Le dollar est-il en danger ?

New York (CNN Business). Les États-Unis ont peut-être l’armée la plus puissante du monde, mais le dollar est leur plus grande arme. Aujourd’hui, après près de 80 ans de domination du dollar, les États-Unis risquent de perdre leur statut de monnaie de réserve mondiale.

Environ 60 % des 12 800 milliards de dollars de réserves monétaires mondiales sont actuellement détenus en dollars, ce qui confère aux États-Unis un privilège exorbitant par rapport aux autres pays. Et ce privilège est payant : La dette publique américaine adossée au dollar étant très attrayante, les taux d’intérêt sont plus bas. Les États-Unis peuvent emprunter à d’autres pays dans leur propre monnaie, de sorte que si le dollar perd de sa valeur, la dette en fait autant. Les entreprises américaines peuvent effectuer des transactions internationales en dollars sans avoir à payer de frais de conversion.

Et surtout, dans des circonstances extrêmes, les États-Unis peuvent couper l’accès au dollar aux banques centrales du monde entier, isolant et asséchant leurs économies. Raghuram Rajan, l’ancien gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde, qualifie ce pouvoir d' »arme économique de destruction massive ».

Les États-Unis ont fait exploser cette arme sur la Russie en février après que le pays a envahi l’Ukraine, gelant 630 milliards de dollars de réserves de change et minant profondément la valeur du rouble. L’Amérique a ainsi pu punir la Russie sans impliquer les troupes américaines dans une guerre.

Mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités : Lorsque vous utilisez une arme de destruction massive, même économique, les gens sont effrayés. Pour se protéger du même destin que la Russie, d’autres pays diversifient leurs investissements en délaissant le dollar américain au profit d’autres monnaies.

C’est là que le statut de monnaie de réserve du pays pourrait poser problème.

L’armement du dollar, selon Michael Hartnett, stratégiste à la Bank of America, pourrait conduire à sa dépréciation. La « balkanisation des systèmes financiers mondiaux » affaiblit le rôle de l’Amérique en tant que monnaie de réserve, a-t-il ajouté.

Selon un nouveau document de recherche du Fonds monétaire international, la part du dollar dans les réserves internationales est en baisse depuis deux décennies, à peu près au moment où les États-Unis ont commencé leur guerre contre le terrorisme et leurs sanctions antiterroristes. Un quart des réserves est depuis passé du dollar au yuan chinois, et les trois autres quarts sont passés dans les monnaies de pays plus petits.

« Ces observations donnent des indications sur la manière dont le système international pourrait évoluer à l’avenir », ont averti les coauteurs du document, Serkan Arslanalp du FMI, Barry Eichengreen de l’université de Californie Berkeley et Chima Simpson-Bell, également du FMI.

La Russie et la Chine espèrent également influencer l’évolution du système international.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé jeudi de mettre fin aux exportations de gaz vers les pays qui n’ouvrent pas un compte dans une banque russe et ne paient pas en roubles. L’Union européenne obtient environ 40 % de son gaz et 30 % de son pétrole de la Russie et ne dispose pas d’alternatives faciles.

L’Arabie saoudite, quant à elle, est en pourparlers avec Pékin pour accepter des yuans au lieu de dollars pour les ventes de pétrole chinois.

Le roi dollar est-il donc sur le point d’être détrôné.

Si les deux dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que rien n’est impossible. Mais la perspective que les États-Unis perdent ce privilège exorbitant est très peu probable.

En effet, les alternatives ne sont pas très bonnes. La Chine pousse le yuan depuis des années et seulement 3 % environ des transactions mondiales sont effectuées dans cette monnaie, contre 40 % pour le dollar.

Les États-Unis restent également assez attractifs pour le reste du monde. Le marché boursier américain est le plus important et le plus liquide du monde, et les capitaux étrangers affluent dans le pays. Les flux mondiaux d’investissements directs étrangers ont augmenté de 77 % pour atteindre un montant estimé à 1 650 milliards de dollars en 2021, mais les investissements aux États-Unis ont grimpé de 114 % pour atteindre 323 milliards de dollars, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

Le deuxième trimestre ne sera peut-être pas amusant, mais au moins nous y serons préparés.

Le premier trimestre de l’année 2022 s’est terminé en queue de poisson cette semaine, les principaux indices boursiers affichant leur pire performance depuis deux ans. L’inflation galopante, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’accélération du plan de hausse des taux de la Réserve fédérale ont créé une série de défis uniques pour les investisseurs.

Ces défis vont se poursuivre au deuxième trimestre. Mais souvent, le diable que vous connaissez est meilleur que le diable que vous ne connaissez pas.

Nous avons demandé aux analystes quels seront, selon eux, les principaux vents contraires au cours de ce trimestre et comment ils s’y préparent. Voici ce que nous avons trouvé.

Agitation géopolitique : L’invasion de l’Ukraine par la Russie a stupéfié les marchés du monde entier. L’agitation géopolitique s’est répercutée sur les marchés de l’énergie, des matières premières et même sur les questions d’insécurité alimentaire.

Josh Leonardi, directeur des services de premier ordre chez TD Securities, se tourne vers les marchés des matières premières, où les produits bruts sont vendus, pour se couvrir contre le conflit russe. Il aime particulièrement le blé. Environ un quart de l’approvisionnement mondial en blé provient de la Russie et de l’Ukraine. Les contrats à terme pour cette culture ont atteint des sommets, car l’offre se raréfie alors que la demande reste la même.

Il est probablement préférable de ne pas parier sur le pétrole et l’énergie, car ces matières premières ont été particulièrement volatiles et réactives aux nouvelles.

Inflation : Les États-Unis sont actuellement confrontés à un problème d’inflation comme ils n’en ont pas connu depuis 40 ans, il est donc temps de se tourner vers les actifs réels pour se protéger de l’inflation, a déclaré M. Leonardi. Cela signifie investir dans les matières premières, l’immobilier, les terrains, les équipements et les ressources naturelles.

L’intérêt pour les investissements immobiliers explose, a-t-il dit. « Je ne sais pas s’il y a quelque chose de plus chaud sur le marché en ce moment. Vous avez tout, des maisons unifamiliales et multifamiliales aux centres de données en passant par les entrepôts frigorifiques. »

Lorsque vous investissez sur les marchés, tournez-vous vers les entreprises qui gagnent de l’argent grâce aux pics inflationnistes. Les banques gagnent davantage lorsque les taux d’intérêt augmentent et elles profitent de l’élargissement des écarts de taux. Les entreprises ayant de faibles besoins en capitaux sont également de bons paris.

Les hausses de taux : La Réserve fédérale va probablement être agressive dans le relèvement des taux d’intérêt à l’avenir, a déclaré Liz Anne Sonders, directrice générale et chef de la stratégie d’investissement chez Charles Schwab.

En général, les investisseurs croient en un garde-fou connu sous le nom de « The Fed put ». Il s’agit de la notion selon laquelle une faiblesse suffisante du marché amènera la Fed à cesser de relever les taux d’intérêt et à resserrer sa politique, voire à faire marche arrière et à réduire les taux. Parce que l’inflation est tellement hors de contrôle, il n’y a aucune chance que cela se produise cette fois-ci, a déclaré M. Sonders.

« Les investisseurs doivent en être conscients, surtout s’ils sont plus agressifs parce qu’ils pensent que la Fed ne laissera pas tomber les marchés », a déclaré M. Sonders. Elle continuera à augmenter les taux et le fera pour ralentir la croissance économique. Cela signifie que le risque de récession est plus élevé qu’il ne le serait autrement.

