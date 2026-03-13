Oser l’impensable

Par Michael Hudson (revue de presse : Savage Minds - 11 mars 2026)*

Le grand plan de l’Iran pour mettre fin à la présence américaine au Moyen-Orient.

L’Iran et Donald Trump ont chacun expliqué que ne pas aller jusqu’au bout de la guerre actuelle conduirait simplement à une nouvelle série d’attaques mutuelles. Le 6 mars, Trump a annoncé qu’“il n’y aurait pas d’accord avec l’Iran, sauf en cas de capitulation inconditionnelle”, et a déclaré vouloir avoir son mot à dire dans la nomination ou, à défaut, l’approbation du nouveau dirigeant iranien, comme il vient de le faire au Venezuela.

“L’armée américaine doit le vaincre totalement et provoquer un changement de régime, sinon”, a-t-il ajouté, “vous faites un pas en avant, puis dans cinq ans, on se rend compte qu’on a mis quelqu’un qui n’est pas mieux”.

Il faudra au moins autant de temps à l’Amérique pour remplacer les armes épuisées, reconstruire ses radars et ses installations connexes, et monter une nouvelle guerre.

Les responsables iraniens estiment que les attaques américaines se poursuivront jusqu’à l’éviction des États-Unis du Moyen-Orient. En acceptant un cessez-le-feu en juin dernier au lieu de profiter de son avantage alors que les défenses antimissiles israéliennes et régionales américaines étaient épuisées, l’Iran a compris que la guerre reprendrait dès que les États-Unis seraient en mesure de réarmer leurs alliés et leurs bases militaires pour renouveler un combat que les deux parties qualifient de combat mené pour trouver une solution définitive.

L’enjeu porte sur les conditions sous lesquelles le monde entier pourra acheter du pétrole et du gaz. Les acheteurs potentiels pourront-ils se fournir en énergie auprès d’exportateurs autres que les États-Unis, en monnaie autre que le dollar, notamment auprès de la Russie et de l’Iran (et jusqu’à récemment, du Venezuela) ? La revendication actuelle des États-Unis de contrôler le commerce international du pétrole obligera-t-elle les pays exportateurs à fixer leurs tarifs en dollars et à réinvestir leurs recettes d’exportation et leurs économies nationales dans des titres, obligations et actions du gouvernement américain ?

Ce recyclage du pétrodollar a permis aux États-Unis de financer et armer le commerce mondial du pétrole, et de mettre en œuvre leur stratégie impériale d’isolement des pays qui refusent de se soumettre à l’ordre américain fondé sur des règles (des exigences ad hoc des États-Unis, et non des règles réelles). L’enjeu n’est donc pas seulement la présence militaire américaine au Moyen-Orient, avec ses deux armées par procuration, Israël et les djihadistes de l’EI/Al-Qaïda. Le prétexte invoqué par les États-Unis et Israël selon lequel l’Iran posséderait des armes nucléaires de destruction massive est une accusation aussi fictive que celle portée contre l’Irak en 2003. En réalité, c’est de la fin des alliances économiques du Moyen-Orient avec les États-Unis qu’il est question, mais aussi de la question de savoir si les revenus des exportations de pétrole continueront d’être cumulés en dollars pour soutenir la balance des paiements américaine et financer les bases militaires américaines à travers le monde.

L’Iran a annoncé son intention de se battre jusqu’à ce que trois objectifs de prévention des guerres futures soient atteints. Tout d’abord, les États-Unis doivent se retirer de l’ensemble de leurs bases militaires au Moyen-Orient. L’Iran a déjà détruit la colonne vertébrale des systèmes d’alerte radar et des sites de défense antiaérienne et antimissile en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, empêchant ainsi ces pays de guider les attaques de missiles américaines ou israéliennes ou de lancer des attaques contre l’Iran. Les pays arabes abritant des bases ou des installations américaines seront bombardés s’ils ne les abandonnent pas.

Les deux autres exigences iraniennes semblent tellement ambitieuses qu’elles paraissent inconcevables pour l’Occident.

Les pays arabes membres de l’OPEP devraient mettre fin à leurs étroites collaborations économiques avec les États-Unis, en commençant par les centres de données américains exploités par Amazon, Microsoft et Google. Ils devraint non seulement cesser de fixer le tarif de leur pétrole et de leur gaz en dollars américains, mais aussi se désengager des investissements américains qui subventionnent la balance des paiements des États-Unis depuis les accords de 1974, grâce auxquels ils ont pu quadrupler le prix de leurs exportations de pétrole.

