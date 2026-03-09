Trump avait-il seulement une raison d’attaquer l’Iran ?

Il suffit de « les enthousiasmer ! »

Par Andrew Cockburn (revue de presse : Spoils of War – 7 mars 2026)*

Napoléon aurait défini la stratégie par « on s'engage, et puis on voit », autrement dit « on s'engage et on verra bien ». Donald Trump n'est généralement pas considéré comme un napoléonien, pourtant, dans son approche stratégique, il semble avoir pris à cœur le précepte du grand général, lançant des initiatives sans trop réfléchir aux conséquences ni aux suites à donner face à des développements inattendus. Lorsque les conséquences s'avèrent indésirables, il se réajuste rapidement, abandonnant le plan initial au profit d'une autre ligne de conduite, qui se révèle bien souvent être une retraite précipitée. Ainsi, le régime tarifaire draconien du Jour de la Libération, dévoilé en grande pompe en avril 2025, fut rapidement suspendu face à l'effondrement des marchés. Sa guerre contre les Houthis, qui ont fait preuve de résilience face aux bombes et aux missiles de la marine américaine, s'est terminée par une déclaration de victoire et un retrait rapide. Les droits de douane draconiens imposés aux Chinois ont été promptement levés une fois que Pékin a montré qui avait le pouvoir en coupant les approvisionnements en minéraux critiques.

Cette stratégie fonctionne souvent.

À ce jour, cette approche napoléonienne s'est avérée remarquablement efficace. Les changements de cap et les politiques abandonnées n'ont guère ébranlé son emprise sur le parti républicain, tandis que l'attaque contre le Venezuela et l'enlèvement de son président – une initiative manifestement très risquée – se sont soldés par une victoire sans victimes.

Trump a annoncé que sa guerre contre l'Iran pourrait durer quatre ou cinq semaines, peut-être moins, peut-être plus, « ou le temps qu'il faudra », sans toutefois préciser ce que ce « temps » impliquerait, laissant ainsi la porte ouverte à une définition ajustée en fonction de la situation. Les justifications avancées pour cette guerre, allant de la menace d'une chimère nucléaire iranienne au prétendu programme de missiles balistiques intercontinentaux des mollahs, en passant par une supposée ingérence iranienne dans l'élection de 2024 ou encore la volonté de libérer le peuple iranien du joug de l'oppression cléricale, ont suscité de nombreuses critiques.

Est-ce que ça lui importe vraiment ?

On ignore si Trump croit lui-même à ces affirmations, ou même s'il se soucie de leur véracité. Le but est de provoquer une réaction, comme avec les statistiques fictives qu'il aime énumérer lors de ses discours de campagne. L'impact de ses déclarations sur l'auditoire est évalué. Interrogé par un visiteur sur son intention de briguer un troisième mandat en 2028, une possibilité qui suscite la fureur des démocrates, il a répondu : « Bien sûr que non ! » Alors, pourquoi, a demandé le visiteur, en parlait-il sans cesse ? « Ça les excite tellement ! », a gloussé le président, ravi.

Les gros mensonges fonctionnent mieux, croyez-en le maître.

Puisque la vérité importe peu, on peut balayer les faits d'un revers de main. Les gros mensonges (« plus de guerres étrangères ! ») sont plus utiles que les petits. Les comparaisons entre Trump et Adolf Hitler sont exagérées, mais si le 47e président prenait un jour l'exemplaire de Mein Kampf de la Maison-Blanche pour le lire avant de dormir, il approuverait sans doute ce passage d'une coche en marge :

Dans le gros mensonge, il y a toujours une certaine force de crédibilité, car les masses populaires d'une nation sont toujours plus facilement corrompues au plus profond de leur être émotionnel que consciemment ou volontairement. Ainsi, dans la simplicité primitive de leur esprit, elles sont plus enclines à croire au gros mensonge qu'au petit, car elles-mêmes profèrent souvent de petits mensonges sur des sujets insignifiants, mais auraient honte de recourir à des mensonges de grande ampleur. L'idée de fabriquer des contrevérités colossales ne leur viendrait jamais à l'esprit, et elles ne croiraient pas que d'autres puissent avoir l'impudence de déformer la vérité de façon aussi infâme.

Une explication succincte de la raison pour laquelle les fidèles de MAGA peuvent ignorer si allègrement les mensonges répétés de Trump.

Ce mensonge est-il trop gros ? Direction Waterloo.

Mais la guerre que Trump a déclenchée au Moyen-Orient risque d'avoir des conséquences indélébiles, aussi grossières soient-elles. La droite républicaine pacifiste est déjà furieuse du mépris des promesses faites d'éviter toute aventure de ce genre. Ce conflit a déjà réservé quelques mauvaises surprises à la Maison-Blanche : la férocité des représailles iraniennes contre les alliés américains du Golfe et sa volonté de couper court aux flux pétroliers mondiaux en fermant le détroit d'Ormuz, ainsi que la détermination du régime à poursuivre ses activités et le combat malgré le massacre de ses hauts responsables. (Trump a déclaré à un journaliste que l'attaque qui a tué l'ayatollah Khamenei « a été si réussie » qu'elle a également tué tous les responsables qu'il avait prévu de nommer à la tête de l'Iran d'après-guerre, ce qui indique que Trump et son équipe de choc se soucient peu de savoir qui ils tuent.)

À moins d'une improbable éventualité où les Iraniens offriraient quelque chose qui puisse être présenté comme une victoire à la Trump, il semble clair que les événements continueront de dégénérer, se dirigeant inexorablement vers Waterloo.