocrates et les libéraux qui, autrefois, œuvraient activement à leur diabolisation. Hegseth s’est montré plus direct dans ses propos, qui ont débuté par la lecture de l’Évangile selon Marc. Il a réitéré l’affirmation de Trump selon laquelle les droits des citoyens américains proviennent d’« un Dieu aimant et bienveillant, et non du gouvernement ».

Ce Dieu « gentil » du christianisme est depuis longtemps opposé, en Occident chrétien, au Dieu prétendument « colérique » et « violent » des juifs et des musulmans.

Plus directement, Hegseth a proclamé : « L’Amérique a été fondée comme une nation chrétienne, elle le reste dans son ADN si nous parvenons à le préserver. Et en tant que représentants du peuple, nous avons le devoir sacré, 250 ans plus tard, de Le glorifier », pointant du doigt vers le ciel, sans doute vers le lieu où réside le Dieu chrétien.

Le christianisme étant considéré comme le destin génétique et biologique de l’Amérique, Hegseth a informé l’auditoire de ses récents engagements chrétiens, notamment « une prière mensuelle au Pentagone ». Plusieurs élus démocrates ont condamné l’événement, le qualifiant de « simple office religieux cautionné par le Congrès américain », affirmant que « nos pères fondateurs en seraient horrifiés » et accusant l’administration d’instrumentaliser la foi à des fins partisanes. Des groupes de défense des droits des libéraux ont également dénoncé les propos « nationalistes chrétiens » de Trump, les qualifiant de politisation « scandaleuse » de la religion et d’atteinte à la tradition constitutionnelle américaine de séparation de l’Église et de l’État.

Pourtant, contrairement aux affirmations des libéraux américains blancs, Trump et Hegseth perpétuent en réalité un engagement chrétien américain ancestral auquel aucun président américain n’a jamais dérogé.

Religion civile

L’attachement de Trump au christianisme – et à l’esprit chrétien – de l’Amérique et à ses valeurs a été un élément central de sa stratégie pour séduire l’électorat religieux depuis sa première campagne présidentielle.

Il mise sur cet engagement pour s’assurer une place au paradis chrétien après sa mort. Lors du petit-déjeuner de prière, il a déclaré : « Même si j’ai fait cela et tant d’autres choses… je n’y arriverai pas, je n’irai pas au paradis… Je pense pourtant que je devrais y aller. Je ne suis pas parfait, certes, mais j’ai fait énormément de bien à des gens parfaits… Vous savez, j’ai fait plus pour la religion que n’importe quel autre président.»

Dans la même veine, et dans la tradition de tous les présidents chrétiens américains (et tous les présidents américains ont été chrétiens), il a affirmé : « Nous vivons selon la devise de notre nation : En Dieu nous croyons »

Le lendemain, la Maison Blanche a publié sur X : « L’Amérique est, et sera toujours, une nation sous l’égide de Dieu. » De tels slogans constituent la pierre angulaire de la prétendue « sécularisation » de la religion civile américaine depuis plus d’un siècle. En érigeant leur signification chrétienne en principe primordial, Trump s’inscrit dans une longue tradition présidentielle.

La devise « In God We Trust » (En Dieu nous avons foi) fut proposée au début de la guerre de Sécession pour être inscrite sur les pièces de monnaie américaines, sous la présidence d’Abraham Lincoln. À cette époque, l’Union venait de subir de nombreuses défaites sur le champ de bataille.

Elle fut finalement adoptée en 1864 comme arme idéologique contre la Confédération sudiste, qui, elle aussi, croyait que le Dieu chrétien était de son côté. La mesure introduite par le secrétaire au Trésor de Lincoln, visant à reconnaître Dieu sur la monnaie nationale, fut approuvée à l’unanimité par le Congrès et la société civile de l’époque.

Lincoln, partisan de la ségrégation raciale et qui espérait expulser tous les Afro-Américains vers l’Afrique ou un autre territoire, demeure une figure emblématique des libéraux américains pour son rôle dans l’abolition de l’esclavage, mais non pour son combat contre le racisme.

« Sous la protection de Dieu »

C’est après la Seconde Guerre mondiale, et dans le cadre de la propagande américaine de la Guerre froide contre le communisme laïc, soutenue aussi bien par les conservateurs que par les libéraux, qu’un regain d’engagement des États-Unis en tant que république chrétienne s’est opéré.

Le président Dwight D. Eisenhower a lancé une guerre religieuse contre les Soviétiques, régulièrement dépeints comme des « communistes athées ».

Baptisé presbytérien en 1953, alors qu’il était en fonction, Eisenhower a nommé le révérend Billy Graham, fervent évangéliste, conseiller spirituel de la Maison-Blanche.

C’est d’ailleurs Eisenhower qui a instauré le Petit-déjeuner national de prière, une initiative que Trump a saluée lors de l’événement de cette année comme « une belle tradition américaine ». Eisenhower ouvrait également ses réunions de cabinet par un moment de prière silencieuse. Dans le cadre de sa lutte anticommuniste, Eisenhower défendit une résolution commune, adoptée à l’unanimité par le Congrès en 1954, insérant les mots « sous la protection de Dieu » dans le serment d’allégeance.

L’année suivante, le Congrès promulgua une loi, signée par Eisenhower, imposant que la devise « En Dieu nous croyons » figure non seulement sur les pièces de monnaie américaines, comme c’était le cas depuis la guerre de Sécession, mais aussi sur les billets de banque. En 1956, le Congrès, avec un soutien bipartisan massif, adopta cette devise comme devise nationale des États-Unis en pleine guerre froide, remplaçant ainsi la devise « E pluribus unum » (De plusieurs, un), en vigueur depuis 1776.

