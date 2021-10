« Etats désunis » - Les électeurs de Donald Trump soutiennent la division de l’Amérique en deux dans un nouveau sondage

Revue de presse : Marseille News (1/10/21)*

Un sondage publié par le Center for Politics de l’Université de Virginie a posé à 2 000 électeurs américains plus de 300 questions sur les divisions sociales, politiques et psychologiques qui sont apparues entre les électeurs de Donald Trump et les Américains qui ont soutenu Joe Biden. Selon le sondage, qui a été réalisé avec l’aide du Project Home Fire, une majorité d’électeurs qui ont soutenu le 45e président en novembre dernier – 52 % – aimeraient voir les États-Unis se diviser selon des lignes partisanes.

En comparaison, une minorité importante de partisans de Biden – 41% – accepteraient de diviser la nation entre “États rouges” et “États bleus”.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la majorité des partisans de Biden en 2020, seulement 18% des personnes qui ont voté pour le vice-président de Barack Obama ont déclaré qu’elles n’étaient pas en faveur de la sécession des 25 “États rouges” de l’Union vieille de 243 ans.

Des chercheurs de l’Université de Virginie ont affirmé qu’ils espéraient utiliser l’enquête pour aider à “révéler des voies spécifiques qui pourraient persuader les Américains des deux côtés de la fracture à ouvrir leur esprit à un compromis mutuellement bénéfique”.

Le directeur politique de l’Université de Virginie, Larry J Sabato, a répondu aux conclusions en déclarant : « Le fossé entre les électeurs de Trump et de Biden est profond, large et dangereux.

“La portée est sans précédent, et elle ne sera pas facilement corrigée.”

Larry Schack de Project Home Fire a ajouté : « Afin de trouver des moyens de combler ces divisions, nous devons non seulement comprendre les divisions elles-mêmes, mais également comprendre les façons dont nous pouvons, ensemble, avancer pour parvenir à un terrain d’entente.

“Ce projet nous aide à faire les deux.”

L’ancien sénateur du Delaware Joe Biden a battu l’ancien homme d’affaires Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine de 2020 par 306 voix contre 232 au collège électoral.

Une écrasante majorité de démocrates et de républicains a déclaré à la société de sondage qu’ils considéraient désormais les élus et les compatriotes qui soutiennent ou défendent le parti adverse comme un “danger”.

Les électeurs étaient particulièrement divisés sur l’augmentation des impôts des ménages américains dont les revenus sont supérieurs à 400 000 $, l’investissement dans la garde d’enfants universelle avant la maternelle et la gratuité des collèges communautaires.

Cependant, il y avait beaucoup plus d’unité sur l’amélioration du réseau électrique du pays, l’investissement dans la construction d'”infrastructures matérielles” et l’augmentation des niveaux de financement pour l’accès Internet haut débit en milieu rural.

Dans un communiqué de presse, le Virginia’s Center for Politics a énuméré quatre façons dont leur projet espère combler le fossé.

L’un d’entre eux a affirmé vouloir aider à « apporter une compréhension plus profonde de la division dangereuse qui menace la poursuite par les États-Unis d’une démocratie universellement représentative ».

Robert McWilliams de Project House Fire a ajouté dans le communiqué de presse : « Notre espoir est qu’en utilisant les outils de la science comportementale moderne, Project Home Fire puisse développer une compréhension profonde et fondée sur les données des peurs et des préoccupations qui animent les politiques et les fracture culturelle en Amérique.

« La première étape pour résoudre efficacement un problème est de comprendre avec précision ses causes et nous pensons que Project Home Fire peut fournir une telle compréhension. »

*Source : Marseille News