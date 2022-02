Livre : SUMUD, par Lena Meari

Des prisonniers palestiniens morts de leur grève de la faim et des évadés à l’aide de cuillers d’une prison de haute sécurité israélienne : ce qui les lie s’appelle sumud. C’est l’esprit de résistance extraordinaire d’un peuple et de ses prisonniers, femmes, hommes, enfants, face à l’occupation, à la torture et aux conditions de détention.

Le livre, qui vient de sortir aux éditions Antidote, présente l’étude de Lena Meari : “SUMUD. Une philosophie palestinienne de la résistance dans les prisons coloniales”, des contributions de réseaux, sites et collectifs pour la Palestine, ainsi que dessins d’Ahmed Frassini et des propositions d’action en soutien aux prisonniers palestiniens.

Pour commander le livre :

– En France auprès du Collectif Palestine Vaincra ou à la librairie Résistances à Paris

– En Belgique, auprès de la maison d’éditions Antidote

Source : Chronique le Palestine