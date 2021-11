Alger partage les inquiétudes de Madrid concernant la construction d’une base militaire israélienne dans la région de Nador au Maroc

Revue de presse : Algerie Part Plus (21/11/21)

Une future base militaire israélienne à moins de 200 KM des frontières algériennes et à moins d’une dizaine de kilomètres de Melilla, l’enclave espagnole située au nord du Maroc. C’est cette information qui a suscité une véritable levée de boucliers en Espagne comme en Algérie.

Cette information a été révélée le 16 novembre dernier par le quotidien généraliste numérique El Español. Rabat prépare secrètement avec Tel-Aviv la construction d’une base militaire près de la ville de Melilla, dans la région de Nador située à moins de 200 KM des frontières algériennes. Selon la même source, l’une des zones dans lesquelles cette base aérienne militaire commune est en cours d’installation est la ville désertique d’Afsó, près de l’aéroport de Monte Arruit, au sud de la ville autonome de Melilla (et à 62 km de la frontière avec l’Algérie).

Ce projet d’une base militaire envisagé entre le Maroc et Israël « dépasse les accords d’Abraham que le Maroc a également signé avec les États-Unis en octobre 2020 », indique à ce propos une source des renseignements étrangers, consultée par le média espagnol. Cette information intervient quelques jours avant la première visite du ministre israélien de la défense, Benny Gantz, au Maroc, qui devrait avoir lieu les 24 et 25 novembre. Au cours de ce voyage officiel, M. Gantz devrait s’engager à fournir au Maroc le système avancé de défense aérienne Iron Dome (…) actuellement fabriqué pour les États-Unis, où en mai 2020, Rafael Advanced Defense, le développeur d’origine, a signé avec le nord-américain Raytheon Technologies un contrat relatif à la création d’une joint-venture destinée à remplir cet objectif », avait révélé encore récemment le site spécialisé Info Defensa, un journal numérique espagnol spécialisé dans l’information sur l’industrie de la sécurité et de la défense, un média considéré comme une référence dans le monde hispanique dans l’information sécuritaire et militaire.

« Israël et le Maroc travaillent déjà sur un projet qui conduira Rabat à fabriquer des drones militaires. Dans ce cadre, il est prévu que la semaine prochaine, lors de la visite de Gantz, de nouveux accords soient signées pour développer au Maroc une industrie liée à la production de munitions de maraude, également connues sous le nom de drones kamikazes », a précisé à ce propos la même source.

« L’accord d’entente pour explorer les opportunités d’investissement qui sera signé par les responsables de la défense des deux pays, lors de la réunion prévue la semaine prochaine à Rabat, comprend également la construction d’une base militaire commune au sud de Melilla, selon la source espagnole précitée », a expliqué encore Info Defensa.

Le même média espagnol a cité une source « des renseignements étrangers » qui considère que l’alliance envisagée avec Israël « dépasse les accords d’Abraham que [le Maroc] a également signés avec les Etats-Unis en octobre 2020 », et qu’elle a été définie comme « la feuille de route en défense » qui reliera les deux pays jusqu’en 2030.

« Ces dernières années, Rabat a engagé un processus de renouvellement et surtout de modernisation du matériel et des équipements de ses Forces armées royales, dont les principaux fournisseurs sont la France et les Etats-Unis, à qui s’ajoute désormais à Israël, dans le cadre de la reprise des relations entre les deux pays il y a près d’un an », a indiqué le même média spécialisé qui dévoile ainsi les tenants et aboutissants de toute une nouvelle stratégie consistant pour le Maroc à établir un axe majeur avec Tel-Aviv dans le cadre de la construction d’une force de frappe régionale qui pourrait inévitablement modifier les rapports de force et troubler l’ordre établi en Afrique du Nord ainsi… qu’au sud de l’Europe.

Cette nouvelle configuration a éveillé les inquiétudes des autorités espagnoles qui regardent d’un très mauvais oeil ce rapprochement militaire approfondi entre Rabat et Tel-Aviv. Un rapprochement qui pourrait mettre aisément en péril la sécurité de Melilla et des intérêts espagnols dans la région. Et Alger partage amplement ces inquiétudes, ont confirmé à Algérie Part plusieurs sources diplomatiques et militaires algériennes bien introduites au sein des sphères du pouvoir algérien.

L’Algérie appréhende énormément l’installation de cette future base militaire israélienne à moins de 200 KM des de la ville de Maghnia, à l’extrême ouest du pays. Ce déploiement militaire israélien massif au Maroc est vécu comme un « acte d’agression » direct et frontal contre la sécurité nationale en Algérie, certifient nos sources d’après lesquelles rien n’est absolument « fortuit » dans ces partenariats militaires poussés entre Rabat et Tel-Aviv. Des contacts approfondis ont été établis ces dernières 48 heures entre Alger et Madrid pour formuler des protestations officielles contre l’installation de cette base militaire israélienne dans la région de Nador au nord du Maroc. Des protestations qui seront formulées auprès de plusieurs instances internationales et partenaires internationaux qui activent dans le cadre de la coopération militaire et sécuritaire en Méditerranée Orientale. Par ailleurs, Alger n’écarte pas la possibilité de proposer à l’Espagne un « renforcement de l’entraide militaire et sécuritaire » pour contrecarrer ce que nos sources qualifient de « velléités hégémoniques » israéliennes et marocaines dans la région.

*Source : Algerie Part Plus