Ces trois exigences mettraient fin à la puissance économique des États-Unis sur les pays de l’OPEP, et donc sur le commerce mondial du pétrole. Il en résulterait une dédollarisation du commerce mondial du pétrole, avec une réorientation vers l’Asie et les pays de la majorité mondiale. Le plan iranien signifie non seulement une défaite militaire et économique pour les États-Unis, mais aussi la fin du régime politique des monarchies clientes du Proche-Orient et de leurs relations avec leurs citoyens chiites.

Étape 1 : chasser les États-Unis de leurs bases militaires au Moyen-Orient

Le Parlement irakien continue d’exiger le départ des forces américaines et la fin du vol de son pétrole (dont la majeure partie est envoyée à Israël). Il vient d’approuver une nouvelle fois une loi ordonnant aux forces américaines de quitter le pays. Lors d’une réunion avec le conseiller principal du ministre irakien de l’Intérieur et la délégation militaire qui l’accompagnait à Téhéran, lundi 2 mars, le brigadier général iranien Ali Abdollahi a réitéré l’exigence que l’Iran formule depuis cinq ans, depuis que Donald Trump a mis fin à son premier mandat, le 3 janvier 2020, en ordonnant l’assassinat perfide des deux principaux négociateurs antiterroristes iraniens et irakiens, Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis, qui cherchaient à éviter une guerre totale. Voyant que Trump poursuit désormais la même politique, le commandant iranien a déclaré :

“L’expulsion des États-Unis est la première étape vers le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région”.

Or, tous les royaumes arabes abritent des bases militaires américaines. L’Iran a annoncé que tout pays autorisant les avions ou les forces militaires américaines à utiliser ces bases s’exposera à une attaque immédiate en vue de les détruire. Le Koweït, le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont déjà été attaqués, incitant l’Arabie saoudite à promettre à l’Iran ne pas autoriser l’armée américaine à utiliser son territoire pour mener l’offensive.

L’Espagne a quant à elle interdit aux États-Unis d’utiliser ses aérodromes pour soutenir leur guerre contre l’Iran. Cependant, lorsque le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé sa décision, le président Trump a déclaré lors d’une conférence de presse dans le Bureau ovale que l’Espagne ne peut rien faire pour empêcher l’armée de l’air américaine d’utiliser les installations partagées de Rota et Morón, dans le sud de l’Espagne, même si celles-ci restent sous commandement espagnol.

“L’Espagne déclare maintenant refuser que ses bases soient utilisées. Ce n’est pas grave, nous ne voulons pas le faire. Nous pourrions l’utiliser si nous le voulions. Nous pourrions simplement y atterrir et l’utiliser. Personne n’a à nous dire de ne pas l’utiliser”.

Après tout, que pourrait faire l’Espagne pour l’empêcher ? Abattre les avions américains ?

C’est le problème auquel sont confrontées les monarchies arabes si elles tentent d’interdire aux États-Unis l’accès à leurs propres bases et à leur espace aérien pour combattre l’Iran. Que peuvent-elles faire ?

Ou plus précisément, que sont-elles prêtes à faire ? L’Iran insiste pour que le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, l’Arabie saoudite, la Jordanie et d’autres monarchies du Proche-Orient ferment toutes les bases militaires américaines situées sur leur territoire et empêchent les États-Unis d’utiliser leur espace aérien et leurs aéroports, condition sine qua non pour ne pas les bombarder et étendre la guerre aux régimes monarchiques eux-mêmes.

Le refus – ou l’incapacité d’empêcher les États-Unis d’utiliser les bases situées dans leurs pays – amènera l’Iran à imposer un changement de régime. Ce serait plus facile dans les pays où les Palestiniens représentent une grande partie de la main-d’œuvre comme en Jordanie. L’Iran a appelé les populations chiites de Jordanie et d’autres pays du Proche-Orient à renverser leurs monarchies pour se libérer du contrôle américain. Des rumeurs circulent selon lesquelles le roi de Bahreïn aurait déjà quitté le pays.

Étape no 2 : mettre fin aux liens commerciaux et financiers entre le Moyen-Orient et les États-Unis

Les monarchies arabes subissent une pression supplémentaire pour satisfaire l’exigence de l’Iran, qui souhaite qu’elles dissocient leurs économies de celle des États-Unis. Depuis 1974, elles ont en effet lié leurs économies à celles des États-Unis. Plus récemment, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont cherché à attirer des centres de données informatiques, notamment Starlink, pour utiliser leurs ressources énergétiques, notamment dans le cadre de projets de changement de régime et d’attaques militaires des États-Unis contre l’Iran.

Contestant les projets américains d’intégration de ses secteurs non pétroliers à l’OPEP arabe du Moyen-Orient, l’Iran a déclaré que ces installations constituent des “cibles légitimes” dans le cadre de sa campagne d’expulsion des États-Unis de la région. Un responsable du cloud computing a suggéré que l’attaque de l’AWS iranien contre le centre de données d’Amazon répondait à des besoins militaires, tout comme Starlink, que les Émirats arabes unis souhaitent financer, a été utilisé en février dans le cadre de la tentative américaine de déclencher des manifestations contre le gouvernement iranien.

Étape no 3 : mettre fin au réinvestissement des exportations pétrolières de l’OPEP en réserves de dollars américains.

La demande la plus radicale de l’Iran concerne l’abandon de la monnaie américaine par ses voisins arabes. C’est essentiel pour contrer l’influence des entreprises américaines sur leurs économies et, par conséquent, sur leurs gouvernements. Un responsable iranien a déclaré à CNN que l’Iran accuse les entreprises qui investissent dans la dette publique américaine et dans des bons du Trésor d’être des partenaires de la guerre contre Téhéran, car il les considère comme les financiers de cette guerre.

“Téhéran considère ces entreprises et leurs dirigeants dans la région comme des cibles légitimes. Ces investisseurs sont invités à rapatrier leurs capitaux au plus vite”.

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar envisagent effectivement de mettre fin à leurs investissements aux États-Unis et ailleurs, car le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran les a contraints à cesser la production de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL), leurs capacités de stockage étant désormais saturées. Leurs revenus provenant de l’énergie, du transport maritime et du tourisme ont cessé. Les États du Golfe sont réunis le 8 mars pour discuter du retrait de leurs 2 000 milliards de dollars d’investissements en dollars américains (principalement ceux de l’Arabie saoudite). Cette décision pourrait constituer une première étape vers la diversification des investissements de l’OPEP en dehors du dollar américain.

Un tel découplage du dollar, conjugué à l’abandon par les États-Unis de leurs bases militaires au Moyen-Orient, réduirait considérablement le contrôle américain sur le pétrole de la région, et donc la stratégie consistant à utiliser son commerce pétrolier comme un moyen de coercition majeur pour contraindre d’autres pays à adhérer à l’ordre fondé sur les règles de l’“America First” de Trump (ses propres caprices, sans règles claires).

Pour les monarchies elles-mêmes, les changements exigés par l’Iran pour mettre fin à la guerre des États-Unis contre le Moyen-Orient produiraient un effet similaire à celui de l’après-Première Guerre mondiale : la fin des régimes monarchiques dans de nombreux pays arabes dont l’économie et les alliances politiques reposaient sur une alliance avec les États-Unis. La pression pèse désormais sur l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Égypte, la Jordanie, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, qui ont accepté de rejoindre le Conseil de paix de Trump.

L’Indonésie, qui compte la plus grande population musulmane au monde, vient de renoncer à son offre de fournir 8 000 soldats au « plan de paix » de Trump pour Gaza, et l’Iran incite les monarchies arabes à faire de même pour protester contre la politique américaine. Le feront-elles ? Le risque pour ces pays de mettre fin à l’accès des États-Unis à leurs bases serait que les États-Unis saisissent simplement leurs réserves en dollars pour les forcer à changer d’avis. Mais si elles tentent d’éviter tout affront envers les États-Unis, elles s’exposeront aux reproches de l’Iran qui les accusera de ne pas s’opposer sérieusement à la guerre.

Un certain nombre d’autres politiques pourraient également intensifier le défi iranien aux États-Unis, comme l ‘abandon des règles du droit international et des lois civilisées de la guerre énoncées dans la Charte des Nations unies. Les pays pourraient porter plainte devant la CPI contre Trump pour crimes de guerre, l’accusant d’avoir déclenché une guerre non déclarée contre l’Iran, d’avoir ciblé et tué ses dirigeants, et d’avoir bombardé des cibles civiles, comme l’école de filles qui fut l’une des premières cibles.

Les effets collatéraux de l’objectif de l’Iran de chasser les États-Unis du Moyen-Orient

La poursuite de ces objectifs signifie une guerre de longue haleine. Elle s’intensifiera au fur et à mesure qu’Israël et l’armée américaine épuiseront leurs stocks de défense antiaérienne et antimissile, permettant à l’Iran de lancer une attaque d’une ampleur supérieure à celle de juin dernier, lorsqu’il a accepté un cessez-le-feu. Dans les semaines à venir, l’Iran commencera à utiliser ses missiles les plus perfectionnés pour attaquer Israël et d’autres alliés des États-Unis.

Il n’y a plus de lieu de stockage pour la production supplémentaire de pétrole, car l’Iran a fermé le détroit d’Ormuz à tous les navires, sauf aux siens, qui transportent principalement du pétrole à destination de la Chine. Aucun navire n’ose s’en approcher, car la Lloyd’s of London ne délivre plus de polices d’assurance.

L’armée américaine a récemment coulé ou saisi des navires russes transportant du pétrole, mais la flambée des prix de cette matière première l’a amenée à autoriser ces transferts afin de juguler l’inflation mondiale. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a déclaré que le département du Trésor étudie la possibilité de mettre sur le marché des cargaisons supplémentaires de pétrole brut russe sanctionné.

“Nous pourrions lever les sanctions sur d’autres pétroles russes”, a-t-il ajouté. “Il y a des centaines de millions de barils de pétrole brut sanctionné en mer. En levant ces sanctions, le Trésor peut créer de l’offre”.

Ces remarques font suite à la décision américaine d’accorder une dérogation temporaire de 30 jours aux raffineurs indiens pour leur permettre d’acheter du pétrole russe et ainsi maintenir l’approvisionnement mondial.

La situation est toutefois plus complexe pour le gaz naturel liquéfié, principalement exporté par le Qatar. Ses réservoirs de stockage sont pleins, entraînant l’arrêt de la production. Ses installations de GNL ont été bombardées et devront être reconstruites et remises en service. Il faudra ensuite deux semaines supplémentaires pour refroidir correctement ce gaz.

Ces derniers jours, l’Iran a attaqué deux dépôts pétroliers saoudiens et un drone a frappé une usine de dessalement à Bahreïn, en représailles à une attaque lancée depuis le territoire iranien contre l’usine de dessalement de l’île de Qeshm. La plupart des royaumes arabes dépendent largement du dessalement, notamment l’Arabie saoudite (70 %) et Bahreïn (60 %). L’attaque de Bahreïn sur le dessalement iranien est aussi insensée que de se battre avec des briques quand on vit soi-même dans une maison de verre.

Partout dans le monde, la hausse des prix du pétrole et du gaz contraindra les économies à choisir entre réduire les dépenses sociales nationales pour payer leurs dettes en dollars et les prix plus élevés des importations de pétrole, ou déclarer un moratoire sur l’échéance de leurs dettes en dollars. Cette guerre divise l’Occident (États-Unis/OTAN) du reste du monde, créant des tensions que le Japon, la Corée et même l’Europe ne peuvent plus supporter. Une prise de conscience est en train de se produire, et c’est dans ce contexte que les pays agiront (ou seront contraints d’agir par leurs populations).

L’attaque américaine a détruit le narratif qui permettait aux diplomates américains d’exiger des subventions et des taxes pour financer leurs dépenses militaires mondiales et leurs demandes de subventions et de taxes spéciales. Le postulat sous-jacent est que le monde a besoin du soutien militaire américain pour se protéger de la Russie, de la Chine et maintenant de l’Iran, comme si ces pays représentaient une menace réelle pour l’Europe et l’Asie.

Les États-Unis justifient leur politique étrangère en affirmant qu’ils protègent le reste du monde. Toutefois, les conséquences de leur attaque contre l’Iran montrent que les États-Unis sont en réalité la plus grande menace pour la sécurité de leurs alliés. Le contrecoup de la guerre contre l’Iran a ainsi dissipé la grande fiction selon laquelle les États-Unis prémuniraient le monde des attaques de la Russie, de la Chine et de l’Iran. Les États-Unis n’ont pas été en mesure de protéger les pays de l’OPEP et leur attaque a nui au Japon, à la Corée du Sud et à l’Europe, où les prix du gaz ont augmenté de 20 % et continuent de grimper. Le marché boursier coréen a chuté de 18 % au cours des deux derniers jours. Ces événements incitent à soutenir le démantèlement du contrôle américain sur le pétrole du Proche-Orient.

*Source : Savage Minds

Traduit par Spirit of Free Speech