Au plus fort de la terreur et de l’hystérie maccarthystes, lorsque la Grande Purge ciblait les Américains travaillant dans les institutions gouvernementales et privées pour leurs prétendues sympathies « communistes », le soutien du Congrès à cette mesure fut unanime. Même l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), craignant le contexte politique, ne s’y est opposée que timidement et n’a pas osé contester la constitutionnalité de la mesure.

En 2011, vingt ans après la fin de la Guerre froide, le Congrès a adopté à une large majorité une résolution conjointe « réaffirmant “In God We Trust” comme devise officielle des États-Unis et encourageant son affichage public dans tous les bâtiments publics, les écoles publiques et les autres institutions gouvernementales ».

L’instrumentalisation de la religion

C’est l’administration Eisenhower qui a instrumentalisé la religion et inventé le djihadisme islamiste anticommuniste comme arme contre le communisme soviétique et le socialisme du tiers-monde, l’Arabie saoudite se voyant rapidement confier ce rôle.

Dans les deux cas, démocrates et républicains, libéraux et conservateurs, ont applaudi ces politiques.

Suite à l’institutionnalisation du christianisme protestant par Eisenhower, la proportion d’Américains religieux est passée de 49 % en 1940 à 69 % en 1960.

Trump, cependant, ne compte pas se laisser distancer par Eisenhower. Il a déclaré dans son discours : « En 2025, on a vendu plus d’exemplaires de la Sainte Bible aux États-Unis qu’à aucun autre moment au cours des 100 dernières années. » Il a ajouté : « Certaines églises constatent une augmentation de 30 %, 50 %, voire 70 % du nombre de conversions. Et aussi, une hausse du nombre de fidèles se rendant à l’église chaque semaine. Pour accompagner ce renouveau enthousiasmant, j’ai le plaisir d’annoncer ce matin que le 17 mai 2026, nous invitons les Américains de tout le pays à se rassembler sur le National Mall pour prier, rendre grâce… nous allons faire quelque chose que beaucoup ont jugé difficile. »

La récente réaffirmation par Trump de l’identité chrétienne des États-Unis a suscité des critiques de la part de plusieurs organisations interreligieuses et laïques. En mai de l’année dernière, Trump a créé une « Commission sur la liberté religieuse » rattachée au ministère de la Justice, chargée de conseiller la Maison-Blanche.

Une coalition de groupes interreligieux, dont Interfaith Alliance, Muslims for Progressive Values, Sikh American Legal Defense and Education Fund et Hindus for Human Rights, a intenté une action civile contre l’administration Trump concernant cette commission. Ils affirment que cette commission promeut de manière inconstitutionnelle un nationalisme chrétien conservateur, d’autant plus que ses membres, composés presque exclusivement de chrétiens et d’un seul rabbin juif orthodoxe, défendent une vision étriquée selon laquelle l’Amérique a été fondée comme une nation judéo-chrétienne et doit être guidée par les principes bibliques. Selon les propres termes du président Trump, cette commission s’inscrit dans le cadre des efforts de son administration pour « protéger les principes judéo-chrétiens de notre fondation ».

L’Interfaith Alliance a également publié le mois dernier un rapport détaillant les attaques de l’administration Trump contre les communautés religieuses non évangéliques, notamment les chrétiens de diverses confessions, les juifs, les musulmans et leurs lieux de culte.

Ceci malgré l’affirmation du vice-président J.D. Vance, en décembre dernier, selon laquelle la tolérance religieuse n’est pas un concept laïque mais un concept chrétien.

« Petites braises »

Lors de sa campagne présidentielle de 2024, Trump a courtisé l’électorat protestant évangélique, avertissant que « les Juifs seraient en grande partie responsables de la défaite » s’il ne gagnait pas. Il a alors été critiqué par des organisations juives et catholiques.

Pourtant, l’engagement de Trump envers le christianisme évangélique et le sionisme chrétien n’est pas nécessairement plus marqué que celui de l’administration Biden.

Hegseth, quant à lui, affiche plus ostentatoirement sa foi chrétienne – arborant des tatouages ​​d’emblèmes croisés médiévaux et qualifiant Trump de « Chef des Croisés » –, ne fait que manifester de façon flamboyante le même esprit qui animait, entre autres, le sioniste chrétien Biden.

Il est paradoxal que des organisations juives américaines soutiennent Hegseth, compte tenu de son nationalisme chrétien blanc. Après tout, à la fin du XIe siècle, lors de leur marche vers la Palestine, les croisés chrétiens européens, premiers sionistes chrétiens, semèrent la mort parmi les communautés musulmanes, juives et orthodoxes, laissant derrière eux un héritage de sang et de destruction.

Pourtant, lorsque Hegseth fut nommé secrétaire à la Guerre, les principales organisations musulmanes américaines s’opposèrent, comme prévu, à sa nomination, tandis que les groupes et entreprises juifs pro-israéliens, notamment la Chambre de commerce juive orthodoxe, le félicitèrent pour son soutien à Israël.

La république chrétienne américaine guide également la politique étrangère de Trump.

C’est au nom du Dieu chrétien, le Dieu de l’Amérique, que Trump prétend avoir bombardé le Nigeria en décembre dernier « comme cadeau de Noël ». C’est en son nom qu’il se vante d’avoir apporté « la paix au Moyen-Orient, soit dit en passant, pour la première fois en 3 000 ans. Nous avons la paix. Il y a de toutes petites braises, mais rien de bien important. » Les plus de 600 Palestiniens tués par Israël depuis la déclaration du soi-disant cessez-le-feu en octobre dernier ne sont que de « petites braises », un simple sacrifice, comme les Nigérians tués par les bombardements de Trump, offert sur l’autel du Dieu chrétien de l’Amérique.

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

*Source : ISM-France