France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Guerre en Iran : Téhéran promet que les États-Unis "regretteront amèrement" d'avoir torpillé un navire militaire au large du Sri Lanka

Publié par Gilles Munier sur 5 Mars 2026, 12:17pm

Catégories : #Iran, #Trump, #Netanyahou

Par Alixan Lavorel (revue de presse : BFMTV – 5 mars 2026)*

La marine américaine a annoncé ce mercredi 4 mars avoir torpillé un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka la veille. Face à cette "atrocité", les États-Unis "regretteront amèrement le précédent qu'ils ont créé" assure Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé ce jeudi 5 mars les États-Unis d'avoir commis une "atrocité" en coulant la veille une frégate de la marine iranienne au large du Sri Lanka et a averti qu'ils "regretteront amèrement le précédent créé".

"Les États-Unis ont perpétré une atrocité en mer, à 2.000 miles des côtes iraniennes. La frégate Dena, invitée de la marine indienne et transportant près de 130 marins, a été frappée sans avertissement dans les eaux internationales", a-t-il écrit sur X.

"Retenez bien mes mots: les États-Unis regretteront amèrement le précédent qu'ils ont créé", a-t-il ajouté.

Une première depuis 1945

"Hier (mardi 4 mars, NDLR), dans l'océan Indien (...) un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille", a déclaré ce mercredi Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense des États-Unis, lors d'une conférence de presse au Pentagone, soulignant que ce navire ennemi était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde guerre mondiale.

Présent à son côté, le chef d'état-major, le général Dan Caine, a précisé que "pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d'attaque rapide de la marine des États-Unis a coulé un navire combattant ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48, à effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de l'océan".

Les autorités sri-lankaises, qui mènent les opérations de recherche, ont fait état d'au moins 87 marins tués et de dizaines de disparus.

*Source : BFMTV

