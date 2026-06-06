Une grande majorité de dizaines de pays porte un regard négatif sur Israël

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 5 juin 2026)*

Un nouveau sondage du Pew Research Center publié le 4 juin montre que la plupart des habitants de dizaines de pays à travers le monde ont une “opinion défavorable” d’Israël et n’ont “aucune confiance” en son Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le sondage a été réalisé entre le 8 février et le 13 mai de cette année, dans 36 pays.

La plupart des entretiens ont été réalisés après le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, fin février.

Dans l’ensemble de ces 36 pays, 36 % des personnes interrogées ont une “opinion défavorable d’Israël”, tandis que 25 % ont une opinion favorable. Ces 36 % représentent environ les deux tiers.

“Les opinions sont particulièrement négatives dans les pays à majorité musulmane interrogés, notamment le Bangladesh, l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, la Turquie, ainsi que la Cisjordanie [occupée] et Jérusalem-Est [occupée]”,

a souligné le think tank basé à Washington, ajoutant qu’il n’a pas pu effectuer de sondage à Gaza – où Israël continue de bombarder et de tuer des dizaines de Palestiniens chaque jour dans le cadre d’un accord de “cessez-le-feu” avec des bombes américaines.

Des opinions relativement négatives sur Israël ont été exprimées dans tous les pays européens couverts par le sondage. Environ la moitié des adultes en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas ont exprimé une opinion “très défavorable” sur Israël.

En Amérique du Nord et en Europe, les jeunes sont plus opposés à Israël que les personnes plus âgées. En Hongrie, 72 % des 18-34 ans ont une opinion négative d’Israël, tandis que 42 % des 50 ans et plus perçoivent Israël de manière “défavorable”.

Aux États-Unis, 83 % des libéraux et 37 % des conservateurs ont une opinion négative d’Israël. En Australie, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède, au moins 90 % des citoyens plutôt de gauche ont une image négative d’Israël.

“Dans chacun de ces pays, cette proportion est supérieure d’au moins 23 % à celle des sympathisants de droite”, note le rapport Pew.

Le sondage révèle également comment la perception d’Israël a évolué au cours de l’année écoulée. Les opinions défavorables ont augmenté dans 13 des 24 pays étudiés. En Argentine, 46 % des personnes avaient une opinion négative d’Israël, contre 55 % aujourd’hui.

En Australie, en Italie, au Nigeria, en Pologne et au Royaume-Uni, les opinions très négatives sur Israël ont bondi de “plusieurs points de pourcentage”.

En Grèce, seuls 30 % expriment un avis positif sur Israël – un chiffre comparable à celui de l’année dernière.

Une majorité dans la plupart des pays interrogés a déclaré ne pas avoir

“grande confiance” ou “aucune confiance” en Netanyahu pour “prendre les bonnes décisions en matière de politique internationale”.

Cela inclut plus de 50 % des adultes en Australie, au Bangladesh, au Canada, en France, en Allemagne, en Grèce, en Indonésie, en Italie, en Malaisie, aux Pays-Bas, au Pakistan, en Espagne, en Suède, en Turquie, au Royaume-Uni, ainsi que dans la Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée, qui ont déclaré n’avoir “aucune confiance”.

De nombreux sondages montrent une dégradation de l’opinion sur Israël à travers le monde ces dernières années, en particulier aux États-Unis. Un sondage du Pew Research Center réalisé en avril a révélé que près de 60 % des adultes américains ont une opinion négative d’Israël.

En mars, Drop Site News et Zeteo ont publié un sondage révélant qu’une majorité de citoyens américains pense que le président américain Donald Trump s’est lancé dans la guerre contre l’Iran pour “étouffer” l’affaire Jeffrey Epstein.

Un récent sondage publié par la Chaire UNESCO pour la recherche interdisciplinaire sur l’antisémitisme à l’Université de Varsovie a révélé que 45 % des citoyens polonais considèrent les agissements d’Israël contre les Palestiniens comme équivalents à ceux de l’Allemagne nazie.

Israël mène actuellement une campagne de nettoyage ethnique dévastatrice dans le sud du Liban, lançant quotidiennement des frappes aériennes brutales. Il occupe également de nombreux villages libanais et a détruit des dizaines de milliers de foyers civils, tuant plus de 3 500 personnes.

À Gaza, deux millions de Palestiniens déplacés à l’intérieur de leur propre pays sont entassés sur 40 % du territoire d’avant-guerre de la bande de Gaza – un territoire qui a subi des bouleversements démographiques sans précédent dus à deux années de bombardements et de nettoyage ethnique. Près de 1 000 personnes ont été tuées depuis l’annonce du soi-disant cessez-le-feu en octobre dernier.

L’armée israélienne s’est aussi accaparé de vastes territoires en Syrie, menant plusieurs campagnes de bombardements meurtriers contre le Yémen.

Le Financial Times (FT) a rapporté en mai que l’armée israélienne a “pris le contrôle” de 1 000 kilomètres carrés de territoire à travers l’Asie occidentale depuis le 7 octobre 2023.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech