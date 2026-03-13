“Il est facile de déclencher une guerre — mais on ne gagne pas à grands coups de tweets”

Par IntelSky (revue de presse - 3 mars 2026)*

Aube du quatorzième jour : la Résistance abat un “Stratotanker” américain au-dessus de l’Irak et tue son équipage... Israël se prépare à envahir le Liban avec le soutien de Trump, tandis que l’OTAN est prise pour cible en Turquie et à Erbil. — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (vendredi 13 mars 2026 | 02h43 CET)

Au quatorzième jour, la guerre est au bord de l’abîme. La menace ne se limite plus à une pluie de missiles sur les bases américaines. Elle s’est intensifiée avec la destruction d’avions-ravitailleurs et la mort de soldats occidentaux.

L’événement le plus marquant de cette nuit a été la destruction d’un avion ravitailleur américain (un KC-135) et la mort de son équipage au-dessus de l’ouest de l’Irak, par des tirs de la Résistance. Cet événement a coïncidé avec la mort d’un officier français à Erbil et le ciblage de la base turque Incirlik, qui abrite des armes nucléaires américaines.

En réponse à cette escalade meurtrière, Trump a donné le feu vert à Israël pour envahir le Liban, dans une tentative désespérée de réaliser une percée terrestre censée compenser ses échecs aériens. Pendant ce temps, les Gardiens de la révolution ripostent avec “O Severe in Punishment” (44e vague), en ajoutant les plateformes gazières israéliennes et les hôtels du Golfe abritant des Américains à leur liste de cibles à venir.

1. La catastrophe aérienne américaine... Un KC-135 abattu au-dessus de l’Irak.

Événement stratégique : le Commandement central américain (CENTCOM) admet la perte d’un avion ravitailleur au-dessus de l’ouest de l’Irak, affirmant initialement qu’il s’agissait d’une “collision aérienne”. Cependant, la Résistance islamique en Irak a publié une déclaration dans laquelle elle revendique la responsabilité des tirs sur l’avion avec des armes appropriées.

Le rapport iranien (35e déclaration) : les Gardiens de la révolution ont confirmé que les systèmes de défense aérienne du Front de résistance ont frappé un Boeing KC-135 Stratotanker alors qu’il ravitaillait un avion de chasse, entraînant la mort de ses six membres d’équipage.

Mobilisation américaine : des hélicoptères américains ont effectué des largages immédiats dans la zone du crash, dans l’ouest de l’Irak (une tentative pour récupérer les corps ou détruire les débris sensibles).

Message de Qalibaf : le président du Parlement iranien s’adresse au public américain : “Les familles américaines ont le droit de savoir pourquoi Trump sacrifie leurs enfants pour les fantasmes de Netanyahu”. Cet incident provoquera un séisme politique au Congrès, qui vient d’apprendre que le Pentagone a dépensé 11,3 milliards de dollars en munitions en une semaine.

Évacuation sanitaire (MEDEVAC) : des avions C-17 ont été aperçus transportant des dizaines de soldats américains blessés (dont 19 aujourd’hui) depuis l’Arabie saoudite et le Koweït vers le centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne (base aérienne de Ramstein). L’Arabie saoudite a été confrontée hier soir à une attaque “exceptionnelle” qui a frappé la base aérienne Prince Sultan, le champ pétrolier de Shaybah et le quartier diplomatique de Riyad, avec une pluie de missiles et de drones.

2. Le front libanais... Feu vert pour l’invasion et le cauchemar “Kornet”

Invasion du Liban : le média Israel Hayom révèle que Trump a donné son feu vert à Israël pour envahir le Liban. Israël a réalisé que les bombardements aériens nont pas paralysé le Hezbollah, qui a tiré 100 roquettes en une seule journée, et qu’une opération terrestre serait désormais “décisive”, malgré les réticences de l’armée, qui craint les capacités du groupe.

La réalité de terrain (le piège du sud) : alors que l’armée israélienne exige l’évacuation du sud jusqu’à la rivière Zahrani, elle subit de lourdes pertes. Un missile Kornet a frappé une unité militaire israélienne en mouvement. Même le ministre du Néguev et de la Galilée, Yitzhak Wasserlauf, a échappé de justesse à une roquette du Hezbollah qui a atterri près de lui lors d’une inspection dans le nord.

Menace gazière : le commandant de la Force aérospatiale iranienne a officiellement déclaré que les gisements de gaz Leviathan et Karish en Israël font désormais partie des cibles de l’Iran. Cette option, que Téhéran gardait jusqu’à présent en réserve, vient d’être engagée en réponse au plan d’invasion terrestre et aux attaques contre les infrastructures.

3. Frapper l’OTAN… Des messages de menace à la France et la Turquie.

L’Iran et ses alliés élargissent leur rayon d’action pour dissuader toute intervention européenne et atlantique.

La France attaquée à Erbil : alors que le porte-avions français Charles de Gaulle est en approche pour soutenir les États-Unis, la résistance irakienne a pris pour cible une base franco-kurde à Erbil à l’aide d’un drone suicide. Macron a annoncé la mort d’un officier français, six soldats blessés et la destruction d’un hélicoptère.

Le message d’Incirlik (Turquie) : un missile balistique a été tiré et intercepté au-dessus de la base Incirlik, affiliée à l’OTAN en Turquie, qui abrite des bombes nucléaires américaines B61. Ce tir est un message d’avertissement stratégique à Ankara : “Si vous participez ou facilitez l’attaque, votre appartenance à l’OTAN ne vous protégera pas de nos missiles”.

4. “True Promise 4 - 44e vague”. Objectif : les hôtels !

23e nuit du ramadan : les Gardiens de la révolution ont exécuté la 44e vague (en mémoire du martyr Hossein Salami) avec un tir massif de missiles à sous-munitions Kheibar Shekan sur Jérusalem-Ouest, Tel-Aviv et Eilat, ainsi que sur les raffineries de pétrole d’Haïfa.

Avertissement menaçant au Golfe : les services du renseignement des Gardiens de la révolution ont lancé un avertissement sans précédent aux États arabes : “N’hébergez plus d’Américains dans les hôtels et tenez-vous à l’écart de leurs lieux de séjour.” La 35e déclaration met explicitement en garde sur le ciblage des soldats américains “dans les hôtels, les souterrains, les zones industrielles et les abris”. Autrement dit, la bataille se déplace des bases militaires isolées vers le cœur des villes du Golfe.

5. Effondrement de la “sécurité du Golfe” et de l’économie numérique.

Le baril à 100 dollars : le Brent dépasse les 100 dollars pour la première fois en quatre ans. Le Wall Street Journal confirme que “le marché du pétrole se prépare à des perturbations à long terme”, tandis que CNN admet que Washington “a largement sous-estimé la capacité de l’Iran à boucler le détroit d’Ormuz” .

Exode des entreprises : TotalEnergies interrompt sa production au Qatar, en Irak et sur ses sites offshore aux Émirats arabes unis. Plus inquiétant encore, Bloomberg révèle que les travaux sur un important projet câblé de Meta dans le Golfe ont été interrompus en raison de la guerre. Les investissements mondiaux fuient cette région en proie aux instabilités.

Conclusion et synthèse

Un “tournant décisif” :

Les États-Unis et Israël jouent leurs dernières cartes : une invasion terrestre au Liban avec le feu vert américain et une tentative de dissimuler les pertes (la destruction d’un avion ravitailleur, la mort de personnel français et 140 blessés américains). Trump tente de présenter le déclenchement d’une guerre comme un succès, mais Larijani a résumé la situation en ces termes : “Il est facile de déclencher une guerre, mais elle ne se gagne pas à grands coups de tweets”.

Axe de la Résistance : briser les “tabous” occidentaux. Abattre un avion stratégique américain, bombarder des bases de l’OTAN (Incirlik et Erbil) et menacer de frapper des hôtels du Golfe ainsi que des champs gaziers israéliens confirme que l’axe est prêt à une “guerre d’anéantissement mutuel” si l’axe occidental ne cède pas.

Conséquences : la nuit où le KC-135 a été abattu et son équipage tué oblige le Congrès et le Pentagone à revoir leurs calculs. Si Israël lance aujourd’hui une invasion terrestre au Liban avec le soutien des États-Unis, l’Iran mettra à exécution sa menace de frapper les champs gaziers de Leviathan et de Karish, et le Yémen interviendra pour fermer “l’autre détroit”, plongeant la région dans une guerre totale et dévastatrice.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech